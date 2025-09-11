【GIN-ICHI（銀一）スタジオショップ】ピークデザイン＆ワンダードの新製品をいち早く体感！カメラバッグ見本市を9/12(金)～13日(土)開催！13日は1日限定のプチアウトレットセールも同時開催

銀一株式会社

銀一株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：丹羽 寿成）は、2025年9月12日(金)・13日(土)の2日間、銀一スタジオショップにて人気カメラバッグブランド「Peak Design（ピークデザイン）」と「WANDRD（ワンダード）」の新製品見本市を開催します。

9月12日(金)に日本発売となるPeak Designの新色ラインナップや、今夏に進化したWANDRDのカメラバッグ「プロヴォーク」シリーズなどを、発売後いち早くお手に取ってご覧いただけます。また、13日(土)には1日限定で、撮影機材がお得にお買い求めいただける「プチアウトレットセール」も同時開催します。

【Peak Design】待望の新色4色（エクリプス・オーシャン・ケルプ・アイビス）が日本初上陸

多くのカメラファンから絶大な支持を得る「ピークデザイン」からは、9月12日(金)に日本で発売される新色ラインナップを一堂に展示します。人気のカメラストラップやキャプチャー、機能性に優れた各種カメラバッグ、トラベルバッグ、ポーチ類に、待望の新色「エクリプス」「オーシャン」「ケルプ」「アイビス」の4色が加わります。見本市では、新色の全ラインナップをお手にとってお確かめいただけます。

【WANDRD】進化を遂げた「プロヴォーク」シリーズ＆注目の新型スリングバッグ

アメリカ発のカメラバッグブランド「ワンダード」からは、今夏リニューアルしたシグネチャーモデル「プロヴォーク」シリーズを中心に展示します。従来モデルでご好評いただいた機能性はそのままに、利便性をさらに高め、新たなカラーも追加されました。また、米国Kickstarterで注目を集めている新型スリングバッグ「ローグスリング」も参考展示予定です。

【9月13日(土)限定】掘り出し物が見つかる！プチアウトレットセール

見本市2日目の9月13日(土) 11時～17時には、1日限定の「プチアウトレットセール」を銀一スタジオショップ店頭で開催します。撮影機材の掘り出し物や中古品などを、当日限りの特別価格でご提供します。出品商品などの詳細は、銀一スタジオショップ公式X（旧Twitter）にて随時お知らせします。

銀一スタジオショップ公式X： https://x.com/ginichi

ぜひこの機会にお気軽にお立ち寄りください。

開催詳細についてはこちら :https://www.ginichi.com/shop/pg/1shop089/日時

2025年9月12日(金) 11:00~18:00

2025年9月13日(土) 11:00~17:00

場所

プチアウトレットセール：銀一スタジオショップ店頭

見本市：銀一スタジオショップ２F イベントスペース



東京都中央区月島1-14-9 月島駅から会場までの道順(https://www.ginichi.com/shop/pages/studioshop.aspx#access)

ご来場の皆様へご注意

【見本市】

スペースの都合上、販売中の全製品を展示するわけではございません。

会場での直接販売はございません。ご購入希望の場合はスタジオショップ店頭にて承ります（一部商品はお取り寄せとなります）。

【プチアウトレットセール】

プチアウトレットセール開催に伴い、駐車場の混雑が予想されます。専用駐車場が満車の場合は、近隣のコインパーキングをご利用ください。

当日は臨時営業のため、お電話での対応は致しかねます。予めご了承ください。

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。