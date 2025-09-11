科学コミュニケーターと楽しむノーベル賞2025　「ニコニコ生放送」と「YouTube Live」にて10月6日(月)～8日(水)開催

「ノーベル賞」発表の瞬間をライブ配信で一緒に見届けよう！






日本科学未来館（略称：未来館 館長：浅川智恵子）は、ノーベル賞を通して研究の奥深さや面白さを伝えるライブ配信イベント「科学コミュニケーターと楽しむノーベル賞2025」を10月6日(月)～8日(水)に行います。



今年のノーベル賞 自然科学3賞は、10月6日(月)に生理学・医学賞、7日(火)に物理学賞、8日(水)に化学賞の受賞者が発表される予定です。これに伴い、未来館では各日の17時30分から、「ニコニコ生放送」と「YouTube Live」で配信を開始。会見の様子をインターネット中継で見守りながら、視聴者の皆さんと一緒に受賞者発表の瞬間を迎えます。

各日とも受賞者発表までの時間は、賞ごとにテーマを設定し、科学コミュニケーターが身近な話題を交えながら、最新の研究トピックスを独自の視点で紹介します。今年は「もはや１つの臓器？ 健康を支える腸内細菌の最新研究」(生理学・医学賞)、「ビッグサイエンスで読み解くノーベル物理学賞」(物理学賞)、「ユニークな“構造”を生かした注目研究」(化学賞) をテーマにお話しします。

また、関連する科学コミュニケータートークも開催。発表開始の前日10月5日(日)には、昨年2024年にノーベル賞を受賞した自然科学3賞の研究内容を振り返ります。さらに、日本の研究者の受賞が決まった場合は、発表の翌日以降、受賞した研究内容を解説します。



■ライブ配信イベント
「科学コミュニケーターと楽しむノーベル賞2025」

イベントページ：https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202510064224.html
※各日の視聴URLなど詳細は、今後イベントページでお知らせします。


●配信内容
１．ノーベル賞に関する基本情報を解説

２．各賞に関連する研究を独自の視点で紹介
　　【10月6日(月) 生理学・医学賞】 もはや１つの臓器？ 健康を支える腸内細菌の最新研究
　　【10月7日(火) 物理学賞】 ビッグサイエンスで読み解くノーベル物理学賞
　　【10月8日(水) 化学賞】 ユニークな“構造”を生かした注目研究

３．今年のノーベル賞発表の瞬間を視聴者と一緒に迎えます


●出演(科学コミュニケーター)
【10月6日(月) 生理学・医学賞】



渡邉 桂佑 ／ 齋藤 早樹子 ／ 河内 美乃




【10月7日(火) 物理学賞】



出沢 良樹 ／ 倉田 祥徳 ／ 丸山 遥香




【10月8日(水) 化学賞】



加藤 昂英 ／ 若林 里咲 ／ 松下 このみ




【司会(各日)】



三浦 菜摘






■科学コミュニケータートーク
「15分でわかるノーベル賞のミカタ」

