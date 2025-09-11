ブランドリユースショップ「BRING」、新たな拠点「BRING大宮店」を9月23日にオープン

株式会社STAYGOLD

「NEXT REUSE CULTURE」を経営理念に掲げ、ブランドリユース事業を展開する株式会社STAYGOLD（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：柏村淳司、以下当社）は、当社が運営するブランドリユースショップ「BRING(ブリング）」の13号店をが2025年9月23日（火）にさいたま市大宮区にオープンすることをお知らせいたします。

■豊富な品揃えで約2,000点を一挙に展示～ 幅広い客層に応える商品構成～

新店舗となる「BRING大宮店」は、約2,000点もの商品を一挙に展示する、BRING全店舗の中でも有数のラインナップを誇ります。本来のキャパシティである約1,200点を大きく上回る在庫数を実現し、豊富な品揃えを持つ店舗として誕生しました。また、シャネルやルイ・ヴィトンなどのハイブランドから、比較的手頃な価格帯の商品までを取り揃えた多層的な商品構成で、BRINGのハイエンド志向と、姉妹業態「スリクロ」のカジュアル志向の中間的なポジションを担い、老若男女幅広い客層のニーズに応える店舗を目指しています。

商品陳列イメージ

■大宮を都内と埼玉・北関東をつなぐ集客の「ハブ」に

新宿や心斎橋といった都心ではなく、あえてターミナル都市・大宮を選んだ理由は、豊富な在庫を展開できる十分なスペースの確保に加え、都内からのアクセスと、埼玉・北関東方面からの集客も見込める「ハブ」としてのポテンシャルの高さにあります。

■ 未来を見据えた地方展開のショーケースに

BRING大宮店は、従来BRINGが強みとしていた都市部に依存しない、新たな店舗モデルの試金石として、今後の郊外型出店のショーケースとなることを目指しています。圧倒的な在庫数と幅広い価格帯、戦略的な立地に加え、内装はシンプルながらBRINGの世界観をしっかりと踏襲。あえて過度な造作を施さず、商品ひとつひとつが主役として引き立つ、洗練された空間を演出しています。リユースの未来を見据えた新しい店舗のかたちが、ここ大宮から始まります。

■「BRING」について

「BRING」は、アパレル、アクセサリー、スニーカー、バッグなどのブランドアイテムを取り扱うリユースショップとして、2011年に東京・渋谷で1号店をオープン。以来、プロフェッショナルな接客と高い専門性を強みに、全国に実店舗を展開してまいりました。現在は系列店を含め21店舗を展開し、全国47都道府県に対応する宅配・出張買取サービスも展開しています。

■取扱商品

・アパレル全般／アクセサリー／スニーカー／バッグ等

・ハイブランドからデザイナーズブランド、ヴィンテージアイテム、最新トレンドまで幅広く網羅



■店舗情報

店名 ：BRING大宮店

所在地：〒330-0846

埼玉県さいたま市大宮区大門町1-10-3 陸田ビル1階

営業時間：12：00～20：00（※予定）

定休日：なし（※臨時休業日を除く）

■レーベル情報

URL：https://kaitorisatei.info/

■企業としての想い

株式会社STAYGOLDは、「NEXT REUSE CULTURE（次のリユース文化）」を企業理念に掲げ、単なる循環型経済の一翼ではなく、人々のライフスタイルや価値観そのものに新たな選択肢を提示する存在でありたいと考えています。

「信頼されるリユースのパートナー」であることを目指し、お客様をお待たせしないスピード感ある対応、期待を超えるコミュニケーション力と接客力、そして常に新鮮で刺激的な商品ラインナップを大切にしています。

リユースをより身近で楽しい選択肢にするために、これからも日々のサービスの質を磨きながら、

“ただの中古品”ではない、価値ある「次の一着」との出会いをお届けしてまいります。

■会社概要

社名：株式会社 STAYGOLD

代表：代表取締役社長 柏村淳司

本社所在地：東京都渋谷区東 3 丁目 11-10 恵比寿ビル 2 階

電話番号： 03-6427-1153

URL：https://www.staygold-sg.com/

設立年：2014年4月14日

従業員数：500名（2025年4月時点）

資本金：9,000万円

事業内容：リユース買取卸売・小売事業

■自社サービスサイト

▶BRING｜https://kaitorisatei.info/(https://kaitorisatei.info/)

▶︎BRAND REVALUE｜https://brandrevalue.com/(https://brandrevalue.com/)

■自社メディア

アパレル、シルバーアクセなどの買取・販売専門店「BRING」のスタッフがお届けする総合メディアサイト「BRING WARDROBE NEWS」

URL：https://kaitorisatei.info/bwn/(https://kaitorisatei.info/bwn/)

時計、ジュエリー、バッグなどの買取専門店「ブラリバ」のスタッフがお届けする総合メディアサイト「Revelue News Media」

URL：https://brandrevalue.com/rnm/(https://brandrevalue.com/rnm/)

＜お問合わせ＞

株式会社STAYGOLD 広報担当

TEL：070-1583-5003 / FAX：03-3406-7558

E-Mail：press@staygold-sg.com