¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³¤³°¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¿·TV-CM¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREENÆüÊÆÆ±»þÈ¯Çä¡×ÊÓ¤ò 9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã YUZU HOJI¡×¤âÆüËÜ¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN¡×¤ÎÆüÊÆÆ±»þÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÆ±»þ¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡Ê¼ÒÄ¹¡§ËÜ¾±Âç²ð ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦No.1¤ÎÌµÅüÎÐÃã°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤«¤é¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤·¤¿ÆüËÜÃã¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã PURE¡×¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN¡×¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ç9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÆ±»þÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃãYUZU HOJI¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯3·î¤ÎÈ¯Çä»þ¤ËTV-CM¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥ó¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤ÎTV-CM¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREENÆüÊÆÆ±»þÈ¯Çä¡×ÊÓ¤ò9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÃã¤Î¾ï¼±¡¢¤¹¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÁÊµá¤Î¤¿¤á¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂ¸ºß¤¬¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿¿»÷¤¹¤ë»Ñ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥ßー¥à¤ä±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ËÇÈµÚ¤¹¤ëÀ¤³¦¤ò¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÊÆ¤Ç¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN¡×¡¢ÆüËÜ¤Ç¡ÖÆ± YUZU HOJI¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡ÈµÕÍ¢Æþ¡É¤È¤·¤Æ³¤³°¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤·¤¿À½ÉÊ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¤âÈ¯Çä¤Ø
Åö¼Ò¤Ï¡È¤ªÃã¤Î¾ï¼±¡¢¤¹¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡É¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤ªÃã¤ÎÅÁÅý¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÆüËÜ¤ÎÃãÊ¸²½¤òÅÁÇÅ¤µ¤»¤ë¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã PURE¡×¥·¥êー¥º¤ò¡¢2025Ç¯3·î¤ËÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ³¤³°»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò´ð¤Ë¡Ö¸åÌ£¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÀ½ÉÊ¤Î¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä³«»Ï°Ê¹ß¡¢Â¾¤ÎÎÐÃã°ûÎÁ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ20Âå～30Âå¤Î¼ã¼Ô¤ä½÷À¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿¤¯¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡Ê¢¨3¡Ë¡¢¡Ö¤ªÃã¡×¤Î´Ö¸ý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN¡×¤òÆüËÜ¤Î½©¤Ë¸þ¤±¤ÆÌ£¤ï¤¤¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÎÇä¤¹¤ë9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤âÆ±»þ¤ËËÜÀ½ÉÊ¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Æ±Æü¤è¤ê³¤³°¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¡È¤æ¤º¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë¤Û¤¦¤¸Ãã¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎÆüËÜÃã¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã YUZU HOJI¡×¤òÆ±Æü¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿TMÇ§Äê¡¡ µÏ¿Ì¾¡ÖºÇÂç¤ÎÌµÅüÎÐÃã°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊºÇ¿·Ç¯´ÖÇä¾å¡Ë¡×¡¦Àµ¼°±Ñ¸ìµÏ¿Ì¾¡§Largest unsweetened green tea RTD brand - retail, current¡¦µÏ¿ÂÐ¾Ý¥Ö¥é¥ó¥É¡§¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤Û¤¦¤¸ÃãÀ½ÉÊ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯ÅÙ¡§2024Ç¯1·î～12·î
¡Ê¢¨2¡Ë2025Ç¯9·îËö¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï
¡Ê¢¨3¡Ë¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã PURE¡×¥·¥êー¥º¤ÎÀÇ¯ÂåÊÌ¹½À®Èæ/ÂÐ¾Ý´ü´Ö:3·î17Æü-23Æü¡Ê°ËÆ£±àÄ´¤Ù¡Ë
È¯Çä»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥ó¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦¤òAI¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¿·TV-CM¤òÊü±Ç¡ª
