コールドチェーン機器市場分析レポート：売上高、成長率、競合環境2025
品質と安全を守る「低温の番人」
コールドチェーン機器とは、冷蔵輸送および低温保管のために使用される各種装置を指し、冷蔵車両、冷凍コンテナ、冷蔵倉庫設備などを含む。これらの機器は、生鮮食品、冷菓、医薬品、ワクチンといった温度に敏感な製品の保存と輸送に用いられる。コールドチェーン機器は、これらの腐敗や品質劣化が懸念される製品に対し、輸送・保管中も一定の低温環境を維持することで、品質と安全性を確保する重要な役割を果たしている。
品質と安全性を守る「冷静なインフラ」こそが未来の競争力を左右する
コールドチェーン機器は、単なる冷却装置や倉庫設備ではない。生鮮食品、冷凍食品、バイオ医薬品、ワクチン、特殊化学品など、温度変化に敏感な製品の価値を守る「低温物流インフラ」の中核を担う。冷蔵車両、冷凍コンテナ、保冷パッケージ、プレハブ冷蔵庫、可搬型冷却装置など多様な設備が相互に連携し、サプライチェーンの隅々まで冷温管理が行き渡る体制が求められている。特に近年では、リアルタイム温度監視機能やIoTによる遠隔管理が標準化されつつあり、物流効率だけでなく、リスク管理・トレーサビリティ・持続可能性といった多層的な付加価値が機器選定の決定要因となっている。
世界的に再評価される「温度管理の技術」――コールドチェーンは次なる社会インフラへ
LP Informationの2025年版レポートによれば、グローバルにおける医薬品の低温物流拡大、食品安全基準の高度化、そして新興国のインフラ整備を背景に、コールドチェーン機器市場は成長を続けている。企業年報や政府関連の発表では、ワクチン輸送や特殊治療薬の低温管理が注目される一方で、食品小売業においても「生鮮品のラストワンマイル冷却」が新たな投資対象となっている。コールドチェーンは今や物流の一工程ではなく、「商品品質とブランド価値の一部」として再定義されつつある。これにより、設備の高性能化や多機能化、さらにはサブスクリプション型保冷ソリューションなど、新たなビジネスモデルが生まれているのが現在の市場構造である。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルコールドチェーン機器市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.3%で、2031年までにグローバルコールドチェーン機器市場規模は284.5億米ドルに達すると予測されている。
図. コールドチェーン機器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329410&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329410&id=bodyimage2】
図. 世界のコールドチェーン機器市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、コールドチェーン機器の世界的な主要製造業者には、Carrier、Epta SpA、CIMC、HOSHIZAKI CORPORATION、Dover Corporation、Panasonic、AHT Cooling Systems、Ali Group、Great Dane Trailers、Haierなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約46.0%の市場シェアを持っていた。
高機能化と低環境負荷、その両立が新たな競争軸となる
冷却性能、断熱性、エネルギー効率、通信接続性、耐久性――すべてのスペックが競争要素となる中、各企業は独自の技術開発と製造体制の最適化を急いでいる。とりわけ、自然冷媒の活用や低GWP冷媒への転換、太陽光電源による冷却ユニットの自立運用など、環境規制とコスト最適化を同時に満たす製品設計が加速している。さらに、保冷輸送に関するソフトウェア制御やAIによる配送ルート最適化との連携も進み、「単体の冷却装置」から「システムインフラの一部」へと価値が変化している。このような背景から、技術開発だけでなくエンジニアリングサービスやメンテナンス体制も評価の対象となりつつある。
