Sunwoda、RE+ 25にて684Ahおよび588Ahエネルギー貯蔵セルを世界初公開 ― 多様な用途に対応

米国ラスベガス、2025年9月11日 /PRNewswire/ -- グローバルなフルシナリオ型エネルギー貯蔵ソリューションプロバイダーであるSunwoda（証券コード: 300207）は、RE+ 25において画期的な大容量エネルギー貯蔵セル684Ahモデルと588Ahモデルの2製品を発表しました。これらのフラッグシップ製品の革新は、グローバルなエネルギー貯蔵市場の進化するニーズに応えるべく設計された先進的バッテリー技術において、Sunwodaのリーダーとしての地位をさらに強化します。



Sunwoda 684Ah & 588Ah Cells Launched at RE+25



「684Ahおよび588Ahエネルギー貯蔵セルの発表は、Sunwodaが大容量エネルギー貯蔵技術の革新と進歩を継続するうえで大きな節目となります。」と、SunwodaのBESS事業本部ゼネラルマネージャーであるDr. Sam Chen氏は述べています。「当社は、多様なアプリケーションシナリオに対応し、より高いライフサイクル価値と投資収益をお客様に提供する、成熟かつ信頼性の高い製品ポートフォリオの構築に尽力しています。」

先進的なスタッキング技術で設計された684Ahセルは、440Wh/Lを超えるエネルギー密度を実現し、熱と電気を分離する三次元放熱構造を統合することで、安全かつ安定した稼働を保証します。20年以上の耐用年数を持つ長寿命設計で、10フィート、20フィート、30フィートのコンテナに柔軟に統合できます。高密度設計によりコンテナ使用量を27％削減し、組立時間を短縮、コストを低減するとともに、LCOEを8％削減し、導入スピードと全体的な経済性を向上させます。本製品は2025年第4四半期に量産開始が予定されており、市場需要に応える十分な供給能力を確保します。

588Ahセルは、実績ある巻回技術に低リチウム損失の革新を組み合わせ、70％SOHで10,000サイクルの寿命を実現し、20年以上にわたる信頼性の高い稼働を可能にします。96.5％のエネルギー効率、先進的な電解液の安全性、そして指向性ベント設計により、長期的な安定性とコスト効率を保証します。

統合型新エネルギー技術のグローバルリーダーであるSunwodaは、2025年上半期に世界のエネルギー貯蔵セルサプライヤーのトップ10にランクインし、BloombergNEFからTier 1エネルギー貯蔵メーカーとして認定されています。同社は、中国、タイ、ハンガリーなどに生産拠点を構え、国際的な製造体制を拡大し続けており、世界各地の市場に対してローカライズされた効率的かつ信頼性の高いサプライチェーン支援を提供しています。

新たな684Ahおよび588Ahセルを通じて、Sunwodaは大容量エネルギー貯蔵ソリューションの進化に対する取り組みをさらに強化し、より持続可能なエネルギー未来への移行を支援していきます。

Sunwodaについて

1997年に設立されたSunwoda Electronic Co., Ltd.は、2011年に深セン証券取引所（証券コード: 300207）に上場し、2022年にはスイス証券取引所でGDRの上場にも成功し、世界のリチウムイオン電池分野におけるリーディング企業となっています。

約30年にわたる専心と革新を通じて、Sunwodaは業界をリードするソリューションによってリチウムイオン電池技術におけるリーダーシップを確立しただけでなく、卓越した事業成果も収めてきました。3C電池分野における"隠れたチャンピオン"として台頭し、動力電池の設置量、エネルギー貯蔵セルの出荷量、エネルギー貯蔵システムの出荷量で世界トップ10にランクインし、さらにBloombergからTier 1エネルギー貯蔵メーカーとして認定されています。

詳細は www.sunwodaenergy.comにてご覧ください。

メディア問い合わせ先

Zeng Edward、zengqinghua@sunwoda.com

