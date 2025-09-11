RE+2025：Desay Battery、安全性を重視したイノベーションをアピール

ラスベガス、2025年9月11日 /PRNewswire/ -- 9月8日から11日まで開催されたRE+ 2025で、総合的なエネルギー貯蔵ソリューションを提供する世界的プロバイダーであるDesay Batteryは、エネルギー開発分野でShenzhen Hello Tech Energyとの戦略的提携を発表するとともに、イノベーションの完全なポートフォリオを公開しました。





展示会の中心となったのは、Desay Battery独自のアクティブ・セーフティ・セルおよびシステム・テクノロジーです。これは、業界最大の課題の1つであるバッテリの安全性に対処するためのものです。このシステムは、広範な実験データと相関分析に基づいて構築されており、高度な温度圧力センサーをAI対応セル・アーキテクチャに統合し、製品ライフサイクル全体にわたるリアルタイムの監視を可能にします。過充電、ショート、リチウム・メッキなどのリスクを早期に検出し、異常信号を即座に送信して予防的な保護を発動します。

新たに開発された耐腐食性センサーは、電圧、内部温度、圧力を捕捉し、過酷な環境でも正確なデータ収集を保証します。これが、Desay Batteryの次世代BMSを動かす「データ・トライアングル」です。このソリューションは、EMSとクラウドベースのAIを統合しており、冷却を最適化し、充電を改善し、効率を高めながらシステム寿命を延ばします。

Desay Batteryは、AI搭載プラットフォームを補完するものとして、リチウムおよびナトリウム・バッテリ、モジュール、パックの多様なラインアップも発表しました。そのラインアップには、100Ah、280Ah、314Ahのリチウム・セル、60Ahのナトリウム・セル、モジュラー・バッテリ・システム、215kWhから344kWhまでの統合型エネルギー貯蔵キャビネットが含まれます。5MWhの液体冷却コンテナ・ソリューションなどの大規模システムや、UPSキャビネット、家庭用エネルギー貯蔵システムなどの重要なインフラストラクチャ製品は、同社の事業の幅広さを改めて示しています。

展示会では、住宅用途から産業用途まで幅広い用途に対応するDesay Batteryの適応性の高いポートフォリオが紹介されました。主なハイライトは、太陽光発電と高度なエネルギー貯蔵を統合してデータ・センターのエネルギー需要に対処し、均等化コストを0.25人民元/kWhに削減し、ピーク時に最大79%の節約を実現したことです。

同社はまた、カスタマイズされた包括的なエネルギー貯蔵ソリューションを提供する能力を強調しました。この能力により、同社はBloombergのエネルギー貯蔵ティア1（Energy Storage Tier 1）リストで繰り返し認められ、業界パートナーから強力な支持を得ています。ポータブル・エネルギー貯蔵の世界的リーダーであり、モバイル家庭用エネルギー貯蔵分野の先駆者であるShenzhen Hello Tech Energyとの新たな提携は、この協力的なアプローチを反映したものです。両社は、テクノロジー、サプライ・チェーン、市場チャンネルにおける相互補完的な強みを活用して、新たな成長機会を推進し、世界市場に競争力のあるソリューションを提供していく予定です。

セル・レベルのブレークスルーから完全に統合されたシステムまでをカバーするポートフォリオを備えたDesay Batteryは、より安全でスマート、かつ持続可能なエネルギー・ソリューションへの道をこれからも切り開いていきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

