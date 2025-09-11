ゴルフアパレルブランドMARK & LONA大丸心斎橋店リニューアルオープン1周年記念限定アイテムを発売！

株式会社キューブ

株式会社キューブが展開するゴルフアパレルブランド「MARK & LONA（マーク & ロナ）」大丸心斎橋店は、リニューアルオープンから1周年を迎えます。1周年を記念し、大丸心斎橋店でしか手に入らない限定アイテムを順次発売いたします。

限定アイテムとして、クロスモチーフとスカルロゴを組み合わせたジャカードパターンが印象的なオーバーサイズシルエットのニットフーディーや上質なカシミヤ100%のニットで仕立てた、唯一無二のタイダイカモフラージュ柄ニットなど秋らしい着こなしに映えるアイテムをラインナップ。

また、1周年を記念して2025年10月5日（日）に契約選手のイ・ボミプロをお招きし特別来店イベントを開催いたします。

是非この機会にMARK & LONA大丸心斎橋店へお越しください。

詳細を見る :https://brand.markandlona.com/25w_shinsaibashi_event/

\69,300（税込）9月10日(水)発売\95,700（税込）10月15日(水)発売予定

\16,500（税込）9月17日(水)発売予定\49,500（税込）11月15日(水)発売予定

＜NOVELTY CAMPAIGN＞

リニューアルオープン1周年を記念したキャンペーンを9月19日(金)よりスタート！

税込55,000円以上お買い上げのお客様に、MARK & LONAの世界観を凝縮したオリジナル「巾着バッグ」をプレゼントいたします。※ノベルティはなくなり次第終了となります。予めご了承ください。税込220,000円以上お買い上げのお客様に、コンパクトに折りたためて持ち運びにも便利なオリジナル「レンジケース」をプレゼントいたします。※ノベルティはなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

＜W POINT CAMPAIGN＞

9月19日(金)～9月25日(木)の期間中、Wポイントキャンペーンも同時開催いたします。

お得にポイントを貯めていただける特別な機会を、ぜひお見逃しなく。

＜契約選手のイ・ボミプロ来店イベントが10月5日(日)に開催決定！＞

MARK & LONA大丸心斎橋店グランドオープンを記念して2025年10月5日（日）に契約選手のイ・ボミプロをお招きし特別来店イベントを開催いたします。

今回のイベントではご購入金額に応じて、イ・ボミプロとのグリーティングイベントや特別なプレゼントをご用意しています。

※イベントへのご参加・プレゼントはいずれも先着順となります。予めご了承ください。

＜プロフィール＞

1988年8月21日生まれ、韓国出身。12歳からゴルフを始め、2008年に韓国女子ツアーデビュー。愛称はスマイル・キャンディ。

2010年には韓国ツアーで賞金女王を獲得。2011年から日本女子ツアーへ参戦。2012年の『PRGRレディース』で初優勝を挙げて以降も着々と勝利を重ね、2015年に悲願の賞金女王戴冠。年間7勝をあげて、歴代最多ツアー獲得賞金額を更新した。

MARK & LONAの商品を1点以上ご購入のお客様はイ・ボミプロとの記念撮影を行えます。必ず撮影用にカメラ付携帯電話をご持参下さい。※注1 さらにお好きなアイテムにサイン(1アイテムのみ)をいただけます。MARK & LONAの商品を税込5万5千円以上ご購入のお客様は豪華商品が当たるガチャガチャを回すことができます。※なくなり次第、終了となります。MARK & LONAの商品を税込11万円以上ご購入のお客様にはイ・ボミプロのサイン入りパッカブルバッグをプレゼントいたします。※なくなり次第、終了となります。

※注1 フラッシュ、ズーム、連写、タイマー、ライブ機能は事前に解除いただき、シャッターを押せば撮影できる状態にてスタッフにカメラ付携帯電話をお渡しください。

＜イベント詳細＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24046/table/167_1_c686a532cd9eda26b4cc02dd6c9d6de7.jpg?v=202509111258 ]

＜店舗詳細＞

店舗名：MARK & LONA 大丸心斎橋店

住所：〒542-8501大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目7番1号

エリア：大丸心斎橋店本館6F 第31区画

電話番号：06-6484-7142

営業時間：10:00～20:00

注 ) 13:00～15:00はクローズイベントのため入店規制あり