¿·TV-CM¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃã¤Î¾ï¼±¡¢¤¹¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾×·â¤Î¥·ー¥ó¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¡È¤ªÃã¤Î¾ï¼±¡¢¤¹¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡È¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÁÊµá¤Î¤¿¤á¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂ¸ºß¤¬¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿¿»÷¤¹¤ë»Ñ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥ßー¥à¤ä±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ËÇÈµÚ¤¹¤ëÀ¤³¦¤òAI³èÍÑ¤·¤¿±ÇÁüÉ½¸½¤â¼è¤êÆþ¤ì¥æ¥Ëー¥¯¤ËÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN¡×¤ÎÆüÊÆÆ±»þÈ¯Çä¤ò½Ë¤¦¥°¥íー¥Ð¥ë´¶¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
TV-CM³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN ÆüÊÆÆ±»þÈ¯Çä¡×ÊÓ
Êü±Ç³«»Ï¡§2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
Êü±Ç¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
URL¡§https://youtu.be/wk_gUM0-y1M
TV-CM¹½À®
¡¦ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ëTV-CM¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÂ³½Ð¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹
¡¦Æ°Êª¤ä±§ÃèÈô¹Ô»Î¤â¥È¥é¥¤¤¹¤ë¡È¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡É¾õ¶·¤Ë¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¡£
¡¦À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã PURE¡×¥·¥êー¥º¤ò°ûÍÑ¤·¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î³èÌö¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤â¹¥É¾¡ªMLB™¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2025¤Ë¤Æ¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN¡×Àè¹Ô»î°û&¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡ª9³ä¤¬¡Ö¤Þ¤¿°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ç¿·È¯Çä¡ª
2025Ç¯7·î¤ËMLB™¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2025¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥È¥¥¥ëー¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñー¥¯¤Ç¡¢È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN¡×¤ÎÀè¹Ô»î°û&¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¤Þ¤¿°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬100¿ÍÃæ94¿Í¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ²÷´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ìー¥ÐーÎÐÃã¤Î³Î¤«¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¹¥¤¤À¤Ê¡£´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÁ´Á³´Å¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¡£¥ì¥â¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÎÐÃã¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì£¤ï¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¹âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°ìÅÙ»ß¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È°û¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿¤«¤¹¤ëÁ°¡¢»Å»ö¤ä±¿Æ°¤ÎÁ°¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÆü¾ïÅª¤Ë°ûÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢ÎÐÃã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Æ¥¥ó¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤Ë¸ÀµÚ¤·ÎÐÃã¤ò°ûÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡¦³µÍ×¢ä
¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN
¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤ªÃã¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤¢¤Þ¤ß¤¬ÆÃÄ¹¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±¥Õ¥ìー¥ÐーÎÐÃã°ûÎÁ¤Ç¤¹¡ÊÌµ²Ì½Á¡Ë¡£¿´ÃÏ¤è¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÃãÍÕ¤òÁªÄê¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄã²¹Ãê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ì¤ß¤ä½Â¤ß¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤ªÃã¤Î¤¢¤Þ¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥â¥ó¹á¤ëÁÖ²÷¤ÊÎÐÃã¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À½ÉÊÌ¾¡§¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN
ÉÊÌ¾¡§¥ì¥â¥óÎÐÃã¡ÊÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡Ë
ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡§600ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§194±ß¡Ê180±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Ê¢¨2¡Ë
ÈÎÇäÃÏ°è¡§ÆüËÜ¡¦ÊÆ¹ñ
