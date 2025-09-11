アメリカの機能性ファブリックスブランドPERENNIALS（ペレニアルズ）がベルギーの建築家ヴィンセント ヴァン デュイセンとコラボレーションした新作コレクション8デザイン51点 9月11日発売



株式会社トミタについて

1923 年( 大正12 年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。

「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。

現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。

取り扱いブランド数は40ブランドにのぼります。

https://www.tominet.co.jp/