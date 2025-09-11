デジタル対戦カードゲーム『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2』追加ダウンロードコンテンツ第3弾,第４弾が同時発売！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明、以下ブシロード）は、Nintendo Switch(TM) / Steam(R)向け、対戦カードゲーム『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2』より追加ダウンロードコンテンツ第3弾,第4弾が発売された事をお知らせいたします。



デジタル対戦カードゲーム『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2』


追加ダウンロードコンテンツ第3弾,第４弾が同時発売！


▲【VG-DZ-SS02】「Stride Deckset Harri(ストライド デッキセット ハリー)」


【VG-DZ-SS03】「Stride Deckset Nightrose(ストライド デッキセット ナイトローゼ)」



追加ダウンロード第3弾,第4弾では、


「Stride Deckset Harri(ストライド デッキセット ハリー)」


「Stride Deckset Nightrose(ストライド デッキセット ナイトローゼ)」


の収録カードが使用できるようになります。




あの懐かしのカードも！


ヴィンテージ解放Vol.2も同日発売！


▲ヴィンテージ解放Vol.2　「海皇の末裔」から「竜騎激突」までのの5商品入り


2012年に放映されていたアニメ「カードファイト!! ヴァンガード アジアサーキット編」の終盤に登場したカードたちがディアデイズ2でも遊べるように収録。



究極を超えたヴァンガードファイトを体感しよう！


▼My Nintendo Storeページはこちら


https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000047682.html


▼Steamストアページはこちら


https://store.steampowered.com/app/1881420/Cardfight_Vanguard_Dear_Days/



『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2』概要


■タイトル：カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2


■ジャンル：対戦カードゲーム


■機種：Nintendo Switch(TM) / Steam(R)


■発売日：2025年1月30日(木)発売


■発売元：ブシロードゲームズ


■開発元：フリュー



『カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ』公式サイト：


日本語：https://vgdd2.cf-vanguard.com/


英　語：https://vgdd2.cf-vanguard.com/en/



『カードファイト!! ヴァンガード』とは


ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、コンソールゲーム、舞台、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、簡体字版、韓国語版を含め、60の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。




■ヴァンガードプロジェクト関連HP


「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com


TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/


「カードファイト!! ヴァンガード」公式Twitter：https://twitter.com/cfvanguard_PR


「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard


YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。


(C)bushiroad All Rights Reserved.


(C)VANGUARD overDress　Character Design (C)2021 CLAMP・ST


(C)VANGUARD will+Dress　CharacterDesign (C)2021-2023　CLAMP・ST


(C)VANGUARD Divinez　Character Design (C)2021-2024 CLAMP・ST


(C)VANGUARD Dear Days　Character Design (C)Akira ITOU