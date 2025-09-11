高機能マイクロニードルパッチが新登場！アスタキサンチン配合ゲルシートとのWアプローチで目もと・口もとのハリ・ツヤ・透明感まで集中ケア

株式会社 ドクターフィル コスメティクス

株式会社 ドクターフィル コスメティクス(本社:東京都中央区 株式会社コーセー100％出資、代表取締役：山田 育宏)が展開する“高機能先端エイジングケア※1”ブランド「IC.U(アイシー・ユー)」は、当社従来品の「IC.U HA マイクロパッチ EX」をリニューアルし、新成分配合のマイクロニードルと新採用ゲルシートのWアプローチでエイジング悩み※2を集中ケアする「IC.U HA マイクロパッチ AX フィラー(税込1,980円)」を2025年9月16日(火)より公式通販サイト（メゾンコーセー・楽天・Amazon）、全国のイオン、化粧品専門店、ドラッグストア等で発売します。

公式ページ :https://maison.kose.co.jp/site/drphil/p/drphil-250801-icu-micropatch-ax-filler.aspx/

「マイクロニードルパッチ」は主成分のヒアルロン酸を針状に固めたシートタイプの美容液です。美容成分が直接肌に刺さり、角層のすみずみまでしっかり届くことから、ワンランク上のお手入れ体験ができるスキンケアアイテムとして注目され、市場も拡大しています。ドクターフィル コスメティクスはこの度、刺さるマイクロニードル部分だけでなく、密着するゲルシートにも美容成分を配合した新発想のニードルパッチを開発。マイクロニードルとゲルシートのWアプローチで、目もと・口もとなどの気になるエイジング悩み※2を集中的にケアする「IC.U HA マイクロパッチ AX フィラー」が誕生しました。

3種の美容成分が目もと・口もとなどの気になる肌悩みにダイレクトにアプローチ

従来の約2,600本※3の「進化型ヒアルロン酸※4」マイクロニードルに、「アルジルリン(R)ペプタイド※5」「ナイアシンアミド※6」を新配合。貼って寝るだけで、3種の美容成分が、ハリが失われがちな目もと・口もと等の角層深部までゆっくり溶けて浸透。ダイレクトにうるおいを届け、ふっくら若々しい印象へと導きます。

折れずに角層深部まで刺さるよう設計された「富士山ニードル(R)」を採用

わずか20μｍ(約0.02mm)の細さのマイクロニードルを、肌にしっかり刺さるように先端を平らにカットした「富士山ニードル(R)」を従来品に引き続き採用。ニードルが少しつぶれながら刺さることを計算に入れ、角層のすみずみまでうるおいが行き渡るよう、ちょうど角層深部へ届く長さに設計しています。

新形状の大判ゲルシートはすべて化粧品原料で構成し、美容成分を配合

ゲルシートに「アスタキサンチン※7」、エモリエントオイル※8を配合。成分をすべて化粧品原料で構成することで、マイクロニードル、ゲルシートともにエイジングケア※1が可能に。気になる肌悩みに朝まで密着して保湿し、なめらかで透明感ある肌へと整えます。

従来品より密着するのに、はがすときの負担感が少ない使用感へのこだわり

寝ている間もはがれにくい大判ゲルシートにリニューアルし、貼付面積は約1.3倍に。従来品より粘着性の高い成分※9を採用した一方、はがすときの負担感は少なく、満足度の高い使用感にも配慮しました。

※1：年齢に応じたお手入れのこと ※2：乾燥、ハリのなさのこと ※3：2枚(1回分)の合計本数

※4：ヒアルロン酸PEG-８(保湿) ※5：アセチルヘキサペプチド-8(保湿) ※6：保湿 ※7：保湿 ※8：ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2

※9：(アクリレーツ／VA)コポリマー、(スチレン／アクリレーツ)コポリマーアンモニウム

*Argireline(R) and アルジルリン(R) are trademarks of Lipotec S.A. or its affiliates.

*「富士山ニードル(R)」はコスメディ製薬株式会社の登録商標です。

2025/9/16新発売「IC.U HA マイクロパッチ AX フィラー」商品概要

フイルナチュラント IC.U HA マイクロパッチ AX フィラー

●無香料・無着色※10・アルコール(エチルアルコール)フリー・鉱物油フリー・パラベンフリー

※10：ゲルシートのオレンジの色は、アスタキサンチンの自然の色

単包

【容量】1包2枚入り

【価格】税込1,980円

数量限定セット ※なくなり次第終了

【容量】1包2枚入り×4包

【価格】税込5,940円

※通信販売では箱にセットされていません。

【発売日】2025年9月16日(火)

【お取り扱い】全国のイオン直営コーセー化粧品売場、化粧品専門店、ドラッグストア等

※一部、お取り扱いのない店舗もございます。

店舗検索はこちら :https://maison.kose.co.jp/site/drphil/e/e-phil-icu-concept/#storeMap

通信販売：ドクターフィル コスメティクス公式通販サイト(メゾンコーセー・楽天・Amazon)

【ご使用前の注意】

◇乾いた手でお使いください。◇湿気に弱いため、開封後はすぐにご使用ください。

◇微細な針が敷き詰められているため、マスクを貼る際や貼っているあいだ、まれに刺激を感じることがあります。万一おさまらない場合は使用を中止してください。

◇マスク中央のニードルシートは、はがさないでください。また、触れると溶けてしまうため、触れないようご注意ください。

【ご使用方法】目もと・口もとなどの気になる部分に一晩貼って、翌朝はがすマスクです。

○夜のお手入れの最後にお使いください。※化粧水やクリームなどが肌の表面に残っているとマスクがはがれやすくなりますので、よくなじませてからお使いください。

〇週に1～2回がご使用の目安です。

【ご使用上の注意】

◇マスクを貼ったあと、上から強く押したりマスクをずらしたりしないでください。

◇日やけ後は肌の赤みやひりつきがおさまってからお使いください。

◇マスクを貼っているあいだやはがしたあと、赤みがでたり刺激を感じたりすることがあります。症状が続く場合は使用を中止し、皮ふ科専門医等にご相談ください。

◇マスクをはがしたあと、固まった成分が肌に残っている場合は、こすらずていねいに水で洗い流してください。

◇一度使用したマスクは、再度お使いにならないでください。

“高機能先端エイジングケア※1”ブランド「IC.U(アイシー・ユー)」について

「IC.U」は、皮膚の専門家の知見とコーセーの研究開発力を結集したドクターズコスメです。美療発想でスキンケアの可能性に最大限に挑み、年齢とともに多様化、深刻化する肌悩みを、皮膚科学の先端技術と、満足度の高い使用感で若々しい印象のハリ・ツヤ・透明感ある肌へと導く高機能アイテムをラインアップしています。

2015年に誕生以来、部分用美容液、化粧水、クリーム、部分用美容液マスク4品目4品種を展開。

※1：年齢に応じたお手入れのこと

▼このニュースに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

株式会社 ドクターフィル コスメティクス TEL 03-3206-2011

※お客さまからのお問い合わせは、

株式会社 ドクターフィル コスメティクス TEL 0120-16-6051 でお受けしています。