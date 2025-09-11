「RF1」×紀文「The SURIMI」 初のコラボメニューが登場！「The SURIMI」の風味・食感を引き立てたサラダとフリット　9月18日より期間限定販売

























































「The SURIMI」と３種海藻サラダ \594（100ｇ）旨味を引き出した「The SURIMI」と海藻を一緒に愉しむサラダです。別添の「からし生姜甘酢だれ」は醤油やはちみつ、甘味りんご酢、マスタードシードのピクルス、からし、生姜などを合わせました。優しい甘みとピクルスやからしの風味・辛味がサラダの美味しさを引き立てます。「The SURIMI」の香味フリット \540（100ｇ）「The SURIMI」の旨味と食感を贅沢に味わうフリット。衣には風味を引き出すパセリを加えました。カニ味噌に牡蠣だし醤油や無塩バター、マヨネーズソースを合わせてコクと旨味を詰めこんだ「カニ味噌マヨネーズソース」が美味しさを引き立てます。＜企画担当 坂本佳奈子より＞そのまま食べても美味しい「The SURIMI」を、さらに美味しく召し上がっていただくためにどうすれば良いか。ここを考えるのがとても難しかったです。「The SURIMI」の風味や食感は残しながら、当社ならではの調理力を活かせるよう、試作を重ねました。「The SURIMI」と３種海藻サラダは、和食の調理法である「漬(づ)け」に着目。「The SURIMI」を煎り酒（いりざけ／日本酒に梅干やかつおぶし、昆布等を入れて煮詰めたもの）に漬けることで、さらにふっくらとした食感と、ほのかな出汁や梅の香りを愉しめるように仕上げました。「The SURIMI」の美味しさを最大限に活かし、シンプルに仕上げた「The SURIMI」の香味フリットは、外はカリッと、中はふんわりとした食感に。カニ味噌を使ったソースをつけることで、遊び心を演出しています。【限定店舗にて販売】「The SURIMI」のハーブサラダ ナッツソース \454（1個）「The SURIMI」をハーブやトマト、根セロリ、りんごなどと合わせ、様々な食感や味わい、香りを愉しめるサラダに仕上げました。アーモンドにヘーゼルナッツオイルを加えたアーモンドソースが、味わいにコクと旨みをプラスしています。■販売期間 2025年9月18日（木）～10月1日（水）■販売店舗 全国のRF1各店※「The SURIMI」のハーブサラダ ナッツソースは限定店舗にて販売。※売り切れの際はご容赦ください。■「The SURIMI」について従来のカニカマのイメージと利用シーンを刷新した、「オシャレに楽しく、料理がパッと華やかになる」がコンセプトの新商品。原料にはアラスカ産スケソウダラを100％使用、新開発の加熱技術を用いることで、口の中でやさしくほどける繊維感とジューシーな食感を実現しました。そのままはもちろん、パスタやマリネの具材や彩り、フライなど幅広い料理で活躍すること間違いなし。また、保存性と利便性を兼ね揃えた分包タイプのパッケージのため、必要な分だけ使えていつでも新鮮なおいしさを楽しむことができます。「The SURIMI」のブランドサイトでは、RF1監修のスペシャルコラボレシピをご紹介いただいています。ぜひあわせてご覧ください。株式会社紀文食品1938年創業。ちくわ・はんぺん・かまぼこなどの魚肉練り製品をはじめ、中華惣菜や麺状加工品、涼味、玉子加工品、デザートなどを幅広く取り扱う、日本を代表する総合加工食品メーカー。「すこやかなおいしさ、日本から」というブランドメッセージとともに、味覚としてのおいしさに加え、体や心の健やかさ、一人ひとりの楽しい体験や思い出、さらに社会的な豊かさの実現などの様ざまな価値を、食を通して提供しつづけています。コーポレートサイト https://www.kibun.co.jp/株式会社ロック・フィールド1972年創業。 惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など6つのショップブランドを302店舗（2025年8月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp「RF1（アール・エフ・ワン）」ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に136店舗を展開（2025年8月末現在）。ブランドサイト：https://www.rf-one.com/【お客様のお問い合わせ先】お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732