TVアニメ『光が死んだ夏』ボイス搭載ワイヤレスイヤホンの販売が決定 2025年9月12日15:00から受注販売開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01E」とTVアニメ『光が死んだ夏』※1とのボイス入りコラボレーションモデルを受注販売いたします。
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ（R）社製のSoC「QCC3072」を採用しています。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm（R） aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm （R） aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm（R） TrueWireless Mirroring」を搭載しています。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。また、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載しております。さらに、防水機能（IPX4）を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できます（充電ケースは除く）。
本モデルは、「辻中 佳紀（CV:小林 千晃）」、「ヒカル（CV:梅田 修一朗）」の2モデル展開で、録り下ろし音声ガイダンス（各13ワード）を搭載。充電ケースの天面とイヤホン本体には作品をイメージしたアイコンやロゴをあしらい、シックで普段使いしやすい商品となっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE-Lifestyle-（音アニ2号店）」にて9月12日（金）15:00より実機展示を実施いたします。音質や音声の確認が可能です。
※1TVアニメ 『光が死んだ夏』とは
公式X（@hikanatsu_anime）：https://x.com/hikanatsu_anime
公式サイト：https://hikanatsu-anime.com/
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/hikanatsu.aspx
■受注期間：2025年9月12日（金）15：00～2025年10月31日（金）15：00
■製品発送：2025年12月下旬～1月上旬発送予定
■販売価格：20,000円（税・送料込）
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
■CP-TWS01E（ワイヤレスイヤホン）の主な仕様
製品型番 CP-TWS01E
チップセット Qualcomm（R）社製 QCC3072（TrueWireless Mirroring対応）
再生周波数帯域 20Hz~20KHz
感度 106dB±3dB
インピーダンス 32Ω±15％
最大入力 5mW
マイク Qualcomm cVc ノイズキャンセリング（通話時のみ）
Bluetooth仕様 Version5.3/Class2/マルチペアリング対応
Bluetoothプロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP
Bluetoothマルチペアリング 4デバイス
