9月は健康増進普及月間！健康維持のために「食事のバランス」を意識している人が最多、一方で約7割が実践できていないと感じると回答

9月は健康増進普及月間！健康維持のために「食事のバランス」を意識している人が最多、一方で約7割が実践できていないと感じると回答