【ams OSRAMメディアアラート】プロジェクションスクリーンから車のコックピットまで、ams OSRAMのLEDがプロジェクターやヘッドアップディスプレイに鮮やかな光を提供
※本メディアアラートは、2025年7月22日にオーストリア・プレムシュテッテンおよびドイツ・ミュンヘンで発表したメディアアップデートの抄訳版です。
OSTAR（TM） Projection Power LEDの新世代を携え、ams OSRAMは小型プロジェクションシステム向け、そして将来的にはヘッドアップディスプレイ（HUD）も視野に入れたLEDテクノロジーにおいて革新的な基準を打ち立てます。当社はこれらの製品について米国自動車認定規格AEC-Q102の試験を行う計画であり、試験が完了すると、車載用投影アプリケーションにも適したものとなります。これらのLEDは、コンパクトな設計とDMD（デジタルマイクロミラーデバイス）イメージャとの正確なエタンデュマッチングを可能にするだけでなく、プロジェクターレベルの明るさを10～15%向上させることができます。
2つのアプリケーション、1つのLED：プロジェクションと自動車
今日のプロジェクターメーカーは、より明るく、より小さく、より効率的なデバイスの開発という課題に直面しています。新しいOSRAM OSTAR（TM） Projection Power LEDは、その優れた特長でこれらの要件に応えます。6.8 × 7.6 mmのコンパクトなパッケージで最大880ルーメンを実現し、ミニプロジェクターやピコプロジェクターに理想的です。0.3x、0.4x、0.6xインチのDMD（デジタルマイクロミラーデバイス）システムに最適化されたエタンデュマッチングにより、最大の光出力を達成しています。このテクノロジーは、自動車メーカーにも大きな恩恵をもたらすものであり、最新のヘッドアップディスプレイでは、このLEDの高輝度と色忠実度により、直射日光下でも鮮明で高コントラストのディスプレイが確約されます。コンパクトな設計により、スペースに制約のある自動車のコックピットにシームレスに組み込むことができます。
ams OSRAMのプロダクトマネージャーであるVicknes Ratha Krishnanは次のように述べています。
「新しいOSTAR（TM） LEDは、その優れた電力効率と長寿命により、持続可能性にも貢献します。これはお客様にとって重要性が高まっている要素です。同時に、製品寿命全体にわたってメンテナンスの手間と運用コストを大幅に省くことができます」
最高の要求に応えるテクノロジーソリューション
OSTAR（TM） Projection Power LEDは、正確なエタンデュマッチングが特徴で、DMDシステムにおける最適な光結合を可能にします。これにより、プロジェクションにおける最大の効率と明るさが確約されます。超小型設計で高い出力密度（ブルーとグリーンのバリエーションで最大6.6 A/mm⊃2;）を実現しており、特に省スペースのデバイスでも光出力で妥協することなく使用できます。4チャンネルシステム（アンバー、コンバーテッドグリーン、ブルー、ディープブルー）のサポートにより、これらのLEDは卓越した演色性と高い設計柔軟性を提供します。絶縁構造を備えた革新的なチップテクノロジーにより、特に高い電流密度を実現し、過酷な条件下でも安定したパフォーマンスを確約しています。既存システムへの統合は、順方向電圧が低いシリアルチップ接続により、大幅に簡素化されます。これにより、ドライバー回路の複雑さが低減されるだけでなく、全体的なコスト削減にもつながります。さらに、SMT（表面実装技術）との互換性により、銅メタルコアPCBが熱管理を改善し、アセンブリが容易になります。これらのLEDは、その高い信頼性と長い耐用年数が特徴で、特に産業用プロジェクションや自動車用など長寿命のアプリケーションにおいて、ランプベースの光源に比べて明確な優位性を提供します。
OSTAR（TM） Projection Power LEDの新世代を携え、ams OSRAMは小型プロジェクションシステム向け、そして将来的にはヘッドアップディスプレイ（HUD）も視野に入れたLEDテクノロジーにおいて革新的な基準を打ち立てます。当社はこれらの製品について米国自動車認定規格AEC-Q102の試験を行う計画であり、試験が完了すると、車載用投影アプリケーションにも適したものとなります。これらのLEDは、コンパクトな設計とDMD（デジタルマイクロミラーデバイス）イメージャとの正確なエタンデュマッチングを可能にするだけでなく、プロジェクターレベルの明るさを10～15%向上させることができます。
2つのアプリケーション、1つのLED：プロジェクションと自動車
今日のプロジェクターメーカーは、より明るく、より小さく、より効率的なデバイスの開発という課題に直面しています。新しいOSRAM OSTAR（TM） Projection Power LEDは、その優れた特長でこれらの要件に応えます。6.8 × 7.6 mmのコンパクトなパッケージで最大880ルーメンを実現し、ミニプロジェクターやピコプロジェクターに理想的です。0.3x、0.4x、0.6xインチのDMD（デジタルマイクロミラーデバイス）システムに最適化されたエタンデュマッチングにより、最大の光出力を達成しています。このテクノロジーは、自動車メーカーにも大きな恩恵をもたらすものであり、最新のヘッドアップディスプレイでは、このLEDの高輝度と色忠実度により、直射日光下でも鮮明で高コントラストのディスプレイが確約されます。コンパクトな設計により、スペースに制約のある自動車のコックピットにシームレスに組み込むことができます。
ams OSRAMのプロダクトマネージャーであるVicknes Ratha Krishnanは次のように述べています。
「新しいOSTAR（TM） LEDは、その優れた電力効率と長寿命により、持続可能性にも貢献します。これはお客様にとって重要性が高まっている要素です。同時に、製品寿命全体にわたってメンテナンスの手間と運用コストを大幅に省くことができます」
最高の要求に応えるテクノロジーソリューション
OSTAR（TM） Projection Power LEDは、正確なエタンデュマッチングが特徴で、DMDシステムにおける最適な光結合を可能にします。これにより、プロジェクションにおける最大の効率と明るさが確約されます。超小型設計で高い出力密度（ブルーとグリーンのバリエーションで最大6.6 A/mm⊃2;）を実現しており、特に省スペースのデバイスでも光出力で妥協することなく使用できます。4チャンネルシステム（アンバー、コンバーテッドグリーン、ブルー、ディープブルー）のサポートにより、これらのLEDは卓越した演色性と高い設計柔軟性を提供します。絶縁構造を備えた革新的なチップテクノロジーにより、特に高い電流密度を実現し、過酷な条件下でも安定したパフォーマンスを確約しています。既存システムへの統合は、順方向電圧が低いシリアルチップ接続により、大幅に簡素化されます。これにより、ドライバー回路の複雑さが低減されるだけでなく、全体的なコスト削減にもつながります。さらに、SMT（表面実装技術）との互換性により、銅メタルコアPCBが熱管理を改善し、アセンブリが容易になります。これらのLEDは、その高い信頼性と長い耐用年数が特徴で、特に産業用プロジェクションや自動車用など長寿命のアプリケーションにおいて、ランプベースの光源に比べて明確な優位性を提供します。