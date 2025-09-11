¡ÈÅ·ÂÎË¾±ó¶À¤Ç¤Î¤¾¤¯¡¢·î¤ÎÁÇ´é¡£¡É10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¡¢10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¡ÊR¡Ë¡ÖÌ¾·î´Õ¾Þ²ñ¡×¤Ë¶¨ÎÏ
Áí¹ç¸÷³Øµ¡´ï¥áー¥«ー³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¯¥»¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·ºÊÏÂ½Å¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¡¢10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¾·î´Õ¾Þ²ñ¡×¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é¸«¤ë·î¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¡ÖÆÃ¤Ë¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤Ì¾·î¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜÉ´Ì¾·î¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥¤Ë¥Ó¥¯¥»¥ó¤ÎÅ·ÂÎË¾±ó¶À¤òÀßÃÖ¤·¡¢Åìµþ¤ÎÌë·Ê¤È¶¦¤Ëµ±¤¯Èþ¤·¤¤·î¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¥Ó¥¯¥»¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¥¯¥ìー¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·î¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤·î¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤ò¡¢¤´¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ»¡¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¡ÖÌ¾·î´Õ¾Þ²ñ¡×¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¢£Æü»þ¡§
2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¡¢7Æü¡Ê²Ð¡Ë 19:30～21:30¡Ê21:00¼õÉÕ½ªÎ»¡Ë
11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë 18:30～20:30¡Ê20:00¼õÉÕ½ªÎ»¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êーÅ·Ë¾¥Ç¥Ã¥ ¥Õ¥í¥¢350
¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÅ¸Ë¾Âæ¤Ø¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
¢£¼çºÅ¡§ÅìÉð¥¿¥ïー¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¤ªÌä¹ç¤ï¤»¡§Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡Ê0570-55-0634¡Ë
¢¨±«Å·Ãæ»ß
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.enjoytokyo.jp/event/1417470/
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Åù¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡Ê0570-55-0634¡Ë¤Ø¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¡×¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êーÅ·Ë¾¥Ç¥Ã¥¡×¤ÏÅìÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ÅìÉð¥¿¥ïー¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
