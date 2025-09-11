紀文と「RF1」が初コラボ！『The SURIMI』使用メニューが新登場













販売期間 ： 2025年9月18日（木）～10月1日（水）

販売店舗 ： 全国のRF1各店



「The SURIMI」のハーブサラダ ナッツソース 454円（税込）/個「The SURIMI」をハーブやトマト、根セロリ、りんごなどと合わせ、様々な食感や味わい、香りを愉しめるサラダに仕上げました。アーモンドにヘーゼルナッツオイルを加えたアーモンドソースが、味わいにコクと旨みをプラスしています。※「「The SURIMI」のハーブサラダ ナッツソース」は限定店舗にて販売。※売り切れの際はご容赦ください。❖「株式会社ロック・フィールド」について1972年創業。惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など6つのショップブランドを302店舗（2025年8月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。❖「RF1（アール・エフ・ワン）」についてロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に136店舗を展開（2025年8月末現在）。