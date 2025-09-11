2026年2月1日 介護付きホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ洗足池』（東京都大田区）オープン予定！～緑豊かな自然と調和した空間で、上質な暮らしを提供～
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下、「当社」）は 2026年2月1日、東京都大田区に介護付きホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ洗足池』（以下、『ラヴィーレ洗足池』）の新規オープンを予定しています。
『ラヴィーレ洗足池』は、洗足池の美しい水辺と緑豊かな自然に恵まれながら、東急大井町線「北千束」駅から徒歩約2分、東急目黒線「洗足」駅から徒歩約8分という交通の利便性を両立した住環境に誕生します。お一人おひとりの望む暮らしに合わせたカスタムメイドケアに基づき、上質な暮らしを提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329425&id=bodyimage1】
■ 公式ウェブサイト 『ラヴィーレ洗足池』詳細ページ ■
https://www.sompocare.com/service/home/kaigo/H000486
１．背景と目的
当社は、ＳＯＭＰＯグループのパーパスである「“安心・安全・健康”であふれる未来へ」に基づき、中期経営計画（2024～2026年度）において、拡大する介護ニーズへの対応を重要な戦略の一つと位置づけています。特に、2025年問題に代表される高齢者人口の増加に伴い、さまざまな介護サービスの需要がさらに高まっています。より多くの高齢者の方々が安心・快適に暮らせるよう、供給力の向上と高まる需要への適切な対応が急務です。これを受け、当社は供給力向上策の一環として、新棟開設にも注力してきました。
今回『ラヴィーレ洗足池』を開設する洗足池エリアは、洗足池を中心とした美しい水辺と豊かな緑が広がる、落ち着いた住環境が魅力です。ホームも、木のぬくもりを感じられる内装や、日光をふんだんに取り入れた明るく開放的な空間など、周辺の環境に調和した設えとなっています。
また、東急大井町線「北千束」駅から徒歩約2分、東急目黒線「洗足」駅から徒歩約8分と、交通の利便性にも優れています。都心へのアクセスも良好なエリアです。自然豊かな環境と都心へのアクセスという利便性を兼ね備えたこのエリアは、高齢者がその方らしい暮らし方を選ぶことができる理想的な居住環境であると考えています。
２．『ラヴィーレ洗足池』の特徴
（１）『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ』ブランドのホーム
“自分らしさを第一に、チームケアによる安心と、上質でゆとりある暮らし”を提供するのが介護付きホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ』です。当社の特長である「ご入居者のＱＯＬ（生活の質）向上を目指したカスタムメイドケアの実践」に加え、データ・テクノロジーを活用した業務効率化により、介護職員が人にしかできない介護に注力することで、ご入居者の自立支援を目指します。そして、経験豊富な職員によるチームケアで、ご入居者お一人おひとりの安心と安全を支えます。
また、全居室にミニキッチンと浴室を完備。お一人おひとりに合わせた、その方らしい暮らしを送ることができます。
（２）自然を感じることができる、充実した共有部
ホームは緑豊かな周辺環境と調和した設えとなっており、エントランスやラウンジは木目を基調としたデザインで、館内でも自然を感じることができます。ご入居者のお食事の場となるダイニングには、開放的な窓から日差しが降り注ぎ、ホーム周辺を彩る自然を楽しみながら、お食事を楽しんでいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329425&id=bodyimage2】
（３）最新テクノロジーを導入し、安心できる生活をサポート
