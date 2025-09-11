【新機能アップデート！ゾクゾク】かゆいところに手が届くから、収益UPも工数削減も同時に叶う！医療現場と患者さまをつなぐオンライン診療システム「march」

「かゆいところに手が届く」をカタチに──

株式会社Wrustymarchの強みの一つである、用途に合わせた継続的なアップデートや高いカスタマイズ性

オンライン診療システム「march」が、新機能アップデートで医療現場の課題を次々に解決しております。

株式会社Wrusty（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上田遼）が開発・提供するオンライン診療システム「march（マーチ）」は、自社開発の強みを活かし、医療機関と患者双方の“かゆいところ”に手が届く数々の機能アップデートを継続的に実施しています。

「march」は、オンライン診療を簡単に始められるワンストップシステムであることだけでなく、LINEを活用した直感的な診療動線、CRMによる患者管理・マーケティング支援機能、さらに自由診療にも対応可能な柔軟性を兼ね備えたハイブリッド型オンライン診療システムです。

「march」は、医療現場に寄り添った機能アップデートやカスタマイズ対応を続けております。このたび複数の機能アップデートを通じて、導入初期の障壁や運用面の課題や不安を解消し、導入医療機関において導入初月から月商1,000万オーバー、売上10倍、診察数3倍、診察時間50％削減などといった様々な成果が報告されています。

現場の声から生まれた課題解決アップデート例４選

課題１.：診察数をこれ以上伸ばせず、売上成長が止まっている

課題の背景：診察以外の収益モデルが作れず、利益を伸ばせない

marchの解決策：オンライン診療でスキマ時間を有効活用・診察決済時に定期購入促進・流入経路別に表示内容変更・シナリオ配信でひとりひとりに最適化した興味関心のあるメッセージの訴求

成果：LTV大幅伸長、売上3倍増加

課題２.：複数の決済システム導入が手間になる

課題の背景：要望に応えるために複数の決済手段の用意が手間

marchの解決策：Apple Pay対応・クレジットカード決済・atone・銀行振込

成果：スタッフ工数削減、システム費用削減

課題３.：スタッフの工数的にCRMの管理ができない

課題の背景：リソースが足りなく、患者様の管理などに手が回らない

marchの解決策：LINEリッチメニュー編集機能・流入経路別測定・患者タグの付与・シナリオ配信・自動応答

成果：月間売上10倍増加

課題４.：自院を選んでもらうきっかけ作りがわからない

課題の背景：集患に費用をかけているが、動線もCVも違うため効果測定がしづらい

marchの解決策：ポイント機能・SEO、MEOサポート・HP、LP制作サポート・SNS運用サポート

成果：広告費25％削減、CVR大幅改善

自社開発だからこそ可能な、スピーディーかつ現場目線の機能改善

marchの導入で医療機関の様々な課題が解決

「march」は、開発～ユーザーサポートまでを一貫して自社で行っているため、ユーザーの声を素早く反映した機能アップデートを継続しています。また、セキュリティの高さ、専任のカスタマーサクセスによる伴走、実績豊富な医療マーケターによる支援も備わっており、安心してオンライン診療を導入から収益化までできるよう、手厚いサポートを行なっています。

今後も、医療現場の細かなニーズに応えるべく、下記のようなアップデートを継続予定です。

医療現場にゆとりと成果を。「march」で“つながる医療”の実現へ

- オンライン診療AI- オートシナリオ配信システム- 主要電子カルテとの連携お役立ち情報はコチラ :https://march-cos.com/column/

「march」は、医療機関と患者の双方にやさしいオンライン診療の実現を目指し、導入から運用、改善までを一気通貫でサポートします。

また、専任のカスタマーサクセスが、売上の最大化まで徹底サポートするので、導入後も安心です。

LINEを活用した自動応答、セグメント配信、シナリオ配信、リッチメニュー設定、CRM機能による分析と再診誘導、リマインドによる患者定着化、電子カルテとの柔軟な連携など、医療現場の業務工数削減に大きく貢献します。これら「march」の機能により、医療スタッフの業務負荷が軽減され、本来の“患者と向き合う時間”を確保できる体制を整えます。

今後も株式会社Wrustyは、医療業界のデジタルシフトと、患者様と医療機関をつなぐ架け橋として、医療提供体制の構築に貢献できるよう、「march」のアップデートを継続してまいります。

詳細を見る :https://march-cos.com/

オンライン診療のNewスタンダード「march」

提供元：株式会社Wrusty

所在地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町18-6

URL：https://march-cos.com/

株式会社Wrusty（ラスティ）について

株式会社Wrustyは「情報の流れや形を変えて、人々に新しい情報価値を提供する」というミッションのもと、『march』の自社開発アプリ／サービスの提供、およびITコンサルティング、エンジニアリングインキュベーション支援、DX支援などを行っています。

商号：株式会社Wrusty（ラスティ）

URL：https://wrusty.co/

設立：2017年11月

本社：東京都渋谷区代官山町18-6

代表取締役 上田 遼

