民生電子機器用プラスチック射出成形の世界市場2025年、グローバル市場規模（家庭用電化製品用、モバイル機器用）・分析レポートを発表
2025年9月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「民生電子機器用プラスチック射出成形の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、民生電子機器用プラスチック射出成形のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の民生電子機器用プラスチック射出成形市場は2023年に数億米ドル規模で評価されており、2030年にはさらに拡大することが予測されています。予測期間における年平均成長率は堅調に推移する見込みです。本市場は、家庭用電化製品やモバイル機器に使用される射出成形技術を中心に発展しており、消費者ニーズの高度化と製品多様化によって需要が拡大しています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
本レポートでは、民生電子機器用プラスチック射出成形産業チェーンの発展状況を包括的に取り上げています。市場は主にモバイルフォン筐体（家庭用電化製品用、モバイル機器用）および家庭用電化製品（家庭用電化製品用、モバイル機器用）の分野に分かれています。射出成形は、複雑なデザインと大量生産を両立させる技術であり、最新技術や特許、応用事例、市場トレンドの分析も行われています。
________________________________________
地域別市場分析
地域別に見ると、北米と欧州は政府による支援策や消費者意識の高まりを背景に安定的な成長を遂げています。特に欧州では環境規制が市場拡大を後押ししています。一方、アジア太平洋地域は特に中国が市場を牽引しており、旺盛な国内需要、政策的支援、強力な製造基盤を背景に世界の中心的役割を果たしています。日本、韓国、インドなども成長ポテンシャルを有しており、アジア全体が世界市場の拡大をリードすると見込まれます。
________________________________________
市場の主要特徴
レポートは民生電子機器用プラスチック射出成形市場を多角的に分析しています。市場規模、販売数量、収益、シェアをタイプ別（家庭用電化製品用、モバイル機器用、その他）および用途別（モバイルフォン筐体、家庭用電化製品、スピーカー、カメラ、その他）に分類し、成長性を評価しています。また、政府規制や技術進歩、消費者ニーズの変化を考慮し、市場推進力と制約要因を整理しています。
________________________________________
市場予測と将来展望
本レポートでは、収集したデータをもとに2030年までの市場規模や需要動向を予測しています。特にモバイル機器用成形は高成長が期待され、スマートフォンの軽量化やデザイン多様化が市場拡大を支えると予想されています。家庭用電化製品分野でも、高性能化やエネルギー効率向上に対応するため、樹脂成形技術の需要が高まっています。
________________________________________
企業分析と競争環境
主要企業には、Molder Enterprise、TTS Plastic、New Kinpo Group、HiTech Plastics and Molds、Natech Plastics、Veejay Plastic、Plastic Products Co.、Omni Mold、Pearl Engineered Solutions、Dynamold Precision Pte Ltd、Pro-Fine Plastics Sdn. Bhd.、Helio Plastic Industries、THT Precision Mold Co., Ltd.、MIDA Precision Mold Co., Ltd.、TERA、AMA Plasticsが挙げられます。これら企業は研究開発投資やグローバル展開を通じて競争優位性を強化しており、製品ポートフォリオの拡充と戦略的提携を進めています。
