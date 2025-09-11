動物モチーフの幻想的なイラストで人気のイラストレーター尾崎ドミノさん描き下ろしイラストをアバターアイテム化！

ココネ株式会社

ココネ株式会社（以下「ココネ」）は、ふたごのアバター「ココロン」の着せかえやお客様同士のコミュニケーションを楽しむスマートフォン向けアプリ『ポケコロツイン』において、様々なデザイン様式を融合させ、動物をモチーフにした幻想的なイラストで人気のイラストレーター 「尾崎ドミノ」さんが描き下ろしたイラストをアイテム化し、これらを記念した特別イベントを本日より開催することをお知らせします。

■ 尾崎ドミノさん描き下ろしのキービジュアルを『ポケコロツイン』でアイテム化！

この度開催する人気イラストレーターとの合作プロジェクトは、2022年9月の初開催以来、第10弾まで続き、毎回多くのお客様からご好評を得ている人気企画です。「より魅力あるアイテムをお楽しみいただきたい」「『ポケコロツイン』の世界観をさらに広げたい」という想いから始まった本プロジェクトでは、これまでにも大好評を博したガチャシリーズ「spira」が登場します。

第11弾の本企画でイラストを描き下ろしたのは、今回で二度目の合作となる人気イラストレーター 尾崎ドミノさん。動物モチーフと幻想的な世界観を融合させたキャラクターを描くことで知られ、その魅力的なイラストで多くのファンを虜にしています。

尾崎ドミノさんの描き下ろしイラストを元にしたアバターファッションアイテムだけでなく、イラストの世界観をより楽しめるよう、テーマに合わせた「ココリウム」のアイテムも期間限定ガチャから入手することができます。また、尾崎ドミノさん直筆サイン色紙や描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが当たる記念キャンペーンなども実施。『ポケコロツイン』のお客様だけでなく、尾崎ドミノさんのファンの方も楽しめる企画をご用意しています。

■ 限定ガチャ「spira ft.尾崎ドミノII」

【開催期間】2025年12月12日（金）23時59分まで

＜「spira ft.尾崎ドミノII」ストーリー＞

少し天然でおっちょこちょいな女の子「レム」。

蝶々を捕まえてルイに見せるのが好き。

少し無愛想に見える男の子「ルイ」。

己が短命だとわかっていて、

出来事や時間を大切にして本に書き留めている。

＜「spira」について＞

人気イラストレーターのイラストをもとに仕立てられた、アバターファッションなどのガチャシリーズです。

＜限定アイテム着用画像＞

＜尾崎ドミノさん描き下ろしキービジュアル＞

＜キービジュアル ラフ画・設定資料＞

＜ココリウム資料＞

■ 本プロジェクトに向けた尾崎ドミノさんからのメッセージ

＜尾崎ドミノさんプロフィール＞

独創的な構図と温かみのあるタッチで、ファンタジーと日常を行き来するような物語世界を描くイラストレーター。動物やキャラクターの表情豊かな描写を得意とし、ゲームや書籍、雑貨デザインなど多岐にわたる分野で作品を発表している。

■「spira ft.尾崎ドミノII」登場記念キャンペーン開催！

１. 尾崎ドミノさん直筆サイン色紙&オリジナルアクリルボードが当たる！

尾崎ドミノさん直筆サイン色紙と描き下ろしのキービジュアルを使用したオリジナルアクリルボードを、抽選で10名様にプレゼントします。『ポケコロツイン』のアプリ内から応募できますので、この機会にぜひ遊んでみてください。

【開催期間】

2025年9月11日（木）18時00分 ～ 9月24日（水）23時59分

２. 尾崎ドミノさん描き下ろしイラストを使用したオリジナルトートバッグが当たる！

尾崎ドミノさん描き下ろしのキービジュアルを使用した「オリジナルトートバッグ」を、『ポケコロツイン』公式のXアカウントをフォロー＆指定ポストをリポストし、キャンペーンサイトでご自身のXアカウントを連携された方の中から抽選で70名様にプレゼントします。

【開催期間】

2025年9月11日（木）18時00分 ～ 9月15日（月）23時59分

『ポケコロツイン』について

ふたごのアバター「ココロン」のカワイイ着せかえを楽しめるアプリ。10年という歳月を経て多彩な機能を備えた『ポケコロ』から軸となる機能を選び抜き、アバターやお部屋のコーデをシンプルに楽しめる新たなアバターアプリとしてリリースしました。着飾るアバターをふたり分に増やしたことで、お客様が行える表現の幅を広げた遊びが可能です。

＜概要＞

・対応OS：iOS 13.0 以上。iPhone、iPad、および iPod touch に対応 / Android 6.0 以上

・ジャンル：ソーシャルネットワーク

・価格：基本無料（一部アイテム課金）

［コピーライト表記］ (C) cocone corporation

『ココネ株式会社』について

ココネ株式会社は、スマートフォン向けのアバター着せかえコミュニケーションアプリ『ポケコロ』シリーズや『リヴリーアイランド』、『ピュアニスタ』などのサービスを提供するココネグループの中核となるコンテンツ企業です。ココネグループが全世界でお客様にお届けした、飾るためのアイテム＝デジタル資産は120万種300億個を超え、ココネが提供するデジタルワールドは大きく広がっています。アバター開発とコミュニティ運営、語学教育・教育事業の経験をもとに、利便性や機能性ではなく、ココネが得意とする「感性」をカタチにできるデジタルワールド、メタバース空間の構築を進めています。

＜会社概要＞

会社名：ココネ株式会社（URL：https://cocone.co.jp ）

設立：2008年9月

所在地：東京都世田谷区若林3-1-18

事業概要：ソーシャルエンターテイメントサービス、アプリ企画・開発・運営