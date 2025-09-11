“観光DXの次の一手は、AIで地域と旅行者をつなぐこと” 「AI TravelTech on IDX」リリース ～観光地・宿泊・自治体・DMO向けに、AIによる旅行者対応・情報発信・業務効率化を提供～
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、旅行業・宿泊業・観光協会・DMO・観光庁・自治体など観光関連機関向けに、AIを活用して観光業務の高度化と地域魅力の最大化を支援する『AI TravelTech on IDX』をリリースいたしました。
インバウンド対応、多言語接客、地域体験コンテンツ生成、観光客動態の分析まで、AIによる一元対応で「地域の魅力を伝える力」と「観光現場の業務負荷」を同時に改善します。
■AI TravelTech on IDX の主な機能
生成AI × 地域ナレッジ × 多言語RAG × 観光データ × 施設情報を統合し、以下の業務を支援します。
・ 観光案内支援AI：観光テンプレートを活用した多言語での施設・イベント・交通案内文書の作成支援
・ 体験・ツアーコンテンツ作成支援:地域資源情報をナレッジベースとしてIDXに格納し、地域の特性を活かした外国人向け企画提案を即作成、企画実行のためのワークフローも生成
・ 宿泊・飲食施設紹介文作成：多言語紹介文をAIで生成・口コミデータの要約・分析を活かしたキャッチーな文章、信頼感ある文章など、バリエーション別に生成可能
・ 観光データ分析支援：アップロードされた来訪者データの傾向分析・インサイト抽出・レポート生成
・ 地域プロモーションの文案生成AI：SNS投稿、チラシ、HP記事などの多言語コンテンツを効率的に生成
・ 観光業務ナレッジ化支援・接客マニュアル・FAQ作成、属人化しがちな対応ノウハウの資産化・多言語化支援
■“地域の魅力 × AI” が新たな観光資源になる
AI TravelTech on IDX は、大都市の観光拠点から地方の中小観光地・離島・温泉地まで、自治体・地域DMOの規模を問わず柔軟に導入可能。
プロジェクトサイト「AIファクトリー」では、業種別テンプレート例、活用例、PoC支援メニューのご案内などを随時公開中です。
■詳細・トライアルのお申し込みはこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/travel/
■無料PoC・導入相談 受付中
現在、多言語対応の人材不足、観光情報の非統一、情報発信の手間、来訪者分析の難しさなどに課題を感じている自治体・観光施設・旅行業の皆様に向けて、無料PoC支援・導入テンプレート設計のご相談・既存DBとのデータ連携提案をご提供しています。“地域の観光資源をデジタルで最大化”したい方は、ぜひご相談ください。
【AIデータ株式会社について】
名 称：AIデータ株式会社 代表者：佐々木 隆仁
設 立：2015年4月 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
資本： 1億円（資本準備金15億2500万円）
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり、企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
