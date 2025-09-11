全世界累計販売本数15億本超のゲルインキボールペン「エナージェル」の欧州向けリフィルを紙パッケージに全面切り替え　プラスチック使用量約40％削減を達成

ぺんてる株式会社

ぺんてる株式会社は、ゲルインキボールペン「エナージェル」の欧州向けリフィルを紙製パッケージ入りに切り替え、2025年9月より欧州全域で順次販売開始いたします。

エナージェルは2001年に発売して以来、全世界で愛され続けている速乾ゲルインキボールペンです。エナージェルはご愛用者の多くがリフィルを交換しながらお使いいただいており、脱プラスチックおよびリサイクル可能な包材へのニーズが高まっていました。このたび王子ホールディングス株式会社の協力のもと、エナージェルの欧州向けリフィルを従来のプラスチックパッケージからリサイクル可能な紙パッケージへ全面的に切り替えることで、全世界で年間約40％（※）のプラスチック使用量を削減できる見込みです。今回のパッケージリニューアルは「包装及び包装廃棄物規則（Packaging and Packaging Waste Regulation）」などの環境規制が進んでいる欧州からスタートし、今後日本国内および全世界での展開も進めてまいります。

※2024年度に全世界へ出荷したエナージェルリフィルパッケージを100％とした場合

■商品の特長■

1.環境にやさしい紙パッケージ

エナージェルの欧州向けリフィルのパッケージを、従来のプラスチックから、環境に配慮した紙素材100％に切り替えます。これにより年間約4０％のプラスチック使用量を削減します。

パッケージの新旧比較■対象商品■

商品名：エナージェル リフィル

インキ色：黒、赤、青、バーガンディ、ブルーブラック、グリーン、フォレストグリーン、ブラウン、オレンジ、イエロー、ライムグリーン、グレー、ピンク、コーラルピンク、スカイブルー、ターコイズブルー、セピア、バイオレット、ライラック、マゼンタ

ボール径：0.5mm、0.7mm（0.5mmは黒、赤、青、グリーン、バイオレットのみ）

■エナージェルとは■

エナージェルは、“なめらかな書き心地”、“筆跡の速乾性”、“濃く鮮やかな筆跡”という従来のボールペンにはないインキの特性が高く評価され、2001年の発売以来、全世界累計販売本数15億本（2025年4月現在）を超えるゲルインキボールペンのブランドです。

全世界共通のコンセプトメッセージとして「Ready When You Are. スッと書けて、サッと乾く。～想い描く速さで。～」を掲げています。何にもとらわれることなく、どこまでも広がるイマジネーションのように、軽やかに、自由に、あなたに寄り添い、共に走り、先導し、想い描くことと書くことの境界を超えていく体験を提供します。

商品ページ：https://www.pentel.co.jp/products/ballpointpen/energel/

■ぺんてるの紙パッケージ製品■

日本国内でも紙パッケージを採用した製品を発売しています。2023年8月に発売したMATTEHOP（マットホップ）や2024年12月に発売したArt Multi8（アートマルチエイト）などは、パッケージに紙素材を使用しています。パッケージ本体に手描きが楽しめるデザインや背面を切り取ってしおりとして活用できるなど、環境への配慮だけでなく紙パッケージならではの新たな価値も取り入れています。

・ぺんてるのサステナビリティに関する情報はこちら

https://csv.pentel.co.jp/ja/sustainability.html

◎製品に関するお問合せ先

ぺんてる株式会社 お客様相談室 （フリーダイヤル）0120-12-8133