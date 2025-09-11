こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
マクドナルド×サンリオキャラクターのコラボレーション！マイメロディ＆クロミがマックフルーリーに登場！「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」9月17日（水）より期間限定販売
オレオ®クッキーがザクザク！“王道フレーバー”の「マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー」も大好評販売中！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、株式会社サンリオの人気キャラクター、マイメロディ＆クロミとコラボレーションした新商品「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」を9月17日（水）より全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)にて期間限定販売いたします。
『マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味』は、今年“おそろい“アニバーサリーイヤーを迎えたマイメロディ（50周年）とクロミ（20周年）をイメージして誕生した、まだまだ暑さの残るこの時期にぴったりのスイーツです。なめらかなソフトクリームに、2種の見た目も鮮やかなブルーベリーソースとさわやかな味わいのヨーグルト味のソースをトッピングし、ザクザク触感が楽しいココアクッキーをミックスすることで、マイメロディ＆クロミの世界観を表現しました。幅広い世代に愛されるマイメロディ＆クロミとのコラボレーションを通じて、味覚だけでなく、視覚や気分も高まるスイーツ体験をお楽しみください。
さらに、「マックフルーリー オレオ クッキー」のオレオクッキーを増量し食べ応えが増した「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」は、レギュラーメニューとして大人気で、口いっぱいに広がるザクザクの食感と濃厚な味わいをお楽しみいただけます。“マイメロディ＆クロミコラボ”と“王道フレーバー”、2つの異なる魅力を持つラインアップで、この秋のマクドナルドスイーツを盛り上げます。
9月16日（火）より放映される新TVCM『いっしょならもっと最強』篇では、マイメロディとクロミがマクドナルドを訪れ、マックフルーリーを楽しみながら、“いっしょならもっと最強”というメッセージを、キャッチーでポップな映像を通して表現しています。また、本商品の世界観と連動したXキャンペーンのほか、コラボを記念した特別なARフォト体験として、「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」の購入者が、マクドナルド公式キャンペーンページ内※アクセスし、当該商品のカップ前面にデザインされたマイメロディ＆クロミをかざすことで、ARフォト体験をお楽しみいただけます。キャラクターたちの可愛らしい動きとともに、期間限定のフォトフレームが表示され、ここでしか味わえないマイメロディ＆クロミとの記念撮影を通じて、マックフルーリーのひとときが、さらに特別な体験へと変わります。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
