アイコニア・ホスピタリティ 「温泉宿・ホテル総選挙2025」アイコニアグループの73施設がエントリー





アイコニア・ホスピタリティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会⻑ ： ⼭本俊祐／代表取締役社⻑ ： 代⽥量⼀、以下当社）では、2025年8月8日より応募が始まりました「温泉宿・ホテル総選挙2025 （主催：温泉総選挙2025、後援省庁：観光庁、経済産業省ほか） 」において当社から73の施設がエントリーいたしました。

全国に184棟を有する当社は、日本各地の著名な温泉地や自然豊かなエリアでその土地ならではの魅力をお届けする全施設が天然温泉の「亀の井ホテル」、気兼ねなく愛犬との旅を満喫でき一緒に泊まれる愛犬にやさしいペットフレンドリーなホテルやコテージ、2025年1月に運営受託をいたしました温泉テーマパーク「スパリゾートハワイアンズ」や広大なリゾートエリアを持ち様々な国際イベントが催されるフェニックス・シーガイア・リゾートなど様々なタイプの施設を取り揃えお客様をお迎えしております。

各施設は「料理自慢」、「絶景」、「泉質自慢」など全15部門のなかから、それぞれの施設に相応しい特徴を活かした部門でエントリーをいたしました。「亀の井ホテル」は全施設が各部門へエントリーしております。

ご応募は各エントリー施設に「WEB投票」と「現地投票」が各1回（計2回）可能です。オリジナル宿泊券が当たる応援投票キャンペーンも実施しているのでお気に入りの施設へご応募ください。皆様のエールとご応募をスタッフ一同お待ちしております。

アイコニア・ホスピタリティ ホテルブランド：https://iconia.co.jp/brands

おすすめの旅やホテル滞在の楽しみ方：https://iconia.co.jp/feature

【温泉宿・ホテル総選挙】

日本全国の温泉のある宿・ホテルを活性化するための、応援投票企画。2025年で10年目を迎える環境省など5省庁が後援する「温泉総選挙」が行う温泉のある宿・ホテル向けの企画で、「温泉宿・ホテル総選挙」は今年で5年目を迎えた。

詳細：https://yado.onsen-ouen.jp/

【応募期間】

2025年8月8日（金）～10月31日（金）

【応募方法】

Step 1：応募したい宿・ホテルから応援投票ボタンを押す

Step 2：メールアドレス認証完了する

Step 3：応援投票する

詳細： https://yado.onsen-ouen.jp/

【応援投票キャンペーン】

応援投票すると、温泉宿・ホテル総選挙2025にエントリーしている温泉宿・ホテルで使える「温泉総選挙オリジナル宿泊券 5,000円分」が抽選で100名に。

詳細：https://yado.onsen-ouen.jp/about-campaign

【ランキング結果発表】

2025年11月5日 10：00（予定）

「温泉宿・ホテル総選挙2024」受賞実績

「温泉宿・ホテル総選挙2025」アイコニア・ホスピタリティ・グループエントリー施設一覧

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国170棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp