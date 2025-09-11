電池添加剤市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月09に「電池添加剤市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電池添加剤に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
電池添加剤市場の概要
電池添加剤市場に関する当社の調査レポートによると、電池添加剤市場規模は 2035 年に約 48.6億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 電池添加剤市場規模は約 19.8億米ドルとなっています。電池添加剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 8.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電池添加剤の市場シェアの拡大は、規制政策との同期化の高まりの結果であり、新しい電池固有の製品規格の導入により、OEMとメーカーが従う必要がある法的拘束力のある要件が確立されると予想されています。
この傾向により、規制に適合した高性能添加剤の需要が高まっています。例えば、EUが2023年に導入する電池規制（2023/1542）では、持続可能性、安全性、性能に関する明確なベンチマークが設定されています。EUの枠組みは添加剤配合におけるイノベーションを刺激し、メーカーが規制基準を満たしつつ、グローバル市場で競争優位性を発揮できる先進材料の開発を促進する可能性があります。
電池添加剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/battery-additives-market/106490
電池添加剤に関する市場調査では、グリッドスケールの蓄電システムや二次利用電池の利用増加により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。例えば、ヨーロッパ委員会は、リサイクル電池が循環型経済の取り組みにおいて不可欠な要素であると強調しています。さらに、公益事業や戦略エネルギー製品においても、BESSリサイクル装置と添加剤化学品の需要が高まっています。
しかし、原材料価格の変動と供給問題は、世界の電池添加剤市場の成長を阻害する大きな要因となっています。特殊炭素材料、リチウム化合物、導電性ポリマーの供給不足は、今後数年間の市場成長を制約すると予想されます。さらに、地政学的な混乱や厳しい環境規制もメーカーにさらなる影響を与えています。
電池添加剤市場セグメンテーションの傾向分析
電池添加剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、電池添加剤 の市場調査は、アプリケーション別、添加剤タイプ別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
電池添加剤市場のサンプルコピーの請求:
アプリケーション別に基づいて、電池添加剤市場は、リチウムイオン電池 （EV）、リチウムイオン電池 （ポータブル機器）、リチウムイオン電池（産業用）、鉛蓄電池（自動車用）、鉛蓄電池 （産業用）、その他（NiMH、NiCd）に分割されています。これらのうち、リチウムイオン電池（EV）は、予測期間中に36%という圧倒的な市場シェアを獲得し、市場をリードする地位を確保すると予想されています。
