「共闘ことばRPG コトダマン」TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』コラボを9月12日（金）より開催

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、スマホアプリの「ことば」で闘う新感覚RPG「共闘ことばRPG コトダマン」（以下コトダマン）において、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』との初コラボを、本年9月12日（金）より開催します。

＜コラボ開催期間＞ 2025年9月12日（金）16：00頃～9月24日（水）11：59

コトダマン公式サイト：https://kotodaman.jp

本コラボでは、期間中ログインした方全員に「鳴羽田のヴィジランテ」をプレゼントします。また、アプリ内でTVアニメ『ヴィジランテ』コラボ記念「蜂須賀九印パック」を購入すると「蜂須賀九印」を入手できます。さらに、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』復刻コラボも同時開催します。

■期間中ログインした方に「鳴羽田のヴィジランテ」をプレゼント！ ※敬称略水属性 ★6 鳴羽田のヴィジランテ CV：梅田修一朗（灰廻航一）長谷川育美（ポップ☆ステップ）間宮康弘（ナックルダスター）

■TVアニメ『ヴィジランテ』コラボ記念「蜂須賀九印パック」が登場！

TVアニメ『ヴィジランテ』コラボ記念「蜂須賀九印パック」を販売します。購入すると「蜂須賀九印」を入手できます。なお、本コラボ期間中は一部を除くコラボクエストにおいて、「蜂須賀九印」をリーダーにすると満福時※と同じ報酬を獲得できます。

※クエストクリア後の獲得報酬で、リーダーに編成しているコトダマンの「福」の数に応じた確率で「福ボーナス」がもらえます。

満福（★6の福99）の場合、必ず「福ボーナス」を2個獲得することができます。

【TVアニメ『ヴィジランテ』コラボ記念「蜂須賀九印パック」】※敬称略

火属性 ★6 蜂須賀九印 CV：千本木彩花

■コラボ期間中、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』復刻コラボも同時開催！

コラボ詳細は、コトダマン公式サイトをご確認ください。

■ TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』

堀越耕平氏が10年に渡り「週刊少年ジャンプ」で連載、世界中で爆発的な人気を誇る『僕のヒーローアカデミア』の公式スピンオフシリーズ。脚本:古橋秀之 作画:別天荒人により「少年ジャンプ+」で連載されたこの作品で描かれるのは、『僕のヒーローアカデミア』の数年前の物語―！時代は世界総人口の約8割が超常能力を持つ超人社会。混乱渦巻く世の中で、事故や災害、そして“個性”を悪用する敵<ヴィラン>から人々を守る「選ばれし」職業＜ヒーロー＞。その一方で、「選ばれる」ことはなくとも、目の前の人を救わずにはいられない人々もいる。これは、そんな非合法＜イリーガル＞ヒーロー《ヴィジランテ》の物語。

公式サイト：https://vigilante-anime.com/

(C) 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会

■共闘ことばRPG コトダマン

スマートフォンで遊べる「ことば」で闘う新感覚RPGです。文字の精霊「コトダマン」を組み合わせて「ことば」をつくり、ステージクリアを目指します。つくった「ことば」の長さや数で敵に与えるダメージが変化し、最大4人で協力しながら遊ぶマルチプレイでは、友だちや家族とワイワイ盛り上がりながら、それぞれの知識を出し合って「ことば」づくりを楽しむことが可能です。生き物、食べ物、地名、歴史上の人物から、流行のあの「ことば」まで、29万語以上に対応。「ことば」は日々追加しており、無限に楽しみが広がる、究極のことば遊びゲームです。

■アプリ概要

ゲーム名 共闘ことばRPG コトダマン

カテゴリ ゲーム（ことば合わせRPG）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS）【iOS】iOS16.0以降

【Android(TM)】Android 7.0以降

利用方法 ・各ストアで「コトダマン」を検索

・ゲームダウンロードURL：

https://xfl.ag/kotodaman

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびコトダマンの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。