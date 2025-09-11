北軽井沢の美しい紅葉と旋律が響き合う“愛犬と楽しむチャリティーコンサート”「あさま空山望 presents 愛犬と楽しむ紅葉コンサート」 を10月18日・19日に開催。今年は“大人ハロウィン”仕様に。

合同会社空山望くらぶ

合同会社空山望くらぶ（本社：群馬県吾妻郡）が運営する北軽井沢の一棟貸しヴィラリゾート「あさま空山望（くうざんぼう）」は、雄大な浅間山と色づく紅葉を背景に、愛犬家ヴァイオリニスト荒井桃子さんらによる「あさま空山望 presents 愛犬と楽しむ紅葉コンサート」（後援：北軽井沢観光協会）を2025年10月18日（土）、19日（日）の2日間限定で施設内レストランテラス「天空柁(ダ)イニング」にて開催いたします。本コンサートは、ご宿泊の方に限らず、どなたでもご参加いただけるチャリティーコンサートで、愛犬やお子さまとなどもご一緒に特別な時間を過ごしていただけます。また、恋愛リアリティショーで話題となった友永真也さんと岩間恵さんを本コンサート後のスペシャルゲストとしてお招きし、演奏者とのミニトークショーを開催いたします。

「あさま空山望 presents 愛犬と楽しむ紅葉コンサート」 イメージ

2024年秋にスタートした「愛犬と楽しむコンサート」は、自然・音楽・ペットライフを融合させた新しいスタイルのコンサートとして注目を集めています。2025年6月に開催した「新緑コンサート」では、愛犬家ヴァイオリニスト荒井桃子さんのオリジナル曲《空山望》や愛犬家IMALUさんのトークが話題となり、大きな反響を呼びました。その流れを受け、この秋も紅葉シーズンに再び開催いたします。

■美しい紅葉と雄大な浅間山を望む特別なロケーションで癒やしのクラシックを

本コンサートは、昨年に続き、幅広い音楽シーンの第一線で活躍するヴァイオリニストの荒井桃子氏をはじめ、ピアニストの榊原大氏、コントラバスの森田晃平氏の三重奏で実施。本リゾートをイメージした楽曲「空山望」や、クラシック曲「子犬のワルツ」、ハロウィンにちなんだ楽曲など、クラシックの名曲からオリジナル曲まで多彩なジャンルの楽曲を披露します。また、舞台は、浅間山の雄大な姿を望むレストラン「天空柁イニング」の開放的なテラス。ちょうど見頃を迎える美しい北軽井沢の紅葉、黄金色に色づく木々や、澄み切った自然の香りの中で、一生に一度の思い出に残るような演奏をお届けします。

友永真也さんと岩間恵さん

■ わんちゃんも主役！未来につなげるチャリティーコンサート

本コンサートは、単なる音楽イベントではなく、収益の一部を動物保護団体「CAHSA（※）」へ寄付するチャリティーコンサートとして実施いたします。これまでの開催でも「愛犬と一緒に楽しむ時間が、動物たちの未来につながる」という趣旨に、多くの参加者から賛同をいただいてまいりました。

また、本公演はどなたでもご参加いただけるほか、愛犬やお子さまとのご参加も歓迎します。演奏中に愛犬がクンクンと鳴く姿も温かく受け入れられる、他に類を見ない雰囲気が特徴です。「犬と音楽が人生の宝物」と語る荒井桃子氏にとっても、愛犬と共に楽しめる公演は長年の夢であり、今回で三度目の開催を迎えます。また、クラシック音楽には犬のリラックス効果があるとされ、本公演も愛犬に配慮して約30分のプログラム構成。普段は演奏会に参加しにくい方々にも、大切な“家族”と共に気軽に楽しんでいただける内容です。

前回の秋公演の様子：https://www.instagram.com/reel/DB0sFDmpvF9/?igsh=YWJxaXY5eXQyYjN5

※CAHSA（カーサ）とは、一般社団法人コンパニオンアニマルヘルスサポートアソシエーションの略称で、動物愛護の精神に基づき、人と家庭動物の共生に必要な知識の普及啓発を行う団体です。主な活動は、保護犬・保護猫のシェルター運営や里親探し、ブリーダーやペットショップへの啓発活動など多岐にわたります。

