µþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¡ßµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤¬¥³¥é¥Ü¡¡¥Ð¥¹¥±¤ÎÎÏ¤ÇÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ªÊö»³±Ø¤ò¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë～Êö»³±Ø¤¬µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤Î¥¯¥é¥Ö¥«¥éー¤ËÀ÷¤Þ¤ë～
¡¡µþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»(°Ê²¼¡ÖÃ°Å´¡×)¤ò±¿¹Ô¤¹¤ëWILLER TRAINS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµÜÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÓÅçÅ°¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óKYOTO³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾Åç¹ãÂÀ¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ÖÃ°Å´¡ßµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¥³¥é¥Ü¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ´ë²è¡×¡¢URL¡§https://trains.willer.co.jp/event/hannaryzxtantetsu/¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢µþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»10¼þÇ¯¤ÈµÜÄÅÀþ100¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤ÆÃ°Å´¡¦Êö»³±Ø¤¬¤¢¤ëµþÅÔÉÜµþÃ°¸å»Ô¤¬µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢±èÀþÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤È¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Êö»³±Ø¤ÎÂÔ¹ç½ê¤òµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤Î¥¯¥é¥Ö¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¥Ö¥ëー¡Ê²ÖÀõÇ¬¿§¡Ë¡×¤Ë¡¢ÆâÁõ¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³ー¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¡¢µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤ÆµþÃ°¸å»Ô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¥³ー¥Á¤äÁª¼ê¤¬Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÃæ³ØÀ¸¸þ¤±¡Ë¤È9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡Ê¾®³ØÀ¸¸þ¤±¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¡¢±èÀþÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¤ÎµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î»ý¤ÄÎÏ¤Ç±èÀþÃÏ°è¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ËµþÅÔËÌÉô¤òË¬¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ë³èµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢Ã°Å´¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÅ´Æ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÃ°Å´¡ßµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¥³¥é¥Ü¡×¤Î¾ÜºÙ
①Êö»³±Ø¤¬¡Ö¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¥Ö¥ëー¡×¤Ë¡ª
100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÊö»³±Ø¤Î2¡¢3ÈÖ¥Ûー¥àÂÔ¹ç½ê¤ò¡¢µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤Î¥¯¥é¥Ö¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¥Ö¥ëー¡Ê²ÖÀõÇ¬¿§¡Ë¡×¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢ÆâÁõ¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³ー¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦´°À®Æü¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ½Äê
②¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¥³ー¥Á¤äÁª¼ê¤«¤é¥Ð¥¹¥±¤ò³Ø¤Ö
µÜÄÅ»Ô¤«¤éµþÃ°¸å»ÔÊö»³ÃÏ¶è¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¥³ー¥Á¤ä¥æー¥¹Áª¼ê¤¬Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Îµ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢µ»½Ñ¸þ¾å¤ä¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥ó°éÀ®¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦Æü»þ¡§¡ÚÃæ³ØÀ¸¸þ¤±¡Û2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë 13:00～¡¢14:30～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¾®³ØÀ¸¸þ¤±¡Û2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë11:00～¡¢13:00～¡¢14:30～
¡¦¾ì½ê¡§Í¿¼ÕÌîÄ®Î©´äÂìÂÎ°é´Û
¢¨9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅÊ¬¤Ï¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
③µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤Ï¤ó¥Ë¥ã¥ê¥ó¡×¤¬Ã°Å´±èÀþ¤òPR
µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Ï¤ó¥Ë¥ã¥ê¥ó¡×¤¬Êö»³±Ø¤òË¬¤ì¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë±èÀþ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¼þÍ·¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ï¤ó¥Ë¥ã¥ê¥ó¡×Ë¬ÌäÆü¤Ï2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë11:00¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ï¤ó¥Ë¥ã¥ê¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://hannaryz.jp/ent/mascot/¡¡
¢¨WILLER TRAINS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢WILLER³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
