ハローストレージ、物件運営エリアが600市区町村を突破

エリアリンク株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木貴佳、以下「エリアリンク」）は、日本最大級のレンタルトランクルーム「ハローストレージ」を運営しております。

このたび、2025年9月1日に新たにオープンした屋外型「ハローストレージ東金家之子」(千葉県東金市)により、「ハローストレージ」の運営エリアが600市区町村を突破いたしました。本レターでは、9月の新規オープン物件についてお知らせいたします。

ハローストレージ東金家之子

当社では、コンテナを活用した屋外型トランクルームをはじめ、ビルの1フロアや建物1棟を専用に設計した屋内型トランクルーム、さらにはバイク専用トランクルームなど、幅広い形態を展開しています。これらを通じて、全国にわたり出店を進めており、現在「ハローストレージ」ブランドとして47都道府県に2,748物件、121,070室（2025年8月時点）を運営しています。

今後も当社の強みであるデータ分析を活かし、需要に応じた最適な立地を選定することで出店を進めてまいります。特に、都心部では利便性を重視した駅近や住宅密集地での屋内型出店を強化し、郊外や地方エリアでは大通り沿いなど車でのアクセスに優れた場所を中心に、屋外型トランクルームを小規模ながらもきめ細やかに展開してまいります。地域ごとのニーズに寄り添いながら拠点を増やし、より身近で便利にご利用いただける環境を整えることで、全国各地での拠点拡充を目指してまいります。

・「ハローストレージ」新規オープン情報（※一部抜粋）

オープン日 物件名

9月1日 千葉県東金市「ハローストレージ東金家之子」

9月8日 広島県広島市佐伯区「ハローストレージ広島八幡東 」

9月9日 静岡県浜松市中央区「ハローストレージ浜松龍禅寺 」

9月13日 茨城県牛久市「ハローストレージ牛久神谷2」

9月15日 長野県飯田市「ハローストレージ飯田諏訪町」

9月19日 兵庫県神戸市北区「ハローストレージ神戸有野町」

9月19日 新潟県新潟市「ハローストレージ新潟中央区大島」

9月30日 北海道札幌市手稲区「ハローストレージ手稲区西宮の沢」

※オープン日や物件名は変更となる可能性があります。最新情報はハローストレージ公式HPをご覧ください。

ハローストレージHP：https://www.hello-storage.com/

◆「ハローストレージ」概要

コンテナやビルに設けられたレンタル収納スペースを『ハローストレージ』ブランドとして、2,748物件、121,070室（2025年8月時点）を展開しています。ストレージ事業は創業以来の主力事業であり、室数は業界最大規模を有します。屋外型、屋内型のトランクルームをはじめ、建物1棟をトランクルーム専用に設計した店舗やバイク専用のトランクルームなど、さまざまな形でサービスを提供しています。

トランクルームに関する情報サイト「kurasul」：https://kurasul.hello-storage.com/(https://kurasul.hello-storage.com/)

※2022年3月期 指定領域（※）における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構※屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数において物件数 No.1※「指定領域」＝レンタルスペースの物件数の情報をWeb で公開している 8 社（エリアリンク社独自調査。2022年3月時点のウェブ上での屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数上位８社）を対象として、物件数を No.1検証調査

◆エリアリンク株式会社 会社概要

社名 ：エリアリンク株式会社

所在地 ：東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDXビル北ウィング20階

設立 ：1995年4月

代表取締役 ：鈴木貴佳

資本金 ：6,111百万円（2024年12月31日現在）

上場市場 ：東証スタンダード市場

社員数 ：80名（2024年12月31日現在）

事業内容 ：ストレージ事業、土地権利整備（底地）事業、オフィス事業、アセット事業

ホームページ：https://www.arealink.co.jp/