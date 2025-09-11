【シリーズ累計出荷数１億本※突破！】ロゼット洗顔パスタ クレイシリーズ ※2009年8月～2024年12月の当社出荷実績

ロゼット株式会社※画像内の注釈No.と本文テキストの注釈は異なります。

ロゼット株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：藤井敬二）が展開する人気のロングセラー洗顔料『ロゼット洗顔パスタ クレイシリーズ』が、シリーズ累計出荷数１億本※を突破しました。

『ロゼット洗顔パスタ クレイシリーズ』は、「平成の肌悩みに合わせたロゼット洗顔パスタを作りたい」という想いのもと、ブランド誕生の1929年から80年後の2009年に登場しました(※ロゼット洗顔パスタは、1951年「レオン洗顔クリーム」から商品名を変更しました)。海泥*1・白泥*2・ガスール*3など、肌悩みに合わせたクレイ*4を使用し、それぞれ異なる処方で配合しています。

現在では日本国内にとどまらず、香港・台湾・ベトナム・中国・韓国・モンゴル・カナダ・アメリカ・マレーシア・フィリピン・シンガポール・オーストラリアといった海外にも販売地域を広げています。

※ 2009年8月～2024年12月の当社出荷実績

*1 含硫ケイ酸Ａｌ[清浄成分]

*2 カオリン[清浄成分]

*3 モロッコ溶岩クレイ[清浄成分]

*4 清浄成分

人気の理由

『ロゼット洗顔パスタ クレイシリーズ』は、「肌悩みの解決」と「効果の体感」の2つのブランドコンセプトを軸に、15年以上にわたり商品展開を続けてきました。肌悩みに寄り添った豊富なラインナップや、弾力泡で洗い上げるなめらかな洗い心地が支持され、長年にわたり多くのお客さまから愛されています。また、トレンドを捉えた限定品や人気キャラクターとのコラボレーション商品も、シリーズの魅力を高める要因となっています。

さらに、この夏には新商品が登場し、より幅広い肌悩みに寄り添うラインナップの拡充によって、シリーズ全体の市場拡大を後押ししています。

今後も『ロゼット洗顔パスタ クレイシリーズ』では、お客さまの多様なニーズに寄り添う商品づくりを通じて、ブランド価値のさらなる向上を目指してまいります。

ロゼット洗顔パスタ クレイシリーズ 肌悩み別で選べるラインナップ！

発売から95年以上のロングセラー『ロゼット洗顔パスタ』

※画像内の注釈No.と本文テキストの注釈は異なります。

ロゼット株式会社が1929年に発売した「ロゼット洗顔パスタ」は、まだ固形石鹸しかなかった時代に「ニキビを解消できる、肌にやさしい洗顔料を作りたい」という想いから、独自製法を用いて生み出

された日本初のクリーム状洗顔料※です。発売から95年を迎えた今も、変わらず愛され続けているロングセラーの洗顔ブランドです。

https://pasta.rosette.jp/

※ 1951年「レオン洗顔クリーム」から商品名を変更