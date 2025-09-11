原作のシリーズ累計発行部数は100万部超えTVアニメ「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」LINE着せかえがインクルーズより2点同時に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、TVアニメ「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」のLINE着せかえを2025年9月11日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329332&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329332&id=bodyimage2】
「小説家になろう」でシリーズ累計1.3億PV、シリーズ累計発行部数100万部（紙・電子含む）を超える、人気ハイファンタジー作品がアニメ化したTVアニメ「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」。
その世界観を楽しめるLINE着せかえ第1弾と第2弾が、株式会社インクルーズの販売アカウントより配信開始しました。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「サイレント・ウィッチ」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=f8185593-476b-405a-8b57-a1bad86067cf
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
【タイトル】TVアニメ「サイレント・ウィッチ」Vol.2
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=a980a128-76db-4269-9e94-492d05de34a2
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■TVアニメ「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」
魔術と数字をこよなく愛する少女――モニカ・エヴァレット。
彼女は、魔術詠唱を必要としない“無詠唱魔術”を操る希少な存在にして、七賢人のひとり“沈黙の魔女”。
しかし、その正体は――人と話すことが大の苦手な、極度の人見知り魔女。
そんなモニカに下されたのは、第二王子フェリクスを秘密裏に護衛する極秘任務。
自らの素性を隠しながら学園に潜入し、迫りくる脅威に立ち向かうことに…！
【OFFICIAL SITE】https://silentwitch.net/
【OFFICIAL X】https://x.com/SilentWitch_pr
（C）2024 依空まつり・藤実なんな/KADOKAWA/セレンディア学園広報部
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
