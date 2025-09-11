【ロイヤルパークホテル】SDGsに貢献！Doleの”もったいないバナナ”を使用して バナナブレッドをリニューアル。

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ロイヤルパークホテル（所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1、総支配人：小澤 幸一、以下：当ホテル）では、持続可能な開発目標（SDGｓ）が国連で採択された9月25日を含む、2025年9月22日（月）～9月28日（日）の期間を「ロイヤルパークホテル SDGs Week 2025」として、お客様や街とともにSDGsの推進と達成に向けた取組を実施いたします。

「SDGs Week 2025」の開始に合わせ、2025年9月22日（月）～2025年11月30日（日）の期間には、1F スイーツ＆ベーカリー「粋」にて、同じ日本橋エリアに本社を置く株式会社ドール（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO 青木 寛、以下Dole）の「もったいないバナナ」を使用した「サステナブル バナナブレッド」を発売いたします。

■長年愛されるバナナブレッドがDoleの規格外バナナ「もったいないバナナ」を使用してリニューアル

サステナブル バナナブレッド

当ホテルでは、“美味しく食べてSDGsに貢献”していただけるよう、流通過程のさまざまな要因で規格外となってしまったDoleの「もったいないバナナ」を使用して1Fスイーツ＆ベーカリー「粋」のロングセラー商品「バナナブレッド」をリニューアルし、このたび「サステナブル バナナブレッド」として販売いたします。

「サステナブル バナナブレッド」は、「もったいないバナナ」を生地に混ぜ、しっとりなめらかに焼き上げました。バナナの自然な甘みと豊かな風味が香る、スイーツとしてもお楽しみいただける一品です。

■サステナブル バナナブレッド 概要

期 間：2025年9月22日（月)～2025年11月30日（日）

時 間：11:00～20:00

店 舗：1F スイーツ＆ベーカリー「粋」

料 金：702円

U R L ：

※料金には消費税（8%）が含まれます。

■ロイヤルパークホテル SDGs Week 2025そのほかの取組

＜ゴミの減量や環境負荷低減に！「マイバッグ持参ウィーク」＞

1Ｆ スイーツ＆ベーカリー「粋」では、お買物の際にマイバッグをご持参いただくと、次回以降ご利用いただける割引チケットをお渡しいたします。

＜食品ロス削減に！「満腹！残さず完食ウィーク」＞

すみだ ステーキ食べ放題イメージ

下記レストランにて、「満腹！残さず完食ウィーク」を実施いたします。期間中のブッフェメニューを完食いただいたお客様に、次回以降ご利用いただける割引チケットをお渡しいたします。

食べ残しがないようにご自身のお料理をすべてお召しあがりいただくことで、食品ロス削減やその先の食品廃棄に関わるCO2削減を意識していただく試みです。

■満腹！残さず完食ウィーク 概要

対象１.：20F 「すみだ」ウィークエンド＆ホリデー サラダ＆オードブル付ステーキ食べ放題

期 間：

2025年9月23日（火・祝）、9月27日（土）、9月28日（日）

対象２.：1F 「シンフォニー」ランチブッフェ

期 間：2025年9月22日（月）～2025年9月28日（日）

対象３.：1F 「シンフォニー」秋の恵みと和牛ローストビーフディナーブッフェ

期 間：

2025年9月23日（火・祝）、9月27日（土）、9月28日（日）

対象４.：B1F 「桂花苑」料理長の粋品 食べ放題ディナー

期 間：2025年9月23日（火・祝）、9月27日（土）、9月28日（日）

特 典：レストラン＆バー（ディナータイム限定）ご利用金額より20％割引

または、 スイーツ＆ベーカリー「粋」 ご利用金額より10％割引 チケット進呈

当ホテルでは、このような取組を通じて食品ロスや環境負荷低減などSDGsの達成目標を意識していただくきっかけをご提供してまいります。そのほかの取組については下記URLをご参照ください。

※料金には消費税・サービス料が含まれます。※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

Doleについて

同じ日本橋エリアに本社を置く株式会社ドール。

バナナやパイナップルをはじめとした、フルーツとフルーツ加工品の生産・販売を行っています。Doleはフルーツで人々の様々な暮らしを笑顔にしていきたいという思いを込め、「フルーツでスマイルを。」というブランドメッセージの下、さまざまな取組を行っています。

株式会社ドールについてはこちら

「もったいないバナナプロジェクト」について

Doleはフルーツの埋め立て廃棄ゼロに向けて取り組んでおり、流通過程のさまざまな要因により捨てざるを得ない規格外バナナを「もったいないバナナ」と名付けました。このようなバナナを1本でも多く救いたいという思いから、「もったいないバナナプロジェクト」を2021年9月から開始。現在60社以上の企業が参画し、「もったいないバナナ」がドリンクやアイス、菓子など、さまざまな食品に生まれ変わって救出されています。また、バナナ以外の青果にも範囲を拡大した「もったいないフルーツプロジェクト」も展開しています。

・もったいないフルーツプロジェクトについて

ロイヤルパークホテルについて

お客様の幅広いニーズにクオリティの高いサービスをご提供するフルサービス型ホテルとして、1000平方メートル を誇る宴会場、直営レストラン・バーを備え、1989 年に開業。「CHIC TOKYO STAY～粋な街の、意気なおもてなし～」をコンセプトに、新旧が交差する街、東京・日本橋に位置するホテルとして“粋で洗練されたおもてなし”でお客様をお迎えしてまいります。

ロイヤルパークホテル外観

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1

客 室 数：419室

館内施設：レストラン、バー、宴会場、茶室（耕雲亭）、チャペル、神殿、ショッピングアーケード、美容室、理容室、リラクゼーションサロン、写真室、衣裳室、フラワーショップ、日本庭園など

アクセス：東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅に直結（4番出口）

東京メトロ日比谷線「人形町」駅より徒歩約5分（A2出口）

都営浅草線「人形町」駅より徒歩約8分（A3出口）

ロイヤルパークホテルズは、全国に23ホテル・5,390室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。