¥·¥êー¥º½é¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã YUZU HOJI¡×¤ò9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¡ª¹á¤Ð¤·¤¤¤Û¤¦¤¸Ãã¡ß³¤³°¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¡È¤æ¤º¡É¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë¤Û¤¦¤¸Ãã¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡Ö¤æ¤º¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥Õ¥ìー¥ÐーÎÐÃã¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã YUZU HOJI¡×¤ò9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÆüËÜ¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤æ¤º¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤Ç¡¢½©¤é¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤º¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ë¤ª¤±¤ë¤æ¤º¥Õ¥ìー¥ÐーÀ½ÉÊ¤Ï2024Ç¯¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤Ç8.1%Áý¡¢2019Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È50.5%Áý¤È¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨4¡Ë¡£³¤³°¤Ç¤â¡¢2022Ç¯¤Î¥Õー¥É¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ê¢¨5¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤æ¤ºÆþ¤ê¤ÎÀ½ÉÊ¤¬³È½¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òµÕÍ¢Æþ¤·¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê½©¤é¤·¤¤ÉþÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢LA¤Î³¤´ß¤Ç¹ø³Ý¤±¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨4¡Ë½ÐÅµ¡§SRI+/Á´¶ÈÂÖ/2017-24Ç¯/1-12·î/¶â³Ûµ¬ÌÏ
¡Ê¢¨5¡Ë½ÐÅµ¡§¥Ûー¥ë¥Õー¥º¥Þー¥±¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡¦³µÍ×¢ä
¤ª～¤¤¤ªÃã YUZU HOJI
¤æ¤º¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Û¤¦¤¸Ãã°ûÎÁ¤Ç¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¤¢¤Þ¤ß¤Î¹ñ»º¤æ¤º¥¨¥¥¹¤È¡¢¤æ¤º¤ÎÁÖ²÷´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤ä·Ú¤ä¤«¤Ê°û¤ß¿´ÃÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Û¤¦¤¸Ãã¤Ë¤è¤ê¡¢½©¤é¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±£¤·Ì£¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤É÷Ì£¤Î¹ñ»º¤·¤ç¤¦¤¬¥¨¥¥¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§¤ª～¤¤¤ªÃãYUZU HOJI
ÉÊÌ¾¡§¤æ¤º¤Û¤¦¤¸Ãã¡ÊÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡Ë
ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡§600ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§194±ß¡Ê180±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÃÏ°è¡§ÆüËÜ
¤ª～¤¤¤ªÃã YUZU HOJI ¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°
¤æ¤º¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Û¤¦¤¸Ãã¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°À½ÉÊ¡Ê500mlÍÑ¡Ë¤Ç¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ç¼«Á³¤Ê¤¢¤Þ¤ß¤Î¹ñ»º¤æ¤º¤È¡¢¤æ¤º¤ÎÁÖ²÷´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê°û¤ß¿´ÃÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¹ñ»º¤Û¤¦¤¸Ãã¤Ë¤è¤ê¡¢½©¤é¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÀ¸Ê¬²òÀ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡Ö¥Ô¥å¥¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡×¡Ê¢¨6¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨6¡ËÆÃÄê¤Î¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¾ò·ï¤Ë¤è¤ë¡£¤Þ¤¿À½ÉÊÆÃÀ¾å¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸»þ¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Î¶¯ÅÙ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§¤ª～¤¤¤ªÃã YUZU HOJI ¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°
ÉÊÌ¾¡§ÎÐÃã¡Ê¤Û¤¦¤¸Ãã¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§25g¡Ê10ÂÞ¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§345±ß¡Ê320±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÃÏ°è¡§ÆüËÜ
¥êー¥°¤â½ªÈ×Àï¡ª¡Ø°ËÆ£±à¡ßMLB™¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¡Ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÆ±»þ¥¹¥¿ー¥È
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ø°ËÆ£±à¡ßMLB™¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¡Ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã°ËÆ£±à¡ßMLB™¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³µÍ×¡ä
±þÊçÊýË¡¡§ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢6¥Ý¥¤¥ó¥ÈËè¤Ç±þÊç
¥É¥ê¥ó¥¯À½ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤1¥Ý¥¤¥ó¥È
¥êー¥ÕÀ½ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤3¥Ý¥¤¥ó¥È
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´À½ÉÊ¡Ê¼«ÈÎµ¡¶ÈÂÖ¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¢¨ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ÊÉÊ¡§ °ËÆ£±à¡ßMLB™¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë Á´£´¼ï¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥ä¥ó¥ー¥¹¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Êー¥º¡Ë
¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1994Ç¯¡¢´ä¼ê¸©À¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹193cm¡¢ÂÎ½Å95kg¡¢±¦Åê¤²¡¦º¸ÂÇ¤Á¡£2012Ç¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥ºÆþÃÄ¡£Åê¼ê¤ÈÂÇ¼Ô¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2016Ç¯¡¢ÅêÂÇÎ¾ÎØ¤Î³èÌö¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¼«¿È¤â¥Ñ¡¦¥êー¥°MVP¡£2018Ç¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¥¢¡¦¥êー¥°¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ46ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ9¾¡¤òµÏ¿¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥¢¡¦¥êー¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î2·å¾¡Íø¡¢2·åËÜÎÝÂÇÃ£À®¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¢¡¦¥êー¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª¤Ê¥·ー¥º¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2²óÌÜ¤ÎËþÉ¼¤Ç¥¢¡¦¥êー¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2024Ç¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£MLB½é¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¡¢2Ç¯Ï¢Â³2¤Ä¤Î¥êー¥°¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢MLB»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥êー¥°¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤ÎMVP¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤³èÌö¤ò¼ý¤á¤¿¡£º£¸å¤Î¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
À¤³¦No.1¤ÎÎÐÃã°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×
Åö¼Ò¤Î¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÀ¤³¦No.1¤ÎÌµÅüÎÐÃã°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤Ï¡¢1989Ç¯¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¤ÎÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤¬450²¯ËÜ¡Ê¢¨7¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÃã¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¿¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÅÁÅý°ûÎÁ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüËÜÃãËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¹á¤ê¤ò¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤µ¤»¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¡¢»þÂå¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë°û¤ßÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤ëµ»½ÑÎÏ¤È¡¢Ãã»ºÃÏ°éÀ®»ö¶È¤òÎã¤Ë¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¸¶ÎÁ¡ÊÃãÍÕ¡Ë¤ÎÄ´Ã£ÎÏ¤Ê¤É¤¬ÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤Î²ÁÃÍ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ËÌÊÆ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤ÇÃå¼Â¤Ë¤´°¦°û¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï40¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤äÃÏ°è¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ°è¤ÎÃãÊ¸²½¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨7¡Ë500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë´¹»»/2024Ç¯12·îËö»þÅÀ
ÆüÊÆ¤Ç¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN¡×¡¢ÆüËÜ¤Ç¡ÖÆ± YUZU HOJI¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡ÈµÕÍ¢Æþ¡É¤È¤·¤Æ³¤³°¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤·¤¿À½ÉÊ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¤âÈ¯Çä¤Ø
Åö¼Ò¤Ï¡È¤ªÃã¤Î¾ï¼±¡¢¤¹¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡É¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤ªÃã¤ÎÅÁÅý¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÆüËÜ¤ÎÃãÊ¸²½¤òÅÁÇÅ¤µ¤»¤ë¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã PURE¡×¥·¥êー¥º¤ò¡¢2025Ç¯3·î¤ËÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ³¤³°»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò´ð¤Ë¡Ö¸åÌ£¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÀ½ÉÊ¤Î¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä³«»Ï°Ê¹ß¡¢Â¾¤ÎÎÐÃã°ûÎÁ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ20Âå～30Âå¤Î¼ã¼Ô¤ä½÷À¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿¤¯¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡Ê¢¨3¡Ë¡¢¡Ö¤ªÃã¡×¤Î´Ö¸ý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN¡×¤òÆüËÜ¤Î½©¤Ë¸þ¤±¤ÆÌ£¤ï¤¤¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈÎÇä¤¹¤ë9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤âÆ±»þ¤ËËÜÀ½ÉÊ¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Æ±Æü¤è¤ê³¤³°¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¡È¤æ¤º¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë¤Û¤¦¤¸Ãã¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎÆüËÜÃã¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã