北京マラソンから世界中のランナーへ：北京で開催される黄金の秋のレースへようこそ

【北京2025年9月10日新華社＝共同通信JBN】Bank of China Beijing Marathon 2025は、9月10日午前10時に正式にグローバル登録を開始しました。グローバル（海外）参加者は、Beijing Marathon（北京マラソン）のウェブサイト（https://en.beijing-marathon.com/ ）、もしくはBank of China（中国銀行）のウェブサイト（ https://www.boc.cn/en/ ）から登録可能です。

レースは11月2日午前7時30分に開始予定で、1年のうちで北京が最も美しくなる季節に黄金の秋のランのため3万2000人のランナーがコースに集まる見通しです。

北京は、夏季五輪と冬季五輪両方の開催地となった世界初の都市です。会場やイベントのみならず、その五輪のレガシーは「スポーツを日常生活の一部にする」という文化を育み、より多くの人々がスポーツの重要性を理解し、積極的に参加するようになりました。北京は現在、妥協しない都市管理、盛り上がるスポーツ業界、市民の運動競技への情熱に後押しされ、「Global Sport City（世界スポーツ都市）」としての名声を高めようとしています。北京マラソンは、実際に参加する価値のある体験です。

1981年に初開催された北京マラソンは、今年で 43回目を迎える中国で最も長く続いているランニングレースの1つです。コースは、天安門広場から北京国家体育場まで、北京の歴史的ランドマークと現代的な建築物を見事に結んでいます。中国人ランナーの間で「国民的マラソン」として知られており、多くの人々にとって夢のようなレースです。

登録には、以下の詳細をご確認ください。

1. 登録期間 ： 2025年9月10日午前10時から9月15日午後6時まで

2. 登録先：

北京マラソンのウェブサイト（https://en.beijing-marathon.com/ ）か、中国銀行のウェブサイト（https://www.boc.cn/en/ ）

もしくは、「BOC Compass」アプリをダウンロードし、登録を進め、指示に従って登録を完了させます。

3. 登録手順：

携帯電話の番号とＥメールアドレスでログイン→Commitment Letters（誓約書）とOrganizing Committee Statement（組織委員会声明）を確認→レースパッケージの受け取りを予約→登録に関する質問へ回答→新規ユーザーは情報を入力／既存ユーザーは情報を変更・確認→Participation Statement （参加表明書）とCommitment Letter（誓約書）を確認の上、署名→抽選結果待ち→当選した場合は支払いを完了→登録完了

ソース：The Organizing Committee of the Beijing Marathon