組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『S&V業界別「成功事例」人事セミナー 製造業の人事制度改革 ― コロナ前の制度で、アフターコロナの人材は動かせない』を2025年10月9日（木）18:10～19:00に開催することをお知らせいたします。

概要

コロナ前に設計された人事制度を、いまもそのまま使い続けていませんか。

10年前までの人事制度は、一言でいえば「下積み」の仕組み。若手にも中堅にも「我慢を強いる仕組み」でした。そして価値につながる働き甲斐は、一部の方だけが実感できるような場面もありました。

しかしこの10年で、製造業の現場は大きく変化しました。

IoT機器の導入などDXの浸透、高卒社員採用の難化、優秀人材流動性の高まりなど、働き方の常識そのものが揺らいでいます。

にもかかわらず、制度が「我慢を前提」に設計されたままでは、人材は挑戦せず、組織も成長しません。



本セミナーでは、「制度を我慢型から挑戦型に変える」をテーマに、製造業の現場力を引き出す人事制度改革の実際をお伝えします。

特に、弊社で改革を推進させていただいた自動車部品メーカーや医療機器メーカーでの制度改革事例を取り上げます。

両社に共通していたのは、従来型の一律的な制度が現場の挑戦を妨げていた点です。

改革を通じて、挑戦が正当に評価され、部門横断の連携が進み、現場改善や新規提案が活性化しました。



当セミナー受講による到達目標は以下の3点です。

・自社制度に潜む“我慢型”要素を発見できること

・挑戦を評価し、現場文化に根づく制度設計の方向性を理解できること

・経営環境変化と制度改革を結びつけて議論できること



「コロナ前の制度で、アフターコロナの人材は動かせない」。

このセミナーが、自社の制度を見直す第一歩となるはずです。

プログラム

0. 導入（5分）

・ 問いかけ：「コロナ前に作った制度を、いまだにそのまま使っていませんか？」

・ この10年での変化：リモート・DX・人材流動化・価値観の多様化

・ メインメッセージ提示：「制度は我慢を前提にするのではなく、挑戦を前提に設計する時代」



1. コロナ前制度＝“我慢型”の限界

・ 年功序列・一律昇給・上意下達的な運用

・ 結果として「挑戦より現状維持」が選ばれる構造

・ 自社チェック：我慢型制度の典型例



2. 成功事例紹介（15分）

・ 自動車部品メーカー

課題：一律的な等級・処遇制度が現場改善の芽を潰していた

改革：挑戦を評価軸に導入、現場主体の改善活動を後押し

成果：改善提案数の増加、若手の定着率向上

・ 医療機器メーカー

課題：部門間の縦割りが強く、挑戦や連携が評価されにくい

改革：部門横断での挑戦を評価する制度設計へ転換

成果：新規開発提案件数の増加、組織の一体感向上

・ 共通の学び



3. 挑戦を支える制度デザインの要点

・ 成果だけでなく「試み」も評価する仕組み

・ 現場ごとの柔軟性と全体最適の両立

・ 報酬や昇格を「挑戦成果」に結びつけるモデル

・ 5Sを命令ではなく「文化」として根づかせる工夫



4. アクションプラン

・ 明日からできる3つの行動

・ 制度に潜む“我慢要素”の棚卸し

・ 挑戦を評価するKPIをひとつ設定

・ チーム単位で挑戦を共有する場を設ける



※プログラム内容は一部変更となる場合があります。

開催概要

開催日程： 2025年10月9日（木）18:10～19:00

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

登壇者

平康 慶浩

セレクションアンドバリエーション株式会社 代表取締役社長。

1969年 大阪生まれ。アクセンチュア、アーサーアンダーセン、日本総合研究所を経て、より多くの企業の成長を支援するために人事コンサルティングファーム、セレクションアンドバリエーションを立ち上げる。

大手コンサルティングファームのように月額1000万円以上で3カ月～6か月でプロジェクトを進める短期的コンサルティングでは、中堅・中小企業の人事変革に適さないことを痛感。また一方でフリーランスのように、個人の専門性のみに頼ったコンサルティングだと、時代の変化や新しい取り組みに対応しきれないことも実感。そのため、「複数コンサルタントによるチーム体制でのプロジェクト推進」「人事スケジュールにあわせた長期的支援」「組織的ナレッジ蓄積による確実な品質保証」などを基本として多くの企業の人事変革を支援してきた。

財務分析から始める人事変革プロジェクトでは、エンゲージメント調査やマネジメントサーベイなど、具体的な根拠（エビデンス）をもとに、納得性と合理性のある対応策を進めている。 同時に、オーナー経営者の思いと現場の声との橋渡しを行いながら、理屈だけではない、実践的運用を支援し続けている。

グロービス経営大学院 客員准教授

特定非営利活動法人 人事コンサルタント協会 理事

ファイズホールディングス株式会社（東証スタンダード上場）独立社外取締役(2016年～2023年）

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/