アメリカの機能性ファブリックスブランドPERENNIALS（ペレニアルズ）がベルギーの建築家ヴィンセント ヴァン デュイセンとコラボレーションした新作コレクション8デザイン51点 9月11日発売
控えめで洗練された雰囲気を引き立てる細やかなデザインと、心地よい色彩のファブリックス『PERENNIALS BY VINCENT VAN DUYSEN（ペレニアルズ バイ ヴィンセント ヴァン デュイセン）』が入荷
壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ( 本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正) は、屋内はもちろん屋外でも使用可能な機能性とラグジュアリーを両立した、パフォーマンスファブリックスとラグを提供するアメリカのブランドPERENNIALS（ペレニアルズ）の新作ファブリックスコレクション『PERENNIALS BY VINCENT VAN DUYSEN（ペレニアルズ バイ ヴィンセント ヴァン デュイセン）』8デザイン51点を9月11日に発売いたします。
ベルギーのアントワープを拠点とする建築家ヴァン・デュイセンの、“クリーンでタイムレスなデザイン” と“自然体でいられる空間” という思想を反映したこのコレクションは、あらゆる空間に洗練されたエレガンスをもたらすよう設計されています。
すべて業界トップクラスの機能性素材ソリューションダイ・アクリル100％で作られており、耐光性に優れ、カビの発生を防止し、漂白剤での洗浄も可能なのでメンテナンスも簡単です。
屋内外での使用はもちろん、小さなお子さまのいらっしゃるご家庭やペットのいる生活空間のインテリアにも最適なペレニアルズのファブリックスはtomita TOKYO、大阪ショールームでご覧いただけます。
▲ソファ：WEATHERED STRIPE（ウェザード ストライプ）\51,480/m 全3色
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/perennials/perennials%20by%20vincent%20van%20duysen/15563
アームチェア：BRICKWORK（ブリックワーク） \56,320/m 全6色
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/perennials/perennials%20by%20vincent%20van%20duysen/15565
▲オットマン：FLANDERS（フランダース）\50,490/m 全9色
クラシックリネンを連想させるさらっとした質感のなじみの良いファブリックスです。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/perennials/perennials%20by%20vincent%20van%20duysen/15569
チェア（右） ：WAFFLE（ワッフル）\61,380/m 全6色
チェッカーボード柄をイメージしたデザインの美しいシェニール織です。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/perennials/perennials%20by%20vincent%20van%20duysen/15568
クッション ：ANTWERP（アントワープ） \48,950/m 全7色
微細な筋模様を織り込んだ意匠のマイクロシェニール織で上品なテクスチャーが特徴。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/perennials/perennials%20by%20vincent%20van%20duysen/15564
▲ソファ ：ARDENNES（アルデンヌ） \59,840/m 全7色
厚みのある細かなチェック柄がリズム感のある構成で立体的に表現されています。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/perennials/perennials%20by%20vincent%20van%20duysen/15567
オットマン：WEATHERED STRIPE（ウェザード ストライプ） \51,480/m 全3色
クッション かすれ感のある2 トーンストライプのデザインが印象的な、とても柔らかな触り心地の
シェニール織です。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/perennials/perennials%20by%20vincent%20van%20duysen/15563
本件に関するお問合わせ先
株式会社トミタ 広報担当：宮本・師井
所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B
TEL：03-5798-7483 FAX：03-5798-7486
MAIL：miyamoto-k0305@tominet.co.jp
関連リンク
トミタ PERENNIALS
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/perennials/
インスタグラム @tomita_tokyo
https://www.instagram.com/tomita_tokyo/
トミタ バ―チャルショールーム
https://space-infinity.jp/tomita/
表示価格は 2025 年 9 月現在税込価格となります。＊ミニマムオーダー : 1.8Ｍ～
株式会社トミタについて
1923 年( 大正12 年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取り扱いブランド数は40ブランドにのぼります。
https://www.tominet.co.jp/