■スペシャルゲストに、愛犬家の友永真也さん&岩間恵さんが登壇

本公演後には、2019年に配信された人気恋愛リアリティーショーで出会い、現在ご夫婦として歩まれている友永真也さん・岩間恵さん、そして愛犬のクレアちゃんをスペシャルゲストにお迎えします。愛犬家としても知られるお二人には、ヴァイオリニスト荒井桃子さんとの対談形式でご登壇いただき、「愛犬と音楽」「愛犬との旅」「日常のライフスタイル」などをテーマにトークを繰り広げます。

友永真也（ともなが・しんや） さんプロフィール

1987年兵庫県生まれ。化粧品やアパレルの輸入貿易業など、実業家として活動。2019年9月、ビデオオンデマンド配信の人気恋愛リアリティーショーに出演。同番組でカップルとなった岩間恵さんと2020年6月に結婚。

岩間恵（いわま・めぐみ） さんプロフィール

1993年山梨県生まれ。2020年6月に、人気恋愛リアリティーショーで出会った友永真也さんと結婚。モデル・タレントなど幅広く活躍している。夫婦で運営しているYouTubeチャンネル「しんめぐの日常」も人気。

■ 「ランチ付プレミアムシート」について（10月19日限定、 5組様限定）

10月19日（日）の昼公演では、コンサート観賞用の「プレミアムシート」をご用意します。こちらは、ランチセットをご予約いただいた方に優先的にご案内する席数限定の特別席となります。公演後には人気のテラスバーベキューランチや洋食セットをお召し上がりいただけます。

■“大人ハロウィン”をテーマにコンサート会場やドッグランを装飾

秋の恒例行事となりつつあるハロウィンにあわせ、本コンサートの会場やドッグランを“大人ハロウィン”の装飾で彩ります。紅葉や浅間山を背景にしたハロウィン仕様のフォトブースを設置し、愛犬と一緒に写真撮影を楽しめる特別な空間をご用意。キャンドルや紅葉の葉、本物のかぼちゃを使った演出は、思わず写真を撮りたくなるような雰囲気を生み出します。 さらに、ハロウィンにちなんだおやつやホットドリンクの提供に加え、ハロウィンミニマルシェも開催。秋の自然に包まれながら、音楽・食事・写真体験を贅沢に満喫していただけます。

この秋、愛犬とともに紅葉と音楽に包まれる特別なひとときを過ごしませんか？

■「あさま空山望 presents愛犬と楽しむ紅葉コンサート」概要

（後援：北軽井沢観光協会）

開催日時：１.2025年10月18日(土) 夕方公演 16:00開場 16:30 開演

２.2025年10月19日(日) 昼公演 11:00開場 11:30 開演

※演奏時間30分、トークショー10分程度

会場：あさま空山望内レストラン「天空柁ダイニング」テラス ※小雨決行

定員： 各回 30名（先着予約順）

編成：ピアノ三重奏

出演アーティスト：荒井 桃子（ヴァイオリン）、榊原 大（ピアノ・キーボード） 、森田 晃平（コントラバス）

特別ゲスト： 友永 真也、岩間 恵

特典：温かいドリンク付き（ホットワインまたは地元産りんごジュース）

料金：大人 1,500円（税込） 小学生以下のお子さま・愛犬 無料 ※あさま空山望宿泊者 無料

予約開始日： 2025年9月11日(木) 11：00～

予約方法： 専用予約リンクより事前予約 https://t.livepocket.jp/e/kuzanbo25fall(https://t.livepocket.jp/e/kuzanbo25fall)

※料金の一部を動物愛護団体「CAHSA（一般社団法人 コンパニオンアニマルヘルスサポートアソシエーション）」へ寄付いたします。

■ランチ付観賞チケット概要

「鑑賞後ランチ付き コンサートプレミアムシートセット（5組限定）」

日時 ：2025年10月19日（日） 昼公演

昼食 ：ランチセット、わんちゃんのデザート付き

金額 ：ランチセット 大人3,800円/名 BBQ付き 15,000円/名

※2名様よりわんちゃんデザート1組1個プレゼント

予約リンク：https://t.livepocket.jp/e/kuzanbo25fall

■演奏曲紹介

シングル「空山望」 荒井桃子

浅間山を望む北軽井沢のヴィラリゾート「あさま空山望」から着想を得て生まれた、ヴァイオリニスト荒井桃子によるオリジナル楽曲「空山望」。空と山、大地の中を流れるように展開するメロディに、サウンドプロデューサー・平畑徹也氏がシティポップの要素を加え、自然の中で聴くにふさわしいポップスヴァイオリン作品に仕上がりました。ミュージックビデオは映画監督・岩井俊二氏の制作会社ロックウエルアイズが手がけ、リゾート内の「天空の道」で撮影された浅間山の風景とともに話題を集めています。

