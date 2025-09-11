【TikTok始動＆追加劇場 発表】押井守 監督作品『機動警察パトレイバー 劇場版』『機動警察パトレイバー2 the Movie』＜「劇場公開版」音声＞&＜4K版＞で全国リバイバル上映！

株式会社つみき(C)1989 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」主催のリバイバル上映プロジェクトにて10月、＜「劇場公開版」音声＞&＜4K版＞での連続リバイバル上映が決定した、『機動警察パトレイバー 劇場版』『機動警察パトレイバー2 the Movie』。

本日、9月11日（木）よりFilmarks公式アカウントにて『機動警察パトレイバー 劇場版』『機動警察パトレイバー2 the Movie』2作品の＜TikTok動画投稿＞がスタート！

Filmarks TikTok

https://www.tiktok.com/@filmarks

現在投稿されているのは2作品の予告編。今後は『機動警察パトレイバー 劇場版』『機動警察パトレイバー2 the Movie』本編の名場面を投稿していく予定。ぜひ、いいねやコメントでの応援、盛り上げをお願いいたします！

さらに、上映劇場が2館追加になり、全国121館（1は120館）での上映が決定！

お得に鑑賞できるムビチケ前売り券も各劇場・オンラインにて好評販売中。限定数の販売となっておりますので、お早めにお買い求めください。ムビチケ前売り券（劇場・オンライン販売）については【『機動警察パトレイバー 劇場版』『機動警察パトレイバー2 the Movie』前売券（ムビチケカード）詳細情報】をご覧ください。

『機動警察パトレイバー 劇場版』は10月3日（金）、『機動警察パトレイバー2 the Movie』は10月17日（金）より、それぞれ2週間限定での全国上映となります。

なお、本企画では入場者特典の配布や「劇パト」を盛り上げる企画も実施予定！詳細は後日発表となります。

※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります

『機動警察パトレイバー』とは

汎用人間型作業機械レイバーが普及した近未来の東京で、レイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威に立ち向かう「ロボットのお巡りさん」―特車二課の日常と活躍を描くメディアミックスプロジェクト。

予告編

『機動警察パトレイバー』

https://youtu.be/GwtOpfYnIlA

『機動警察パトレイバー2 the Movie』

https://youtu.be/4jB6ujdpZWo

公開情報

『機動警察パトレイバー』

公開日：2025年10月3日（金）より2週間限定上映

公開劇場：120館

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：Filmarks

提供：バンダイナムコフィルムワークス

『機動警察パトレイバー2 the Movie』

公開日：2025年10月17日（金）より2週間限定上映

公開劇場：121館

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：Filmarks

協力：バンダイナムコフィルムワークス

公開劇場

・追加上映劇場（9/11更新）

［東京］シネクイント（10/3（金）～・10/17（金）～）

［鹿児島］ガーデンズシネマ（10/15（水）～・10/19（日）～）

・『機動警察パトレイバー 劇場版』公開劇場（10/3～2週間限定）

［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ、イオンシネマ江別、イオンシネマ旭川駅前

［青森］イオンシネマ新青森

［岩手］イオンシネマ北上

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ石巻

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［山形］ソラリス、イオンシネマ米沢

［福島］フォーラム福島

［茨城］MOVIXつくば、シネマサンシャイン土浦、USシネマパルナ稲敷、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野

［群馬］イオンシネマ太田、シネマテークたかさき（10/31～）

［埼玉］MOVIXさいたま、ユナイテッド・シネマ入間、シネマサンシャイン三郷、イオンシネマ大井、イオンシネマ熊谷、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ春日部、イオンシネマ川口、川越スカラ座（10/11～）

［千葉］USシネマ千葉ニュータウン、イオンシネマ市川妙典、USシネマ木更津、キネマ旬報シアター（10/4～）

［東京］新宿ピカデリー、シネクイント、池袋HUMAXシネマズ、グランドシネマサンシャイン 池袋、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、アップリンク吉祥寺、109シネマズ二子玉川、イオンシネマ板橋、イオンシネマ多摩センター、イオンシネマむさし村山、イオンシネマ シアタス調布、キネカ大森、Stranger（10/10～）

［神奈川］チネチッタ、ムービル、小田原コロナシネマワールド、イオンシネマ海老名、イオンシネマ茅ヶ崎、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマみなとみらい、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ座間

