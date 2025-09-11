AI議事録作成ツール「Ai:repoto」と法人向けクラウドストレージ「DirectCloud」が連携　10月8日(水)無料ウェビナー開催

RSUPPORT株式会社

RSUPPORT株式会社（東京都港区、代表取締役：徐 滎秀（ソ・ヒョンス）、以下「RSUPPORT」）と株式会社ダイレクトクラウド（東京都港区、代表取締役：安 貞善、以下「ダイレクトクラウド」）は、AIによるリアルタイム議事録作成とセキュアなクラウド保管を融合した業務効率化を実現するウェビナー「議事録を自動化！AI×クラウドで議事録作成から保管までの運用課題を解決」を、2025年10月8日（水）14:00～15:00にオンライン（Zoom）で300名を対象に無料開催いたします。

■ウェビナーの概要

AI議事録作成ツール「Ai:repoto」と法人向けクラウドストレージ「DirectCloud」を連携させた新しい業務スタイルをご紹介します。「Ai:repoto」は高精度な音声認識・話者識別・多言語対応・要約や共同編集機能により、会議をリアルタイムで議事録化でき、その内容を「DirectCloud」で安全に保管・共有可能です。AI議事録とクラウド活用が業務効率の向上とコスト最適化を実現し、DX推進や情報管理に課題を抱える方にとって有益な内容です。

■このウェビナーでわかること

１.AIによる議事録作成のノウハウ

・高精度音声認識と話者識別で、議事録作成と要約の手間を大幅削減

２.クラウド連携による情報管理の最適化

・議事録含めセキュアなファイル共有・保管・編集が可能

・古い議事録はアーカイブ用ストレージで保管ができる

３.AIによる意思決定の加速

・DirectCloudに保存した複数の議事録をAIが参照し、会議や商談における意思決定を効率化

■「Ai:repoto」と「DirectCloud」を連携するメリット

・過去に作成した大量の議事録を保管できる

・機密度の高い議事録を安全に共有できる

・細やかなアクセス権設定で安全に管理できる

・複数の議事録をクラウドストレージ統合型生成AIで分析できる

・1年前の議事録などはアーカイブ用ストレージで保管できる

■登壇者

樋田吉則 氏

（RSUPPORT株式会社 営業本部 グループリーダー）

石田圭一 氏

（株式会社ダイレクトクラウド プロダクト本部 部長）

■ウェビナー限定 導入割引キャンペーンを実施

本ウェビナーに参加いただいた方限定で、ウェビナー終了後、3ヶ月以内にAi:repotoとDirectCloudを併せて契約すると、各製品初年度料金を10％割引

■参加特典

アンケートに回答いただいた方の中から

抽選で10名様に【Amazonギフトカード2,000円分】をプレゼントいたします。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35224/table/82_1_1c537565a24062284f97d2bcba858266.jpg?v=202509111228 ]

■サービス概要

Ai:repotoは、 Web会議（RemoteMeeting、Zoom、Microsoft Teams、Google Meet など）やオフラインの対面会議などの会議音声を自動で文字起こしし、要点をまとめた議事録をクラウド上に生成するソリューションです。業務効率化と記録の正確性向上を同時に実現いたします。

ダイレクトクラウドは、企業向けに高セキュリティなクラウドストレージを提供し、ファイル共有、共同編集、アクセス権限の統制を一元化。堅牢なセキュリティ基盤で情報漏洩を防ぎつつ業務効率化を推進し、DX時代に必要な安全性と利便性を兼ね備えた最適なプラットフォームです。

■RSUPPORT株式会社とは

RSUPPORT（アールサポート）は、遠隔（Remote）を基本に、速く（Rapid）、そして、信頼できる（Reliable）技術と製品で顧客ビジネスの成功を支援（Support）するという意味が込められた、日本・アジアシェアNo.1のリモートソリューション専門企業です。

【会社概要】

会社名：RSUPPORT株式会社

設立：2013年12月（日本支店設立 2006年4月）

代表者：徐 滎秀（ソ・ヒョンス）

所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目３－３ルオーゴ汐留10階 （日本法人）

事業内容：ウェブ基盤のリモートコラボレーションソリューションの開発とシステムの構築

会社HP：https://www.rsupport.com/ja-jp/

【主要サービス 】

AI議事録自動作成ツール「Ai:repoto」▶https://www.airepoto.com

リモートデスクトップツール 「RemoteView」▶https://content.rview.com

リモートヘルプデスクツール 「RemoteCall」▶https://www.remotecall.com

Web会議システム 「RemoteMeeting」▶https://www.remotemeeting.com







■株式会社ダイレクトクラウドとは

DirectCloudは、企業のセキュリティポリシーに準拠したセキュアな環境で、企業間のファイル共有やハイブリッドワークスペースを提供します。このサービスは、複雑なアクセス権管理、情報漏洩対策などのデータ管理をクラウド上でスマートに行えるクラウドファイルサーバーです。また、生成AIを活用してデータを効率的に活用することができるデータインフラでもあります。 さらに、データのライフサイクル管理や長期バックアップも簡単に行えるため、企業のデータ管理を包括的にサポートします。

■会社概要

会社名：株式会社ダイレクトクラウド

所在地：東京都港区東新橋2-12-1 PMO東新橋 7階

代表者：代表取締役 安 貞善

資本金：4億9,037万4,134円

設立 ：2004年 5月

URL ：https://directcloud.co.jp/company#com-profile



