TVアニメ「忍たま乱太郎」キーヴィジュアルを使ったLINE着せかえ最新作が2点同時にインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、「忍たま乱太郎」のLINE着せかえ2点を2025年9月11日（木）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329379&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329379&id=bodyimage2】
TVアニメ「忍たま乱太郎」のLINE着せかえ最新作がインクルーズの販売アカウントより配信開始！2点共にキーヴィジュアルを使ったデザインとなります。是非、TVアニメ「忍たま乱太郎」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「忍たま乱太郎」 Vol.8
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=133bca00-79e4-4370-8ccb-f16f1d25fd31
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
【タイトル】TVアニメ「忍たま乱太郎」 Vol.9
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=e52d8356-edef-4748-a57e-178f4956081e
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■忍たま乱太郎
戦国時代を舞台に、乱太郎、きり丸、しんべヱの3人組を中心に描いた忍術学園の物語。
生徒は、忍者のたまご『忍たま』。
りっぱな忍者になるには、まだまだ遠い道のりだけど、忍たまたちの毎日は、明るく・楽しく・ゆかい、なのだ！
【OFFICIAL X】https://x.com/nep_nintama
（C）尼子騒兵衛／NHK・NEP
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
