TOPs(R)ブランド公式ウェブサイト開設のお知らせ

CPC株式会社

CPC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井上 啓太）は、再生医療の導入から運営までを支援するサービスに加え、再生医療等安全性確保法の許可を受けた細胞培養加工施設において、提携する医療機関様から細胞培養加工を受託しております。

このたび、脂肪由来間葉系幹細胞「TOPs細胞」に関する情報を中心としたTOPsブランド公式ウェブサイトを、一般の方および医療従事者向けに公開いたしました。

本サイトでは「TOPs細胞」に関する正確かつ分かりやすい情報を提供し、幹細胞治療に関心をお持ちの方や、当該分野に携わる医療従事者の理解促進を目的としています。

TOPsブランドサイト概要

サイト名：TOPsブランド公式ウェブサイト（一般向け／医療従事者向け）

URL： https://grandtop.tops-cells.jp/(https://grandtop.tops-cells.jp/)

掲載内容：

一般向け ：「幹細胞とは」「TOPs細胞の概要」「治療の一般的な流れ」「TOPs細胞治療が受けられる医療機関情報」「市民向けセミナー情報」など、再生医療に関する基本的な内容

医療従事者向け：「TOPs細胞の特徴」「関連法規」「学術報告」「学会・セミナー案内」など、

医療従事者・研究者向けの内容

※本サイトは診療や治療の勧誘を目的とせず、中立的な立場から情報を提供しています。

開設の目的と背景

幹細胞治療をはじめとする再生医療分野は近年大きく発展しており、一般の方・医療従事者の双方から、正確で分かりやすい情報を求める声が高まっています。

当社はこれまで学会発表や市民講座を通じ、再生医療に関する啓発活動を積極的に行ってまいりました。その中で「専門用語をかみ砕いた説明を知りたい」「学術的な一次情報に触れたい」といった要望を多くいただいたことから、一般向けと医療従事者向けの2つのウェブサイトを開設するに至りました。

今後も、再生医療分野において本サイトを通じた情報提供を継続してまいります。

【CPC株式会社】

本社所在地：東京都千代田区神田駿河台3-4 電話番号：03-3518-5666

代表取締役社長：井上 啓太

コーポレートサイト：https://cpc-corp.jp/ TOPsブランドサイト：https://grandtop.tops-cells.jp/