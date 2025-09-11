こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
損害車リユースのタウ第7 回タウ・パラリンアートコンテスト協賛企業賞「宮崎トヨタ賞」表彰式を開催
損害車※1のリユース事業を展開する株式会社タウ（本社：埼玉県さいたま市、代表：宮本 明岳）は、9月5日に、当社が主催する「第7回タウ・パラリンアートコンテスト」の協賛企業賞「宮崎トヨタ賞」の表彰式を開催いたしましたのでお知らせいたします。
※1 事故や災害等により損壊した車両のこと
■タウ・パラリンアートコンテスト、宮崎トヨタ賞について
当社は、障がい者の方々が活躍できる場所を提供したいという想いから、障がい者アート支援の一環として2019年より「タウ・パラリンアートコンテスト」を開催しています。第７回目となる今年も「クルマとかなえる世界」をテーマに宮崎トヨタ自動車株式会社(本社：宮崎県宮崎市、代表：佐土嶋恒夫)にご協賛いただき「宮崎トヨタ賞」を設定いたしました。先日９月５日には、宮崎トヨタ自動車串間店にて表彰式を開催し、長友執行役員より受賞者へ表彰状が授与されました。
今後もこのような取り組みを通じて自動車業界が一丸となり、障がい者の社会進出に貢献してまいります。
■「宮崎トヨタ賞」 受賞者：たなかしょうた様（鹿児島県鹿児島市在住) コメント
受賞できて嬉しいです。色鉛筆を使い、とても上手に絵を描けたように思います。
■宮崎トヨタ自動車株式会社 執行役員 長友様コメント
作品を拝見した瞬間、絵に込められたワクワクした気持ちが伝わってきました。「たなかさんと一緒に世界中を見てみたい」という思いから、満場一致で選ばせていただきました。ここ串間店は、「お客様の一生に寄り添い、町いちばんのお店をつくろう」というコンセプトのもと誕生し、町の皆さまにとってコミュニティの中心となることを願っております。そのような場所でコンテストの表彰式を開催できましたことを、大変誇りに存じます。今回が初めての協賛となりましたが、今後も精力的に取り組みを進めてまいります。
■株式会社タウ 代表取締役副社長 山元コメント
このたび、宮崎県を代表する企業である宮崎トヨタ自動車様にご協賛いただき、心より感謝申し上げます。受賞作品は、色彩の華やかさの中に純粋な思いが込められており、私たちの心に真っ直ぐ届く素晴らしい作品であると感じました。今後も、障がいのある方々の自立を支援し、より良い社会の実現に向けて、自動車業界が一丸となり本取り組みを推進してまいります。
■パラリンアートについて
当社は一般社団法人障がい者自立推進機構が運営する、障がい者アート支援団体「パラリンアート」のオフィシャルパートナー（プラチナパートナー）として支援
活動を行っています。 パラリンアートは、障がい者の夢をアートで叶えるために、「全国規模のイベント・企画を行う」社会参加と所得向上を目指しています。
■当社について
日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生しています。当社は、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムを通じて世界126ヵ国以上へ販売しています。当社は世界規模での損害車リユース事業を通じて、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる、「循環型社会」の実現を目指しています。
会社名 ： 株式会社タウ
本社所在地： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F
代表取締役： 宮本 明岳
設立 ： 1997年6月
売上高 ： 432億円(2024年9月期)
社員数 ： 607名(2024年9月末)
URL ： http://www.tau.co.jp
