AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD」がマリンメッセ福岡で行われる展示会「Hospitality & Food Week in 九州・沖縄」に出展

イクシアス株式会社

お店とお客様をつなぐAI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」（https://storepad.jp/）は、このたび、展示会「Hospitality & Food Week in 九州・沖縄」への出展および、同展示会内のセミナーにて、弊社 マーケティング・セールス室 室長の遠藤啓成が登壇することをお知らせいたします。




展示会情報

・日時　　　　　：2025年9月17日(水)・18日(木)　10:00-16:00　


・会場　　　　　：マリンメッセ福岡 B館


・ブース番号　　：I-03


・公式サイト　　：https://tourismhotel.jma.or.jp/ksh/



STOREPADがどのように店舗運営を効率化・最適化できるのか、実際に体験していただける絶好の機会です。



ぜひご来場をお待ちしております。



ご来場登録（無料）はこちら :
https://www.ult-thunder.jp/kyusyu-tourism-industry-2025/visitor/introduce/KY1035/fill


■セミナーのお知らせ


「Hospitality & Food Week in 九州・沖縄」内で実施されるセミナーにて、「OTA・グルメサイトに依存しない！宿泊施設・飲食店が選ばれるための集客戦略とは？」 をテーマに、弊社 マーケティング・セールス室 室長 遠藤 啓成 が講演いたします。


宿泊・飲食業界の集客課題に対し、GoogleマップやSNS活用を中心とした具体的な戦略と事例をお届けします。



マーケティング・セールス室 室長 遠藤 啓成

■登壇者

イクシアス株式会社マーケティング・セールス室 室長


遠藤 啓成



-プロフィール-
株式会社USENにてPOSレジをはじめとするDXサービス全般のマーケティングや事業企画を担当。
さらに新規事業として飲食店・ホテルの運営にも従事。


複雑化する店舗のWEB集客課題を解決したいという強い思いからイクシアスに参画。


■セミナー概要

・題目：「OTA・グルメサイトに依存しない！ 宿泊施設・飲食店が選ばれるための集客戦略とは？」


・日時：2025年9月18日（木）12:40～13:25


・会場：マリンメッセ福岡B館



※セミナーは事前申込制となっております。
来場登録終了後、マイページより「講演会・セミナー申込み」から弊社のセミナーの申込みをお願いいたします。


■セミナー内容

宿泊施設・飲食店がOTAやグルメサイトに依存せず、自社で集客力を高めるための戦略を解説。
GoogleマップやSNS活用の基本から、実際に成果を上げた事例までをご紹介します。
限られた人員・予算でも始められる施策を中心に、すぐに実践できるヒントをお届けします。



■STOREPAD（ストアパッド）について


STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。



サービスサイト：https://storepad.jp/


ご導入事例： https://storepad.jp/case



■会社概要

会社名：イクシアス株式会社


代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司


所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F


会社HP：https://ixyas.co.jp/