段階式NDフィルターの世界市場2025年、グローバル市場規模（円形型、ストライプ型）・分析レポートを発表
2025年9月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「段階式NDフィルターの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、段階式NDフィルターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の段階式NDフィルター市場は2023年に数億米ドル規模で評価され、2030年までにさらに拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率は高水準を維持する見込みです。本市場はレーザーモジュールや光学機器をはじめ、産業、研究、画像処理分野での需要増加により、成長が加速しています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
本レポートでは、段階式NDフィルターの産業チェーン全体を包括的に取り上げています。市場は主にレーザーモジュール（円形型、ストライプ型）や光学機器（円形型、ストライプ型）を中心に形成され、応用範囲が拡大しています。さらに、最先端技術の進展や特許出願の増加、注目される応用事例、市場トレンドについても詳細に分析し、業界の競争力を明らかにしています。
________________________________________
地域別市場分析
地域別に見ると、北米と欧州は政府の支援政策や消費者意識の高まりを背景に安定的な成長を遂げています。一方、アジア太平洋地域では中国が市場を主導しており、旺盛な国内需要、積極的な政策支援、強固な製造基盤を背景に世界の中心的役割を果たしています。加えて、日本や韓国も光学技術分野での需要拡大が見込まれ、地域全体で大きな成長ポテンシャルを有しています。
________________________________________
市場の主要特徴
本市場はタイプ別（円形型、ストライプ型）および用途別（レーザーモジュール、光学機器、画像処理機器、その他）に分類されています。レポートは市場規模、販売数量、収益、シェアをもとに各セグメントの成長性を分析しています。また、産業政策、技術革新、消費者ニーズの変化といった外部要因を踏まえ、市場における推進力と制約要因を明らかにしています。
________________________________________
市場予測と将来展望
調査結果に基づき、2030年までの市場規模、成長率、需要動向が予測されています。特にレーザーモジュール分野は産業用・医療用で需要拡大が進み、光学機器分野では研究開発や観測用途への利用が増加する見込みです。さらに画像処理機器では高精細化や自動化技術が進み、さらなる市場拡大を後押しすると予想されています。
________________________________________
企業分析と競争環境
主要企業には、Giai photonics、Huibo Optics、Daheng optical thin film center （OTF）、Newport、Thorlabs、Edmund Optics、Wuhan Star Optic、Gengxu、BeiJing Optical Century Instrument、Hangzhou Shalom EO、Altechna、Holmarc Opto-Mechatronics P Ltd、DeLn Opticsが含まれます。これらの企業は研究開発投資や製品ライン拡大、国際的な提携を通じて競争力を高めています。特にThorlabsやEdmund Opticsはグローバル市場におけるブランド力が強く、Newportは研究機関との連携により存在感を示しています。
________________________________________
________________________________________