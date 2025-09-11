「ファブリーズトイレ用　抗菌」シリーズがリニューアル!トイレの壁と床まで消臭＋抗菌*¹！小さいのにパワフルに最大8週間効果が持続*²

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社（本社：神戸市）は、エアケアブランド『ファブリーズ』から、トイレの壁と床まで消臭＋抗菌*¹できる「ファブリーズ トイレ用抗菌」シリーズをリニューアルし、2025年9月下旬より全国で発売いたします。今回のリニューアルで、詰め替えが可能となり、より使いやすく進化しました。

見えない“壁のニオイ”がモワっとしたニオイ戻りの原因に

多くの方々が、「トイレの掃除をしてもなんとなく臭う」「もっと掃除しなければいけないのかも」といった無意識のストレスを感じています。トイレ掃除をしても「モワッ」と戻ってくるそんなニオイ、原因の多くは実は壁や床に付着したニオイです。「ファブリーズ トイレ用抗菌」シリーズは、トイレのニオイの根本原因である壁や床に付着したニオイに着目し、消臭抗菌成分がトイレ空間のすみずみまで広がり、ニオイの付着を防ぎます。

新しい「ファブリーズトイレ用 抗菌」シリーズの3つのポイント

【ポイント１.壁と床のニオイまで消臭・抗菌*¹コーティング！】

トイレの壁や床を抗菌成分で覆うことで、ニオイ戻りの原因となる壁や床に付着したイヤなニオイを防臭します*¹。トイレ内のわずかな気流を利用して、換気扇周りやタンク裏などの掃除しにくい場所まで消臭成分を拡散。嫌なニオイがトイレに居座るのを防ぎます。

【ポイント２.小さいのにパワフル。8週間効果持続*²】

従来のトイレ用消臭芳香剤は大きくかさばり、空間に圧迫感を与えるという声も多く、より省スペースな製品が求められてきました。「ファブリーズ トイレ用抗菌」シリーズは、狭いスペースにも置きやすいコンパクトなサイズ感ながらも、トイレ空間に成分を拡散し、最大8週間効果が持続*²します。

【ポイント３.選べる5つの香りが詰め替え可能に。選べる・使い続けられるブランドへ】

人気の「ウルトラ・フレッシュ・シャボン」をはじめとする5種類の香りに加え、消臭成分を最高レベル*³に配合したプレミアムシリーズの「フレッシュ・シトラス」を含む全6種類から選べます。また、今回のリニューアルでは、すべて詰め替え対応となりました。様々な香りを楽しみながら長く使い続けてもらえる製品を目指します。

*¹ 一般的なビニールクッションフロアやトイレのマットを抗菌します。特定の菌・条件下で試験。すべての菌に同様の効果が得られるものではありません。

*² 使用状況による

*³ ファブリーズトイレシリーズ内において。

*⁴ タイル等のニオイが染み込まない素材には効果がありません。

左から「ファブリーズトイレ用消臭剤プレミアムシリーズ+抗菌 ウルトラ・フレッシュ・シャボン」「ファブリーズトイレ用消臭剤プレミアムシリーズ+抗菌 グリーン・シトラス・ガーデン」「ファブリーズトイレ用消臭剤プレミアムシリーズ+抗菌 ナチュラル・マウンテン・エア」「ファブリーズトイレ用消臭剤プレミアムシリーズ+抗菌 フレッシュ・クリーン・ラベンダー」「ファブリーズトイレ用消臭剤プレミアムシリーズ+抗菌 フルーティー・クラシック・ブーケ」「ファブリーズトイレ用消臭剤プレミアムシリーズ 消臭成分最高レベル フレッシュ・シトラス」

【製品概要】

