科学コミュニケーターと楽しむノーベル賞2025　「ニコニコ生放送」と「YouTube Live」にて10月6日(月)～8日(水)開催







日本科学未来館（略称：未来館 館長：浅川智恵子）は、ノーベル賞を通して研究の奥深さや面白さを伝えるライブ配信イベント「科学コミュニケーターと楽しむノーベル賞2025」を10月6日(月)～8日(水)に行います。