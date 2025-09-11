チャンピオン、洗練されたデザイン性と高機能を融合したパフォーマンスウェアが登場

ヘインズブランズ ジャパン株式会社

ヘインズヘインズブランズ ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区）は、オーセンティック アメリカン アスレチックウェア ブランド Champion （チャンピオン） において、ブランドが培ってきたアスレチックのDNAと現代的な洗練されたデザイン性を融合させた、新たな高機能パフォーマンスウェアの販売を開始しました。

本アイテムは、特殊なウォッシュ加工によるフェード感や軽快なストライプ柄、同系色でまとめた襟・袖の切り替えといったディテールが、モダンで都会的な表情を演出。シンプルなロゴデザインやリラックスフィットのシルエットが、日常のスタイリングに自然に溶け込みながら、洗練された装いを完成させます。

さらに、パフォーマンスウェアならではの機能性の追求も実現。通気性とUVカットに加え、裏面に遮熱・接触冷感を備えたポリエステル素材を採用。アクティブなシーンでも快適に保ち、暑さの残る初秋から肌寒さを感じる季節まで、快適なパフォーマンスを支えます。肩の可動域を広げるラグランスリーブや、動きをスムーズにするサイドスリット、気温差に対応できるサムホールなど、細部に至るまでChampion ならではの「機能美」を宿しています。

商品名： SHORT SLEEVE T-SHIRT

品番：C3-CS302

カラー：ブラック、パープル、オリーブ、ブラウン

サイズ：M、L、XL

価格：\５,390（税込み）

特殊なウォッシュ加工によるフェード感が魅力の、優れた通気性とUVカット機能を併せ持ったショートスリーブTシャツです。裏面には、速乾性、遮熱機能、接触冷感機能を備えたポリエステルを使用しているので汗をかいても快適な着心地です。身幅、肩幅にゆとりを持たせたリラックスフィットで、両サイド裾に着用時の着やすさに配慮してスリットを入れています。胸に「CHAMPION（チャンピオン）」と「ATHLETICS（アスレチックス）」を組み合わせて大きくラバープリントで入れています。

商品名：LONG SLEEVE T-SHIRT

品番： C3-CS402

カラー：ブラック、パープル、オリーブ、ブラウン

サイズ：M、L、XL

価格：\6,050（税込み）

特殊なウォッシュ加工によるフェード感が魅力の、優れた通気性とUVカット機能を併せ持ったロングスリーブTシャツです。裏面には、速乾性、遮熱機能、接触冷感機能を備えたポリエステルを使用しているので汗をかいても快適な着心地です。身幅、肩幅にゆとりを持たせたリラックスフィットで、両サイド裾に着用時の着やすさに配慮してスリットを入れています。左胸にChampion(R)（チャンピオン）ロゴと「ATHLETICS（アスレチックス）」を組み合わせてラバープリントで入れています。

商品名： HOODED SHIRT

品番：CW-CS403

カラー：ブラック、パープル、オリーブ

サイズ：M、L、XL

価格：\9,350（税込み）

特殊なウォッシュ加工によるフェード感が魅力の、優れた通気性とUVカット機能を併せ持ったフーデッドシャツです。裏面には、速乾性、遮熱機能、接触冷感機能を備えたポリエステルを使用しているので汗をかいても快適な着心地です。身幅、肩幅にゆとりを持たせたリラックスフィットで、両サイドの縫製部に沿ってポケットを付け、袖口には日差しが気になる季節の日焼け対策や肌寒い季節の防寒対策にサムホールを付けています。胸にChampion(R)（チャンピオン）ロゴと「ATHLETICS（アスレチックス）」を組み合わせてラバープリントで入れています。

商品名： LONG SLEEVE T-SHIRT

品番：C3-CS404

カラー：ブラック、オリーブ、ブラウン

サイズ：M、L、XL

価格：\５,390（税込み）

速乾性、ストレッチ性に優れ、UVカット機能を備えた「Stretch Stripe Jersey」を使用したロングスリーブTシャツです。肩の動きをスムーズにするラグランスリーブで、襟と袖をボディカラーと同系色の無地で揃えた特徴的なデザイン。左裾にChampion(R)（チャンピオン）ロゴと「ATHLETICS（アスレチックス）」を組み合わせてラバープリントで入れています。

商品名：LONG SLEEVE T-SHIRT

品番： C3-CS303

カラー：ブラック、オリーブ、ブラウン

サイズ：M、L、XL

価格：\4,950（税込み）

速乾性、ストレッチ性に優れ、UVカット機能を備えた「Stretch Stripe Jersey」を使用したショートスリーブTシャツです。襟にボディカラーと同系色の無地を使った特徴的なデザイン。左胸にポケット付き。左裾にはChampion(R)（チャンピオン）ロゴと「ATHLETICS（アスレチックス）」を組み合わせてラバープリントで入れています。

Champion について

Champion は、1919年にニューヨーク州ロチェスターで誕生しました。アスレチックウェアを起源とした機能的なデザイン・耐久性・素材・縫製といったひとつひとつのディテールにこだわるクラフトマンシップは、100年以上の歴史を経てなお脈々と受け継がれており、いつの時代もその時代に合わせた機能性やトレンド性を加味して進化し続けています。

代表作のスウェットシャツは、「ザ キング オブ スウェットシャツ」と評されるほど、世界中の多くのファンに愛されてきました。いつの時代も最高水準の品質とデザインにこだわり、挑戦を続け妥協を許さない細部までにもこだわった革新的な商品を今後も提供してまいります。

