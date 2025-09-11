ベースボールアスリートのためのサプリメント　「SPECIALIST」 新発売＆リニューアル

アダプトゲン製薬株式会社（本社所在地：岐阜県多治見市、代表 林 博道）は、9月8日（月）より「スペシャリスト」シリーズの拡充を図り、新たに毎日の新習慣を提案する2商品を投入し、新パッケージで発売開始いたします。一般のお客様は、下記のQRコードからアクセスしていただき、専門サイトからご覧ください。

故障に勝つ体を手に入れる。

来年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開催を控え、野球界には再び大きな注目が集まりつつあります。国内外のトッププレーヤーが一堂に会するこの大会は、子どもから大人まで幅広い世代の関心を呼び起こし、メディアや地域イベントでも盛り上がりが期待されます。

一方、次世代を担う選手たちのレギュラー争いは、熾烈さを極めます。

レギュラーの獲得は素晴らしい目標ですが、怪我をせずに長く野球を続けるためには、痛みを我慢せずに、適切な対処をすることが重要です。

指導者にも親にも言いづらいことから、放置してしまうのは禁物！

SP CARE 高吸収型ヒアルロン酸 ECM・E900㎎ ※

高吸収型ヒアルロン酸 ECM・Eには、潤滑作用と衝撃を吸収する作用（※１）があります。投球、打撃、走塁など、瞬発的で激しい動きを繰り返すベースボールアスリートにとってヒアルロン酸を適切に補うことは、パフォーマンスの強い味方になります。

■約30日分 180粒入 9,780円 ※１日の摂取目安量（６粒）に含まれる成分量です。

（※１）ヒアルロン酸吸収用食品「ECM・E（イーシーエムイー）」 | ECM・Eとは

SP POWER HMBーFA（遊離型HMB）3,000㎎※

当社が開発した遊離型HMBは大変吸収速度が高く、血中濃度のピーク値が高いという特長（※２）があります。つまり、すみやかにアプローチするこだわり設計により、トレーニング前後の素早いパフォーマンスを求められるシーンに適しています。

■約30日分 270粒入 14,040円 ※１日の摂取目安量（９粒）に含まれる成分です。

（※２）当社開発、次世代型HMBサプリメント「XTEND ELITE HMB」に準拠、HMB遊離酸を直接摂取できる。

https://www.xprice.co.jp/d.php?id=300000006525501&status=1

SP TOUGHNESS 蔵華乳酸菌LTKー１ １兆個※

味噌由来の蔵華乳酸菌（※３）は、毎日のスッキリ環境をサポートするだけではなく、血中の鉄分を増やしてくれます。この鉄分により血液が運ぶ酸素量が増えます。つまり、ぐったりしがちな日々に寄り添い、体調を維持してくれます。ハードトレーニングの継続におすすめします。 蔵華乳酸菌は、イチビキ株式会社とアダプトゲン製薬の共同開発です。

■約30日分 60粒入 5,400円 ※１日の摂取目安量（２粒）に含まれる成分量です。

（※３）蔵華乳酸菌

https://adaptgen.co.jp/materials/%E8%94%B5%E8%8F%AF%E4%B9%B3%E9%85%B8%E8%8F%8Cltk-1/

イチビキ株式会社との共同開発

https://www.ichibiki.co.jp/enjoy/knowledge_kurahana/

新発売 毎日の新習慣におすすめいたします、SP AMINO＆SP PROTEIN

SP AMINO 粉末清涼飲料 BCAA 3500㎎配合

本製品SP AMINOには、バリン、ロイシン、イソロイシンなどのBCAAに加え、すっきり感をサポートするシトルリン、運動後の頑張ったカラダをリカバリーするグルタミン、ぐったりを内側から支えるクエン酸が入っています。ベースボールアスリートのデイリーユースを考えた飲料です。

■約30リットル分 5,290円

SP PROTEIN オリジナルミクスチャー

本製品には、弊社が開発した遊離型HMB・蔵華乳酸菌に加えて、14種のビタミン・ミネラル、紅茶キノコエキスが配合されています。トレーニングの継続と負荷に着目し、設計されたオリジナルの配合です。味わいは、リッチカフェオレに仕上げています。

■約１ヵ月分 1Kg 6,980円

ベースボールプレーヤーを取り巻く社会課題について

野球選手は高い競争社会の中で生きています。その課題は、心理的・経済的・教育的・家庭的・社会的なものまで多岐にわたります。選手一人ひとりが安心して競技に打ち込める環境づくりは、スポーツ界全体の発展に不可欠です。

そのためにも「故障に勝つ体づくり」は何にも勝る大切な要素で、スランプ、不安障害、バーンアウト（燃え尽き症候群）などのメンタルヘルスを未然に防ぐ意味でも、今後ますます重要になってきています。

そして選手とその家族、関係者が協力し合いながら、多様な価値観を尊重する持続可能な スポーツ環境の構築が期待されます。

アダプトゲン製薬は、ベースボールアスリートのこれからをサポートします。

QRコードにアクセスください。 動画による製品案内、より詳細な情報、製品購入方法などをご案内しております。gsnjp.com





アダプトゲン製薬

1974年創業の弊社は、世界30カ国にネットワークを持ち、取り扱い原料は600種に及びます。この強みにより、高品質な成分を充分に配合したサプリメントのご提供が可能となっています。

本社所在地 岐阜県多治見市上山町１丁目90番地１