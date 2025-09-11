深まる秋、食欲の秋を絶景とともに。武藏窯の炎で仕上げる臨場感あふれるグリル料理と約100種類のブッフェ！

ヒューリックホテルマネジメント株式会社

浅草ビューホテル（所在地：東京都台東区／総支配人：佐藤 和彦）が運営する「26F スカイグリルブッフェ 武藏」では、武藏窯の炎で香ばしく焼き上げるグリル料理をはじめ、約100種類の多彩なメニューをご用意。地上約100メートルから望む絶景とともに、深まる秋の味覚とブッフェならではの賑わいを心ゆくまでお楽しみいただけます。

草の街並みと東京スカイツリー（R)を一望する、地上100メートルの絶景

スカイグリルブッフェ 武藏の地上約100メートルの大きな窓からは、東京スカイツリー（R)をはじめ浅草の街並みが一望でき、清々しい開放感とともに特別なひとときをお過ごしいただけます。

昼の眺望イメージ

圧倒的な眺望とライブ感あふれる武藏のブッフェ

武藏窯のグリルを中心に、和洋中の多彩な約100種の料理をご用意。

秋ならではの食欲をそそるメニューや、旬の味覚を盛り込んだ一皿が揃い、お子様から大人まで楽しめる内容です。

炎が引き出す香り豊かな香ばしさと、凝縮した旨みが広がる武藏窯グリルの肉＆魚介料理

富士の溶岩石を使った武藏窯は、400℃を超える高温と遠赤外線の力で素材を一気に焼き上げ、肉や魚介の旨みを逃さず閉じ込めます。炎と香りに包まれるライブ感とともに、格別の味わいをご堪能ください。

武藏窯グリル肉料理武藏窯グリル魚料理

多彩な味わいが並ぶ洋食コーナー

定番のビーフシチュー、ムール貝の白ワイン蒸し、カニクリームコロッケ、パスタ、アヒージョなど、ホテルならではの洋食メニューをラインアップ。見た目も華やかなグラスオードブルに加え、お子様に人気のたこ焼きや焼きそば、ミニハンバーグも揃い、ご家族皆さまでお楽しみいただけます。さらに、ハロウィンに合わせてご用意した「パンプキンポタージュ」は、かぼちゃの濃厚な甘みとコクが広がる、この季節ならではの一品です。

ビーフシチュージャンバラヤパンプキンポタージュオードブルイメージ

定番の飲茶料理や、茸たっぷり酸辣湯麺、上海蟹豆腐煮込みなど、本格中華コーナー

蒸したての飲茶料理に加え、旨み豊かな茸をたっぷり使った酸味と辛味のバランスが絶妙な「酸辣湯麺」、さらに旬を迎えた上海蟹を贅沢に使った「上海蟹豆腐煮込み」など、季節感あふれる本格中華を多彩に取り揃えました。秋ならではの奥深い味わいをお楽しみいただけます。

上海蟹豆腐煮込み茸たっぷり酸辣湯麺

ほっと安らぐ味わいが揃う和食コーナー

つるつるもちもち食感の温製ひもかわうどんや、海老や野菜の揚げたて天ぷら、鰻のリゾット仕立て（ディナー限定）など、日本ならではの味わいを取り揃えました。幅広い世代に親しまれるメニューを揃え、秋のひとときをほっと和ませます。

和栗のケーキで秋を味わう、多彩なスイーツコーナー

杏仁豆腐や白玉ぜんざい、プリン、ムース、タルトなど、和洋のスイーツを豊富にご用意。季節感あふれる「和栗のケーキ」に加え、土日祝ディナー限定でご提供する「本日のケーキカービング」では、目の前で切り分ける特別感もお楽しみいただけます。さらに、ピーチショートケーキやモンブラン、スフレチーズケーキ、アイスやチョコレートなど、多彩なスイーツが揃い、食後のひとときを華やかに彩ります。

期間：2025年9月1日(月)～2025年10月31日(金)

《ランチ》

《ディナー》

※表記料金サービス料10%・消費税が含まれております。

※上記料金・時間は年末年始及びホテル特定日は変更になる場合がございますのでご了承ください。

※東京スカイツリー(R)側、窓側等のお席のご要望は承っておりません。

※お客様のお席は、事前に決めさせていただいております。

※アレルギーについての対応は、致しかねます。

※表記のメニューは仕入れによって変更となる場合がございます。