今だけ、ココだけ、銀座三越で期間限定のグルメが集結！ 9月17日(水)～30日(火)まで限定のこの秋ならではの美味しさを体験してください！

銀座三越では、9月17日(水)～30日(火)まで期間限定で、魅力あふれる名店同士のコラボレーションメニューや、今だけの特別な味わいが登場します。この秋ならではの美味しさを、ぜひご体感ください。秋の味覚や話題の植物性ミルクを使ったスペシャルスイーツをはじめ、ほっこりおいもスイーツや、人気店同士のコラボメニューや今だけの限定グルメが登場。季節の美味しさや新しい食体験を、ここ銀座三越でぜひご堪能ください。

詳細を見る :https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/onlymi_food_51

〈地雷也〉×〈錦松梅〉

〈 錦松梅〉の風味豊かなふりかけを混ぜこんだ天むすと、季節限定の舞茸天むすを詰合せ。

秋の錦松梅天むす弁当〈各日10点限り〉1,361円 （1折）■新館地下2階 弁当 地雷也

〈銀座天一〉×〈錦松梅〉

〈錦松梅〉の風味豊かなふりかけと秘伝のタレで楽しむ天ぷらをひとつに。

〈銀座天一〉×〈錦松梅〉錦松梅と天一コラボ天丼弁当〈各日10点限り〉1,458円 （1折）

■新館地下2階 和総菜 銀座天一

〈サン・フルーツ〉×〈ダロワイヨ〉

耳の部分までしっとり感を味わえる〈ダロワイヨ〉のパンドミを特別に使用したフルーツサンド。

左.パンドミ季節のフルーツサンド（ ミックス）〈各日6点限り〉1,728円 （1パック）

右.パンドミ季節のフルーツサンド（ シャインマスカット）〈各日6点限り〉1,944円 （1パック）

■本館地下3階 フレッシュマルシェ サン・フルーツ

NEO MILK Beginning美容と健康志向から注目される第３のミルク

アーモンドミルクやオーツミルク、ココナッツミルクなど、美容と健康志向から注目される

植物性ミルク「第３のミルク」を使って、銀座三越が新生ミルクスイーツをご用意いたしました！ちょっぴり体にやさしいスイーツをきっかけに、多彩なミルクを楽しむ生活＝ミル活をはじめてみませんか？ ※一部、動物性原材料・アレルギー物質を含む商品がございます。

ほっくりとした渋皮栗の素材感と味わいが口いっぱいに広がる、しっとり食感のパウンドケーキ。ク

〈パティスリー モンシェール〉アーモンドミルクのパウンドケーキ 1,296円 （1本/長さ約15cm）

■本館地下2階 洋菓子

香り高いアーモンドミルクのプリンに、カシスのソースやマスカットとレモンライムのジュレを飾り艶やかに。

〈日本橋 千疋屋総本店〉シャインマスカットとアーモンドミルクのヴェリーヌ 972円 （1個）

■本館地下2階 洋菓子

米粉のスポンジにアーモンドミルクとおいものペーストやカシスの味わいを添えました。秋の薫りを引き立てる、紅はるかの芋蜜をお好みで。

〈ザ ヴィーガン マシュマロ〉カシスとお芋のモンブラン グルテンフリー 1,708円 （1個/約縦6×横6cm）

■本館地下2階 洋菓子

秋はやっぱり♪あまく、おいしく、ほっこり 、お芋。

芋蜜を染み込ませたさつまいもとビターチョコレートのケーク。季節感を楽しめる、食べ応えのあるケークです。

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉ティータイム ドゥスール〈40点限り〉3,456円

（1本/長さ約20cm/日本製）

■本館地下2階 洋菓子

とろっと濃厚な芋蜜をたっぷりと纏って、大学いも風に仕上げたお団子です。

〈榮太樓總本鋪〉繁盛団子 紅はるか〈各日50点限り〉378円 （1本）

■本館地下2階 和菓子

ホワイトチョコレートをベースに、芋蜜の優しい甘さが広がるまろやかなプリン。

〈ベルアメール〉芋蜜プリン 724円（1個）

■本館地下2階 洋菓子

銀座三越限定のお酒と一緒に、ちょっと贅沢に楽しむ時間。

長野県産リンゴを原料に熟成させた琥珀色のブランデー。まろやかな甘さとバーボン樽の芳醇なバニラ香が混ざり合います。高カカオチョコレートやナッツと相性が良いストレートやロックをはじめ、紅茶と合わせたティーロワイヤルもおすすめ。深い余韻と満足感に包まれた一杯をご堪能ください。

長野県〈信州まし野ワイナリー〉アップルブランデー〈60点限り〉6,600円 （500ml）

■本館地下３階 ラカーヴ

ICチップ管理を行うチョウザメの陸上養殖では、産卵時期にお腹を裂かずに優しくマッサージしながら魚卵を取り出します。銀座三越オリジナルで名付けた『MITSUKO（みつこ）』の大きく滑らかなキャビアをお届け。

〈二幸魚勢〉みつこさんのキャビア〈20点限り〉19,440円（スウェーデン産/25g）

■本館地下３階フレッシュマルシェ

これまで消費期限が短く、地元で消費されてきたブッラータチーズ。

独自の冷凍技術でできたてのおいしさをとじこめた、職人手作りのこだわりチーズ。ソースを包んだブッラータはパスタやサラダと合わせるのもおすすめ。

〈フレッシュチーズスタジオ〉十勝ブッラータグルメ

右.トマトクリーム 1,944円 （100ｇ）

左.バジル 1,944円 （100ｇ）

■本館地下3階 フレッシュマルシェ

山梨県西桂町で富士山の伏流水を使用しながら、水温や水質、餌など

徹底管理のもと養殖する銀四郎サーモン。10カ月前後で成長したサーモンは、一般的な養殖サーモンに比べて脂のりが良く美味な仕上がり。

〈吉川水産〉

左.銀四郎サーモン 刺身用〈各日10点限り〉1,590円（100gあたり）

右.銀四郎サーモン 寿司〈各日10点限り〉580円（1パック/3貫）

■本館地下３階 フレッシュマルシェ

Wander in GINZA "銀ぶら”

あてもなく歩けば、思いもよらぬ出会いや発見が待っている。

選りすぐりの商品や特別なコラボレーションなど今だけのユニーク＆レアな体験をお届けします。

会期：9月17日（水）～9月30日（火）

会場：銀座三越 本館・新館地下2 階・本館地下3 階 ギンザフード

ガーデン・本館7階 リミックススタイル