YUZU HOJI¡×¤òÆ±Æü¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿TMÇ§Äê¡¡ µÏ¿Ì¾¡ÖºÇÂç¤ÎÌµÅüÎÐÃã°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊºÇ¿·Ç¯´ÖÇä¾å¡Ë¡×¡¦Àµ¼°±Ñ¸ìµÏ¿Ì¾¡§Largest unsweetened green tea RTD brand - retail, current¡¦µÏ¿ÂÐ¾Ý¥Ö¥é¥ó¥É¡§¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤Û¤¦¤¸ÃãÀ½ÉÊ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯ÅÙ¡§2024Ç¯1·î～12·î
¡Ê¢¨2¡Ë2025Ç¯9·îËö¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï
¡Ê¢¨3¡Ë¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã PURE¡×¥·¥êー¥º¤ÎÀÇ¯ÂåÊÌ¹½À®Èæ/ÂÐ¾Ý´ü´Ö:3·î17Æü-23Æü¡Ê°ËÆ£±àÄ´¤Ù¡Ë
È¯Çä»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥ó¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦¤òAI¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¿·TV-CM¤òÊü±Ç¡ª
¿·TV-CM¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃã¤Î¾ï¼±¡¢¤¹¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾×·â¤Î¥·ー¥ó¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¡È¤ªÃã¤Î¾ï¼±¡¢¤¹¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡È¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÁÊµá¤Î¤¿¤á¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂ¸ºß¤¬¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿¿»÷¤¹¤ë»Ñ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥ßー¥à¤ä±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ËÇÈµÚ¤¹¤ëÀ¤³¦¤òAI³èÍÑ¤·¤¿±ÇÁüÉ½¸½¤â¼è¤êÆþ¤ì¥æ¥Ëー¥¯¤ËÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN¡×¤ÎÆüÊÆÆ±»þÈ¯Çä¤ò½Ë¤¦¥°¥íー¥Ð¥ë´¶¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
TV-CM³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN ÆüÊÆÆ±»þÈ¯Çä¡×ÊÓ
Êü±Ç³«»Ï¡§2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
Êü±Ç¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
URL¡§https://youtu.be/wk_gUM0-y1M
TV-CM¹½À®
¡¦ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ëTV-CM¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÂ³½Ð¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹
¡¦Æ°Êª¤ä±§ÃèÈô¹Ô»Î¤â¥È¥é¥¤¤¹¤ë¡È¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡É¾õ¶·¤Ë¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¡£
¡¦À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã PURE¡×¥·¥êー¥º¤ò°ûÍÑ¤·¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î³èÌö¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤â¹¥É¾¡ªMLB™¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2025¤Ë¤Æ¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN¡×Àè¹Ô»î°û&¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡ª9³ä¤¬¡Ö¤Þ¤¿°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ç¿·È¯Çä¡ª
2025Ç¯7·î¤ËMLB™¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2025¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥È¥¥¥ëー¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñー¥¯¤Ç¡¢È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN¡×¤ÎÀè¹Ô»î°û&¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¤Þ¤¿°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬100¿ÍÃæ94¿Í¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ²÷´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ìー¥ÐーÎÐÃã¤Î³Î¤«¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¹¥¤¤À¤Ê¡£´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÁ´Á³´Å¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¡£¥ì¥â¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÎÐÃã¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì£¤ï¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¹âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°ìÅÙ»ß¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È°û¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿¤«¤¹¤ëÁ°¡¢»Å»ö¤ä±¿Æ°¤ÎÁ°¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÆü¾ïÅª¤Ë°ûÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢ÎÐÃã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Æ¥¥ó¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤Ë¸ÀµÚ¤·ÎÐÃã¤ò°ûÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡¦³µÍ×¢ä
¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN
¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤ªÃã¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤¢¤Þ¤ß¤¬ÆÃÄ¹¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±¥Õ¥ìー¥ÐーÎÐÃã°ûÎÁ¤Ç¤¹¡ÊÌµ²Ì½Á¡Ë¡£¿´ÃÏ¤è¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÃãÍÕ¤òÁªÄê¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄã²¹Ãê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ì¤ß¤ä½Â¤ß¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤ªÃã¤Î¤¢¤Þ¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥â¥ó¹á¤ëÁÖ²÷¤ÊÎÐÃã¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À½ÉÊÌ¾¡§¤ª～¤¤¤ªÃã LEMON GREEN
ÉÊÌ¾¡§¥ì¥â¥óÎÐÃã¡ÊÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡Ë
ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡§600ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§194±ß¡Ê180±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Ê¢¨2¡Ë
ÈÎÇäÃÏ°è¡§ÆüËÜ¡¦ÊÆ¹ñ
¥·¥êー¥º½é¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã YUZU HOJI¡×¤ò9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¡ª¹á¤Ð¤·¤¤¤Û¤¦¤¸Ãã¡ß³¤³°¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¡È¤æ¤º¡É¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë¤Û¤¦¤¸Ãã¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡Ö¤æ¤º¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥Õ¥ìー¥ÐーÎÐÃã¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã YUZU HOJI¡×¤ò9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÆüËÜ¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤æ¤º¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤Ç¡¢½©¤é¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤º¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ë¤ª¤±¤ë¤æ¤º¥Õ¥ìー¥ÐーÀ½ÉÊ¤Ï2024Ç¯¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤Ç8.1%Áý¡¢2019Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È50.5%Áý¤È¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨4¡Ë¡£³¤³°¤Ç¤â¡¢2022Ç¯¤Î¥Õー¥É¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ê¢¨5¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤æ¤ºÆþ¤ê¤ÎÀ½ÉÊ¤¬³È½¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òµÕÍ¢Æþ¤·¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê½©¤é¤·¤¤ÉþÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢LA¤Î³¤´ß¤Ç¹ø³Ý¤±¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨4¡Ë½ÐÅµ¡§SRI+/Á´¶ÈÂÖ/2017-24Ç¯/1-12·î/¶â³Ûµ¬ÌÏ
¡Ê¢¨5¡Ë½ÐÅµ¡§¥Ûー¥ë¥Õー¥º¥Þー¥±¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡¦³µÍ×¢ä
¤ª～¤¤¤ªÃã YUZU HOJI
¤æ¤º¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Û¤¦¤¸Ãã°ûÎÁ¤Ç¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¤¢¤Þ¤ß¤Î¹ñ»º¤æ¤º¥¨¥¥¹¤È¡¢¤æ¤º¤ÎÁÖ²÷´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤ä·Ú¤ä¤«¤Ê°û¤ß¿´ÃÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Û¤¦¤¸Ãã¤Ë¤è¤ê¡¢½©¤é¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±£¤·Ì£¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤É÷Ì£¤Î¹ñ»º¤·¤ç¤¦¤¬¥¨¥¥¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§¤ª～¤¤¤ªÃãYUZU HOJI
ÉÊÌ¾¡§¤æ¤º¤Û¤¦¤¸Ãã¡ÊÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡Ë
ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡§600ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§194±ß¡Ê180±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÃÏ°è¡§ÆüËÜ
¤ª～¤¤¤ªÃã YUZU HOJI ¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°
¤æ¤º¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Û¤¦¤¸Ãã¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°À½ÉÊ¡Ê500mlÍÑ¡Ë¤Ç¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ç¼«Á³¤Ê¤¢¤Þ¤ß¤Î¹ñ»º¤æ¤º¤È¡¢¤æ¤º¤ÎÁÖ²÷´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê°û¤ß¿´ÃÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¹ñ»º¤Û¤¦¤¸Ãã¤Ë¤è¤ê¡¢½©¤é¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÀ¸Ê¬²òÀ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡Ö¥Ô¥å¥¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡×¡Ê¢¨6¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨6¡ËÆÃÄê¤Î¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¾ò·ï¤Ë¤è¤ë¡£¤Þ¤¿À½ÉÊÆÃÀ¾å¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸»þ¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Î¶¯ÅÙ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§¤ª～¤¤¤ªÃã YUZU HOJI ¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°
