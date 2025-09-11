2度目の快挙 「パンどろぼう」シリーズのレシピ本、第12回料理レシピ本大賞【こどもの本賞】受賞！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）発行の『パンどろぼうのせかいいちかんたん子どもとつくるパンレシピ』（料理：吉永麻衣子、原作：柴田ケイコ）が、2025年9月9日（火）に行われた「第12回料理レシピ本大賞 in Japan」授賞式にて、こどもの本賞を受賞しました。

『パンどろぼうのせかいいちかんたん子どもとつくるパンレシピ』

本作は、大人気絵本『パンどろぼう』シリーズのパンが3才からつくれる、とっても簡単で楽しいパンレシピ本です。

第1弾『パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ』が前々回の第10回料理レシピ本大賞で【こどもの本賞】を受賞しましたが、続いて今回の第12回で、第2弾となる本作が同賞を受賞しました。

●料理担当・吉永麻衣子さんから喜びのコメント

このような評価を再びいただけたことを大変光栄に思います。心より感謝申し上げます。

今回も柴田先生の絵本からかわいいキャラクターをパンで作らせていただきました。

本作は子ども向けということで、幼保施設にて開催している「日々のパンの出張教室」でお伝えしているポリ袋とトースターで焼成する方法を取り入れ、さらに簡単になったと思います。焼き上がったパンが可愛くて美味しいのはもちろんですが、これなら作れそう、これならまたやりたい、と思っていただけるレシピを意識しました。これからも親子で楽しみながらパン作りができる一冊として、皆様に使っていただけたら嬉しいです。

アンバサダー・天野ひろゆきさん（キャイ～ン）、吉永麻衣子さん●原作・柴田ケイコさんから喜びのコメント

第12回料理レシピ本大賞 in Japan【こどもの本賞】を受賞したとのこと、審査に携わった皆さま、そしてレシピを考え、制作していただいた吉永麻衣子先生に心から感謝しております。ありがとうございました。

第10回でも第1弾『パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ』でこの賞をいただきましたが、今回の第2弾は、お子さんでもより簡単に作れるレシピ本として、とてもワクワクするような内容の本となっています。

この本でたくさんの子どもたちに「料理ってとってもワクワクするんだな」「楽しいんだな」という経験をしていただいて、パンに限らず、さまざまな料理に挑戦するきっかけになれば嬉しいです。

『パンどろぼうのせかいいちかんたん子どもとつくるパンレシピ』について

大人気絵本『パンどろぼう』シリーズのパンをつくろう！

パンどろぼうのパンづくりが「3才から作れる」レシピになりました。

生地をフリフリして切って整えれば、かわいいどうぶつパンができ上がります。

レシピは、「かんたん」「ふつう」「むずかしい」の難易度つきでご紹介。

全編ふりがなつきなので、お子さんも楽しみながら読むことができます。

「パンがふくらむのはどうして？」「ふわふわパンを作るにはどうすればいいの？」など

子どもたちの「知りたい」を解決する読み物も掲載しています。

しろくまパンメロンしょくパンぼうしパン

■掲載レシピ例

・しろくまパン

・メロンしょくパン

・ぼうしパン などなど…

【書誌情報】

書名：『パンどろぼうのせかいいちかんたん子どもとつくるパンレシピ』

料理：吉永 麻衣子

原作：柴田 ケイコ

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

判型：B5判

ページ数：112P

ISBN：978-4-04-606754-8

発売日：2024年6月26日（水）

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞ (https://www.kadokawa.co.jp/product/322311000177/)

●『パンどろぼう』のパンレシピ本第1弾

『パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ』

料理：吉永 麻衣子

原作：柴田 ケイコ

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

判型：A4変形判

ページ数：112P

ISBN：978-4-04-605743-3

発売日：2022年9月8日（木）

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322112001219/)

【著者プロフィール】吉永麻衣子さん

料理：吉永麻衣子

兵庫県宝塚市生まれ。パン作りで親子のコミュニケーションを増やす「日々のパン」代表。忙しいママも毎日焼けるパンレシピが大好評。講師、レシピ開発、メディア出演など幅広く活動。初心者がいつでも気軽に参加できるオンラインパン講座も人気。

公式サイト：https://hibinopan.jp/

柴田ケイコさん

原作：柴田ケイコ

高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。好きなパンはチーズパンと、チョコのついたツイストパン。

公式サイト：https://www.shibata-illust.com/