［新潟］イオンシネマ新潟西、高田世界館（10/18～）、ガシマシネマ（10/8～）

［富山］ほとり座

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス

［福井］福井コロナシネマワールド

［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ須坂、イオンシネマ松本

［岐阜］イオンシネマ各務原、イオンシネマ土岐

［静岡］シネマサンシャイン沼津、イオンシネマ富士宮、静岡シネ・ギャラリー（10/17～）

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、豊川コロナシネマワールド、シネマワールド ららぽーと安城、イオンシネマ大高、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ長久手、イオンシネマ常滑、イオンシネマ豊田KiTARA、センチュリーシネマ（10/10～）

［三重］109シネマズ四日市、イオンシネマ桑名、イオンシネマ津南

［滋賀］イオンシネマ近江八幡

［京都］MOVIX京都、イオンシネマ高の原、イオンシネマ京都桂川、アップリンク京都

［大阪］なんばパークスシネマ、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマりんくう泉南

［兵庫］塚口サンサン劇場、アースシネマズ姫路、kino cinema神戸国際、OSシネマズ 神戸ハーバーランド、イオンシネマ明石

［和歌山］イオンシネマ和歌山

［島根］イオンシネマ松江

［岡山］イオンシネマ岡山

［広島］MOVIX広島駅、福山コロナシネマワールド、シネマ尾道（10/4～）

［山口］イオンシネマ防府

［徳島］イオンシネマ徳島

［香川］イオンシネマ綾川

［愛媛］シネマサンシャイン エミフルMASAKI

［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ福岡

［佐賀］イオンシネマ佐賀大和

［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］シネマサンシャイン姶良、ガーデンズシネマ（10/15～）

［沖縄］サザンプレックス

※上映日や上映時間は各劇場にご確認ください

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1800円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります

・『機動警察パトレイバー2 the Movie』公開劇場（10/17～2週間限定）

［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ、イオンシネマ江別、イオンシネマ旭川駅前

［青森］イオンシネマ新青森

［岩手］イオンシネマ北上

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ石巻

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［山形］ソラリス、イオンシネマ米沢

［福島］フォーラム福島

［茨城］MOVIXつくば、シネマサンシャイン土浦、USシネマパルナ稲敷、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野

［群馬］イオンシネマ太田、シネマテークたかさき（10/31～）

［埼玉］MOVIXさいたま、ユナイテッド・シネマ入間、シネマサンシャイン三郷、イオンシネマ大井、イオンシネマ熊谷、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ春日部、イオンシネマ川口、川越スカラ座（10/25～）

［千葉］USシネマ千葉ニュータウン、イオンシネマ市川妙典、USシネマ木更津、キネマ旬報シアター（10/18～）

［東京］新宿ピカデリー、シネクイント、池袋HUMAXシネマズ、グランドシネマサンシャイン 池袋、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、アップリンク吉祥寺、109シネマズ二子玉川、イオンシネマ板橋、イオンシネマ多摩センター、イオンシネマむさし村山、イオンシネマ シアタス調布、キネカ大森、Stranger

［神奈川］チネチッタ、ムービル、109シネマズ川崎（2のみの上映）小田原コロナシネマワールド、イオンシネマ海老名、イオンシネマ茅ヶ崎、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマみなとみらい、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ座間

［新潟］イオンシネマ新潟西、高田世界館（10/25～）、ガシマシネマ

［富山］ほとり座

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス

［福井］福井コロナシネマワールド

［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ須坂、イオンシネマ松本

［岐阜］イオンシネマ各務原、イオンシネマ土岐

［静岡］シネマサンシャイン沼津、イオンシネマ富士宮、静岡シネ・ギャラリー

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、豊川コロナシネマワールド、シネマワールド ららぽーと安城、イオンシネマ大高、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ長久手、イオンシネマ常滑、イオンシネマ豊田KiTARA、センチュリーシネマ

［三重］109シネマズ四日市、イオンシネマ桑名、イオンシネマ津南

［滋賀］イオンシネマ近江八幡

［京都］MOVIX京都、イオンシネマ高の原、イオンシネマ京都桂川、アップリンク京都

［大阪］なんばパークスシネマ、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマりんくう泉南

［兵庫］塚口サンサン劇場、アースシネマズ姫路、kino cinema神戸国際、OSシネマズ 神戸ハーバーランド、イオンシネマ明石

［和歌山］イオンシネマ和歌山

［島根］イオンシネマ松江

［岡山］イオンシネマ岡山

［広島］MOVIX広島駅、福山コロナシネマワールド、シネマ尾道（10/18～）

［山口］イオンシネマ防府

［徳島］イオンシネマ徳島

［香川］イオンシネマ綾川

［愛媛］シネマサンシャイン エミフルMASAKI

［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ福岡

［佐賀］イオンシネマ佐賀大和

［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］シネマサンシャイン姶良、ガーデンズシネマ（10/19～）