MUSIC VIDEO URL：https://www.youtube.com/watch?v=rfmcEbdbBLc

シングル「子犬のワルツ～Treasures～」荒井桃子

ミュージックビデオでは、あさま空山望のヴィラで愛犬LINOと触れ合うシーンも収録されています。

MUSIC VIDEO URL： https://youtu.be/Y7SYYazq-Bo?si=vu7g3lgjaR94YmUm

■出演アーティスト プロフィール

荒井 桃子 [ヴァイオリン]

桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学音楽部、同大学研究科卒業。 在学中よりソリストとしての活動を開始。 2024年1月に「空山望」、2月に「雪解けの朝」と配信先行シングルを連続リリース。 2024年3月13日には3rdアルバム『LINO』をリリース。 ソロ活動以外にも、2016年よりビートルズの楽曲を弦楽四重奏で奏でる「B.S.Q.～ Beatles Strings Quartet～」のメンバーとしても活動を開始。 SUPER EIGHT、KinKi Kids、B'z、河村隆一、INORAN、 福井晶一、山崎育三郎、ONEW、Mrs.GREEN APPLE、あいみょんなど数多くのステー ジサポート、レコーディングなど幅広い活動。また2025年6月に公開された話題の映画「国宝」では、劇伴にストリングスとして参加。

榊原 大 [ピアノ]

東京藝術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻卒。大学在学中にG-CLEFを結成しデビュー。卓抜した音楽性、演奏力をベースにフュージョン・インストゥルメンタルのフィールドを開拓し、インストゥルメンタル・ バンドとしては初の紅白歌合戦出場を果たすなど、多彩な実績を残す。バンド解散後も、その幅広い音色とジャンル不問の卓越したセンスは、葉加瀬太郎、松田聖子、姿月あさと、森口博子、NEWS、Kis-My-Ft2など数々のアーティストのサポートやアレンジワークで発揮される。2001年から本格的にソロ活動を本格的にスタートさせ、近年では、日本の四季から生まれる心象風景をテーマにしたアルバムを4枚連続リリースするなど、精力的に活動中。

森田晃平 [コントラバス]

鹿児島県出身のベーシスト情景音楽家。 VAMPS/いきものがかり/Little Glee Monster/ King & Prince/長渕剛/新妻聖子/近藤晃央/めいちゃん/肉チョモランマ/MINMI/吉岡聖恵/ LIVE image/TOSHI/河口恭吾/島津亜矢/chage/ 半崎美子/車谷浩司/Anomymouz/大塚愛/JUNNA/ReoNa/クミコ/山下伶/.... 他多数のアーティストのツアー、レコーディングに参加。 2024年にはブルーノート東京、丸の内コットンクラブ2days..等々精力的に活動中。エレキベース、コントラバスから生み出される変幻自在ながらも歌心溢れる温かなベースの音色と情景の浮かぶノスタルジックな旋律、情緒豊かでロマンチックなアレンジワークに重きを置いて活動中。

【「あさま空山望」概要】

世界的デザイナー・コシノジュンコ氏の監修により誕生した「あさま空山望」は、北軽井沢の大自然の中に佇む一棟貸しヴィラリゾートです。60,000平方メートル を超える広大な敷地には、全16棟の宿泊ヴィラやレストラン「天空柁イニング」、温浴施設「天空スパ」、ラウンジ、ドッグランを贅沢に配置。全棟からは雄大な”浅間山ビュー”の絶景を一望でき、大自然に溶け込んだグランピングのような空間で愛犬も一緒に非日常を堪能いただけます。まるで別荘を訪れたかのようなプライベートなひと時をお過ごしください。

所在地：群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032－2577

敷地面積：約62,000平方メートル

HP：https://www.kuzanbo.jp/・INSTAGRAM：@asamakuzanbo_official

■会社概要

会社名： 合同会社空山望くらぶ

代 表： 尾立 源幸

住 所： 〒377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-2577

設 立： 2020年1月

事業内容：リゾートホテルの開発および管理・運営