ÉÊÌ¾¡§ÎÐÃã¡Ê¤Û¤¦¤¸Ãã¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§25g¡Ê10ÂÞ¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§345±ß¡Ê320±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÃÏ°è¡§ÆüËÜ
¥êー¥°¤â½ªÈ×Àï¡ª¡Ø°ËÆ£±à¡ßMLB™¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¡Ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÆ±»þ¥¹¥¿ー¥È
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ø°ËÆ£±à¡ßMLB™¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¡Ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã°ËÆ£±à¡ßMLB™¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³µÍ×¡ä
±þÊçÊýË¡¡§ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢6¥Ý¥¤¥ó¥ÈËè¤Ç±þÊç
¥É¥ê¥ó¥¯À½ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤1¥Ý¥¤¥ó¥È
¥êー¥ÕÀ½ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤3¥Ý¥¤¥ó¥È
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´À½ÉÊ¡Ê¼«ÈÎµ¡¶ÈÂÖ¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¢¨ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ÊÉÊ¡§ °ËÆ£±à¡ßMLB™¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë Á´£´¼ï¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥ä¥ó¥ー¥¹¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Êー¥º¡Ë
¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1994Ç¯¡¢´ä¼ê¸©À¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹193cm¡¢ÂÎ½Å95kg¡¢±¦Åê¤²¡¦º¸ÂÇ¤Á¡£2012Ç¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥ºÆþÃÄ¡£Åê¼ê¤ÈÂÇ¼Ô¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2016Ç¯¡¢ÅêÂÇÎ¾ÎØ¤Î³èÌö¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¼«¿È¤â¥Ñ¡¦¥êー¥°MVP¡£2018Ç¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¥¢¡¦¥êー¥°¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ46ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ9¾¡¤òµÏ¿¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥¢¡¦¥êー¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î2·å¾¡Íø¡¢2·åËÜÎÝÂÇÃ£À®¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¢¡¦¥êー¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª¤Ê¥·ー¥º¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2²óÌÜ¤ÎËþÉ¼¤Ç¥¢¡¦¥êー¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2024Ç¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£MLB½é¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¡¢2Ç¯Ï¢Â³2¤Ä¤Î¥êー¥°¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢MLB»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥êー¥°¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤ÎMVP¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤³èÌö¤ò¼ý¤á¤¿¡£º£¸å¤Î¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
À¤³¦No.1¤ÎÎÐÃã°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×
Åö¼Ò¤Î¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÀ¤³¦No.1¤ÎÌµÅüÎÐÃã°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤Ï¡¢1989Ç¯¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¤ÎÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤¬450²¯ËÜ¡Ê¢¨7¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÃã¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¿¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÅÁÅý°ûÎÁ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüËÜÃãËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¹á¤ê¤ò¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤µ¤»¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¡¢»þÂå¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë°û¤ßÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤ëµ»½ÑÎÏ¤È¡¢Ãã»ºÃÏ°éÀ®»ö¶È¤òÎã¤Ë¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¸¶ÎÁ¡ÊÃãÍÕ¡Ë¤ÎÄ´Ã£ÎÏ¤Ê¤É¤¬ÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤Î²ÁÃÍ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ËÌÊÆ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤ÇÃå¼Â¤Ë¤´°¦°û¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï40¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤äÃÏ°è¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã¡×¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ°è¤ÎÃãÊ¸²½¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨7¡Ë500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë´¹»»/2024Ç¯12·îËö»þÅÀ