特別授業の参加者が累計15,000名を突破 Webマーケティングスクール「Wannabe Academy」 9月も無料特別授業（GA4・LINE講座）を開催
Webマーケター養成スクール「Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）」を運営する株式会社Shareway（シェアウェイ）（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）は、このたび、これまで実施してきた無料特別授業の累計参加者数が15,000名を突破したことをお知らせいたします。
2025年9月には、【GA4を活用したデータ分析実践セミナー】および【はじめての公式LINE入門講座】の無料特別授業を開催予定です。
未経験からWebマーケターを目指す方、現職でマーケティング課題を感じている方、デジタル集客に興味がある方を対象に、今すぐ活用できる知識とスキルをお届けします。
【2025年9月 無料特別授業開催概要】
GA4でビジネスを変える データ分析実践セミナー
GA4（Googleアナリティクス4）を使ってWebサイトの改善に必要な視点とデータ活用法を学べる実践型セミナーです。KPI設計やボトルネックの特定など、ビジネスに直結する内容を網羅しています。
＜講座内容＞
・GA4で見るべき重要指標とその意味
・重要KPIの特定と抽出方法
・ユーザー行動の可視化方法
・コンバージョンボトルネックの特定
・データに基づく課題の優先順位付け
＜日程＞
2025年9月17日（水）13:00～14:00
はじめての公式LINE入門講座
集客・リピーター育成に役立つLINE公式アカウントの活用法を基礎から解説。実際の成功事例をもとに、導入メリットや配信機能、運用ノウハウまで学べる初心者向けの講座です。
＜講座内容＞
・公式LINEの基本と導入メリット
・顧客を惹きつけるLINEの基本機能
・集客の自動化メソッド
・公式LINEを活用した成功事例紹介
＜日程＞
2025年9月19日（金）10:00～11:00
【参加方法】
すべてZoom開催・参加無料・要事前申込
▼申し込みはこちらから
https://form.run/@seminar-reservation
【Shareway（シェアウェイ）について】
2012年創業。広告代理店として、延べ200社以上のプロモーションに携わった後、2020年にWebマーケター養成スクール「Wannabe Academy」、Web・広告業界特化型転職エージェント「Wannabe Career」、2023年にWebマーケターのための案件マッチングプラットフォーム「Wannabe Work」運営、その他Webマーケティング事業、クリエイティブ制作を行う。
【Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）について】
2020年5月に開講した大人の自己実現をサポートする、クリエイティブ×Webマーケティング力養成スクール。これまで特別授業延べ15,000名（2025年8月時点）、「Webマーケターコース」受講性2,000名突破（2025年8月時点）。未経験者・経験者問わずWebマーケターとしてスキルアップを目指す人に徹底的に寄り添い、最長8ヶ月を誇る充実のサポートプログラムや、業界に先駆けて導入した実務経験を積み「未経験者から経験者」を育てるカリキュラムを提供している。さらに、時代のニーズに応じて、AIの活用法、バナーやLP制作に役立つデザインスキル、動画編集技術、そして副業としての活動を視野に入れたノウハウを学べるカリキュラムも随時取り入れている。
【Wannabe Career（ワナビーキャリア）について】
2018年、Web・広告業界に特化した転職エージェントとして設立。Webマーケターや広告業界を目指す求職者に対し、実践的なスキルとキャリア支援を提供。
「研修済み人材の紹介」を強みとし、Webマーケティングスクール「Wannabe Academy」と連携することで、即戦力として活躍できるマーケターの輩出を目指す。
また、未経験者から経験者まで幅広くサポートし、履歴書や面接対策にとどまらず、長期的なキャリア形成を見据えた転職支援を行っている。
【関連サイト】
Webマーケター養成スクール「Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）：https://shareway-academy.com/
案件支援プラットフォーム「Wannabe Work（ワナビーワーク）」：https://wannabe-work.com/cl/top/
転職支援エージェント「Wannabe Career（ワナビーキャリア）」：https://wannabe-pro.com/
Webマーケティングメディア「Wannabeメディア」：https://shareway.jp/wannabe-academy/blog/
Wannabe Academy公式X：@wannabe__school
Wannabe Academy公式note：https://note.com/shareway/
配信元企業：株式会社shareway