［沖縄］サザンプレックス

※上映日や上映時間は各劇場にご確認ください

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1800円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります

『機動警察パトレイバー 劇場版』『機動警察パトレイバー2 the Movie』前売券（ムビチケカード）詳細情報

・通販

9月5日（金）AM10:00より下記2つのサイトにて販売。

- メイジャー通販

カード券通販URL

『機動警察パトレイバー 劇場版』

https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M32950774161

『機動警察パトレイバー2 the Movie』

https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M09358828179

- MOVIE WALKER STORE

カード券通販URL

『機動警察パトレイバー 劇場版』

https://store.moviewalker.jp/item/detail/2846?ref=official

『機動警察パトレイバー2 the Movie』

https://store.moviewalker.jp/item/detail/2847?ref=official

オンライン券販売URL

『機動警察パトレイバー 劇場版』

https://ticket.moviewalker.jp/film/A00240?from=official

『機動警察パトレイバー2 the Movie』

https://ticket.moviewalker.jp/film/A00241?from=official

・劇場販売

価格：1,400円(税込)

9月5日（金）以下劇場にて、劇場オープン時より販売。

＜販売劇場 一覧はこちら＞

［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［山形］ソラリス

［福島］フォーラム福島

［茨城］MOVIXつくば、シネマサンシャイン土浦、USシネマパルナ稲敷

［栃木］MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野

［埼玉］MOVIXさいたま、ユナイテッド・シネマ入間、シネマサンシャイン三郷

［千葉］USシネマ木更津

［東京］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、グランドシネマサンシャイン 池袋、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、アップリンク吉祥寺、109シネマズ二子玉川、キネカ大森

［神奈川］チネチッタ、ムービル、109シネマズ川崎（2のみ）小田原コロナシネマワールド

［福井］福井コロナシネマワールド

［長野］長野相生座・ロキシー

［静岡］シネマサンシャイン沼津、静岡シネ・ギャラリー

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、豊川コロナシネマワールド、シネマワールド ららぽーと安城、センチュリーシネマ

［三重］109シネマズ四日市

［京都］MOVIX京都、アップリンク京都

［大阪］なんばパークスシネマ

［兵庫］塚口サンサン劇場、kino cinema神戸国際、OSシネマズ 神戸ハーバーランド

［広島］MOVIX広島駅、福山コロナシネマワールド

［愛媛］シネマサンシャイン エミフルMASAKI

［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、小倉コロナシネマワールド

［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［鹿児島］シネマサンシャイン姶良

※劇場窓口でお買い求めください。

※券種は一種類となります。

※画像はイメージです。パスケースは付属しておりません。

作品情報

・『機動警察パトレイバー 劇場版』作品情報

(C)1989 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA

1989年／日本／99分

・4K版

https://filmarks.com/movies/124060

・通常版

https://filmarks.com/movies/32075

監督：押井守

脚本：伊藤和典

企画・原作：ヘッドギア

原案：ゆうきまさみ

キャラクターデザイン：高田明美

メカニックデザイン：出渕裕

音楽：川井憲次

出演：冨永みーな、古川登志夫、池水通洋、二又一成、大林隆介、榊原良子、郷里大輔、井上瑤、千葉繁、坂脩

＜あらすじ＞

劇場版アニメ第1作。

1999 年、作業用ロボット〈レイバー〉による犯罪が日常化した近未来の東京。自殺した天才プログラマーによって引き起こされる最悪のシナリオとは？押井守監督作品。

・『機動警察パトレイバー2 the Movie』作品情報

(C)1993 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA／Production I.G

1993年／日本／113分

・4K版

https://filmarks.com/movies/124061

・通常版

https://filmarks.com/movies/24512

監督：押井守

脚本：伊藤和典

企画・原作：ヘッドギア

キャラクターデザイン：高田明美、ゆうきまさみ

メカニックデザイン：出渕裕、河森正治、カトキハジメ

音楽：川井憲次

出演：根津甚八、竹中直人、冨永みーな、古川登志夫、池水通洋、二又一成、大林隆介、榊原良子、郷里大輔、千葉繁、坂脩

＜あらすじ＞

劇場版アニメ第2作。

突如飛来した戦闘機から発射された一発のミサイルに隠された謎。

世界が息をのむ＜東京ウォーズ＞が始まる！押井守監督作品。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービスFilmarksが企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

X： https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/