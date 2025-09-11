こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
台湾料理＆シャンパン「富錦樹台菜香檳（フージンツリー）」 大人気ランチコースが待望のレギュラー化！「台湾團圓（タイワントゥンユン）コース」
ブーム必至の新感覚スイーツが楽しめるのは当コースだけ！
お好みの大皿をシェアして味わう至福コース
洗練された台湾料理をシャンパンと一緒に楽しめるレストラン「富錦樹台菜香檳（フージンツリー）」コレド室町テラス店では、当初９月30日（火）までの期間限定で販売することをお知らせしていた、大皿をシェアしてお楽しみいただく、プリフィクススタイルの3名様以上のグループ限定ランチコース「台湾團圓（タイワントゥンユン）コース」をレギュラー化し、提供します。
「台湾團圓コース」ではデザートとして、いま台湾で話題となっている、熱々の団子を冷たいかき氷と一緒に楽しむ新感覚スイーツを提供しており、このデザートが楽しめるのは当コースのみとなっていることなどから、予想を上回る反響をいただき、すでに当初の期間中は満席となっており、多くのお客様のご要望に応える形でレギュラー化を決定しました。10月以降も引き続き、この人気のコースをお楽しみいただけます。大人気ランチコースの自信の味覚をぜひご賞味ください。
「團圓」とは、日本語で「団らん」を意味する言葉。家族や親しい方との和やかなランチタイムをお過ごしいただけるコースが、このたび登場する「台湾團圓コース」です。「富錦樹台菜香檳」人気のメニューを多彩に盛り込み、大皿をシェアして楽しんでいただきます。用途やシチュエーション、メンバーの好みによってメニューを選べるプリフィクススタイルとなっており、様々なテイストをチョイスしながら、グループならではの「富錦樹台菜香檳」の世界観、構成をお楽しみいただけます。
いずれの料理も“新鮮な野菜をふんだんに取り入れ、しっかり味付けされながらも油を控えたヘルシーでやさしい味わい”というテーマのもと、本店同様のレシピで調理。その味わいは「ミシュランガイド」台北・台中版で2021年から5年連続1つ星を獲得するほどの評価を受けており、そのクォリティと美味しさを証明しています。その卓越したテイストをぜひご堪能ください。
◆ このコースでしか味わえない新感覚スイーツに注目！
デザートとして用意した「ゴマ＆ピーナッツ団子のかき氷」は、知る人ぞ知る台湾スイーツ。冷たいかき氷の上に熱々の団子をのせた“ひやあつ”デザートです。まずは、黒胡麻餡とピーナッツ餡が入った熱々のもちっとした団子をお召し上がりください。濃厚な味わいの団子を楽しんだ後は、サラサラの氷に、お好みで金木犀シロップとレモンジュースをかけてどうぞ。トッピングのチューニャン（米麴で発酵させたもち米）を追加すると、独特なコクと甘みが加わります。これからのトレンド必至の注目スイーツを、このコースでぜひ先取りしてください。
富錦樹台菜香檳 COREDO室町テラス店「台湾團圓コース」販売概要
◇ 提供時間：
11：00～15：00
◇ コース名：
台湾團圓コース
◇ 価格：
お一人様 3,850円 ※価格は税込、3名様より承ります。
◇ 内容：
① 水蓮菜と木の実の炒め
② 揚げパンと海老すり身の甘酢炒め
③ 下記より一品お選びください
・ 富錦樹マーボドウフ
・ ズワイガニのマーボドウフ （＋お一人様 800円）
・ 鰆のフライ入りフカヒレと白菜の煮込み （＋お一人様 800円）
④ 豚バラ肉の角煮 ナツメとハイビスカスソース
⑤ 下記より一品お選びください
・ 台湾ビーフン 干し海老、豚肉、7種野菜入り
・ 台湾産カラスミと葉ニンニク（ソンミョウ）のチャーハン
※「花ニラとピータン豚挽肉のピリ辛炒め」も追加可能 （＋お一人様 500円）
⑥ ゴマ＆ピーナッツ団子のかき氷
※もち米を米麴で発酵させた「チューニャン」のトッピングも可能です （＋お一人様 300円）
⑦ 台湾茶
◇ 提供店舗：
富錦樹台菜香檳（フージンツリー）COREDO室町テラス店
東京都中央区日本橋室町3-2-1 COREDO室町テラス 2F
◇ ホームページ：
https://fujintree.jp
「富錦樹台菜香檳（フージンツリー）」について
台北の松山空港の近くにある緑豊かなおしゃれエリア、富錦街（フージンジェ）でセレクトショップやカフェなどのライフスタイルショップを数々展開する富錦樹（フージンツリー）グループ創立者Jay Wu（ジェイ・ウー）によって、“洗練された台湾料理をシャンパンと共にスタイリッシュに楽しめる店”として2014年台北にオープン。以来、台湾や日本のグルメ層や著名人などから人気を集め、2014年「世界の観光スポット50選」や、2018年に台湾政府が勧める「必ず食べるべきグルメ10選」に選出、2021年から2025年まで敦北店が5年連続でミシュラン一つ星を獲得しました。今では台湾を代表するレストランとして世界各国からゲストを迎えています。
COREDO室町テラス店は日本初上陸店として2019年9月、東京・日本橋室町の複合商業施設「コレド室町テラス」2階、台湾発のセレクトショップ「誠品生活」のレストランゾーンにオープン。テラス40席を含め116席の広々としたスペースに、台北本店同様、大ぶりなガラス製ペンダントライトと、大きなボタニカルアート（植物を取り入れたアート作品）を配したクリエイティブ感とリラックスした雰囲気がブレンドされた居心地のよい空間で、日本向けにアレンジすることなく、厳選した台湾の食材や調味料を使用し、台北本店そのままの調理法で仕上げた本場の味をお楽しみいただいています。
＜＜富錦樹台菜香檳 COREDO室町テラス店 店舗概要＞＞
所在地 ： 東京都中央区日本橋室町3-2-1 COREDO室町テラス 2F
営業時間： 11:00～22:00（LO 21:00）
電話番号： 03-6262-5611
公式HP：https://fujintree.jp
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
